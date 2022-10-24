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抖音生活服务：加强对商家达人、商家服务等业务合作治理

2022-10-24 10:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:近日，抖音生活服务发布了业务合作治理公告称，将在商家达人合作、商家服务商合作、商家治理等方面强化平台治理动作，对违规行为进行预防和及时处置。

商家、达人、服务商在业务开展及合作的过程中应秉承合法、合规及诚信经营的原则，严格遵守法律法规，恪守商业道德，不得在合作过程中存在违约、欺诈、侵权或其他不正当竞争等违法行为。

本次治理详情如下:

商达合作

达人在与平台商家合作期间，达人不得进行相关账号的数据造假、伪造资质，达人发布的视频保证真实到店拍摄，内容真实可信，严禁“云探店”（利用第三方素材或其他网络素材进行拼凑剪辑，非真实到店拍摄探店视频的行为，下同）等违规行为，且需要满足平台商家的合理要求。

商家在与达人确定合作后，拍摄视频当天，商家和达人均需按照双方之间协议约定提供相应的服务，商家不可引导达人“云探店”，导致达人视频被判定为搬运，对账号造成不可逆的伤害。

商服合作

服务商在与平台商家合作期间，服务商应当按照与商家确认的各项合作内容提供服务，遵守法律法规及平台各项规则约定，严禁实施误导和欺诈商家的行为，服务商不得违规要求商家或变相强迫商家进行“二选一”;服务商应尊重商家对商品所拥有的知识产权，未经商家允许，不得对商家商品信息进行复制、拷贝和泄漏，不得使用商家商标，不得擅自泄露商家的经营模式和双方合作内容。

商家应及时向服务商提供合约内承诺的素材、内容以协助服务商顺利开展各项服务;商家不得要求服务商在服务过程中做出违反法律法规、生活服务平台规则的行为。

商家治理

商家在平台经营过程中，不得对商品交易进行不合理限制，不得利用各种渠道和技术进行涉嫌虚假交易、炒作的行为。

平台针对商家“不接待”、“加价”、“刷单炒信”等违规行为，采取包括但不限于警告、教育学习、商品限期整改/下架/禁售、限制推广、限流降权等处罚，推动商家增强合规意识，促进商家合法合规诚信经营，切实保障消费者合法权益。

违法违规的行为将损害各参与方的正当权益。为推动良好的用户体验、安全可靠的交易秩序、健康可持续的生态建设，平台将持续完善商家、达人、服务商合作治理的机制、规范，加深治理动作，加强打击力度，对违规行为前置拦截、定期巡查并对违规信息进行公示;同时，平台严禁员工在维护商家过程中有不廉洁、违规要求“二选一”等行为。

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  • i9-13900K玩游戏怎么样？

    非常适合。这是一个新发布的 CPU，包含24个核心和32个线程。英特尔酷睿 i9-13900K 还具有出色的单线程性能，在游戏中表现出色。搭配好显卡，这就是一款非常适合游戏的高端芯片。

    i9-13900K

  • Redmi Pad摄像头参数怎么样？

    800万像素后置摄像头Redmi Pad配备了一个 800 万像素的后置摄像头，可以录制 FHD 分辨率的视频，前面有一个 800 万像素的传感器用于视频聊天。考虑到Redmi Pad是入门级的平板电脑，这个配置的摄像头能够满足基本的摄像拍照需求就可以，想要拍出好的照片难度较大。

    Redmi Pad

  • i9-13900K风冷压的住吗？

    不好压。i9-13900K这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。

    i9-13900K

  • Redmi Pad有几个扬声器？

    四个Redmi Pad有四个扬声器，该平板使用了一块10.61英寸的2K分辨率LCD屏幕，刷新率为90Hz，屏幕周围的边框非常窄，背面有一个单摄像头，采用了金属一体式设计，支持双麦克风降噪、杜比全景声，以及四扬声器，内置8000mAh 电池，支持18W 快速充电。

    Redmi Pad

  • i9-13900K保修几年？

    三年。Core i9-13900K 具有集成的 Intel UHD770显卡。请注意，不包括热解决方案。该处理器享有3年保修。英特尔有限公司（Intel SemiconductorLtd.）(下称“英特尔")向原始包装产品(指盒装英特尔R处理器和附带之散热装置)之购买者(原始购买者)以及包含本产品并由原始购买者组装的计算机系统的购买者(原始系统购买者)担保:本产品如正确安装和使用，三(3)年(下称“质保期”)内将不存在材料和工艺上之缺陷，且实质性符合英特尔公并的产品规格。对于原始购买者来说，该质保期起始于原始包装产品购买日，对于原始系统购买者来说，该质保期起始于包含该产品的计算机系统的购买日，以原始正式销售发票为据(不论该产品是作为组件而单独购买，或是作为计算机系统的一部分购买)，并包括任何及所有更换产品的质保期。在任何情况下，产品及其更换产品的质保期总计不超过三(3)年。

    i9-13900K

  • Redmi Pad电池容量多少？

    8000mAhRedmi Pad内置了8000mAh的电池，支持 18W 快速充电，包装盒里提供了一个 22.5W 的充电器。作为对比小米平板5内置8720mAh电池，33W的有线充电，配置上不如小米平板5，但8000mAh电池也足够大多数人一天的使用需求。

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  • i9-13900K支持多大的内存频率？

    DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达4个 PCIe4.0和16个 PCIe5.0通道，总共提供20个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。

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  • Redmi Pad屏幕参数怎么样？

    10.61英寸2K LCD屏幕，90Hz刷新率Redmi Pad采用了一块10.61 英寸 2K LCD 显示屏，刷新率为90Hz，NTSC 色域为 70%，内置 SGS 护眼，通过了 TUV 莱茵认证，亮度为 400nits。作为对比，小米平板 5 的屏幕是 11 英寸2.5K LCD屏幕，最高 120Hz 刷新率。

    Redmi Pad

  • i9-13900K能超频吗？

    能。i9-13900K是能超频的。凭借32MB 的缓存和5.7GHz Turbo Boost Max3.0频率，可以通过 Thermal Velocity Boost 和 Adaptive Boost 技术推得更高，该处理器几乎可以处理任何工作负载。您可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i9-13900K 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5ECC 内存。

    i9-13900K

  • Redmi Pad是什么处理器？

    Helio G99 SoCRedmi Pad将搭载Helio G99 SoC和ARM Mali G57 MC2，同时配备了四个扬声器，支持杜比全景声，8000mAh电池，18W快速充电，包装盒里提供了一个22.5W的充电器。该平板电脑的尺寸为 250.5×158.1×7.1毫米，重量为465 克，支持蓝牙 5.3、双频 Wi-Fi 和一个 USB Type-C 端口。

    Redmi Pad

  • i9-13900K没有独立显卡能开机吗？

    能。i9-13900K是带有核显的版本，所以如果你没有打算买独立显卡，单纯的依靠i9-13900K自带的核显也是可以点亮开机的，这点很是方便，并且在处理自身电脑问题的时候，自带的核显也会帮助你节省很多时间，i9-13900K只比KF版本多了200块钱，还是很划算的。

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  • i9-13900K有核显吗？

    有。i9-13900K是自带核显的，因为其产品后缀是K，这个就代表着是可以超频并且自带核显的版本，相对比KF版本就是多了一个核显，其他的都一样，当然了i9-13900K会比KF版本贵上200块钱，所以如果你想节省配置价格，并且自己是有买独立显卡的，可以考虑KF版本，不过带K的版本有核显在处理一些电脑机器方面的问题的时候会很方便。

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  • 华为 Pocket S外屏怎么设置照片？

    在相册内设置华为 Pocket S外屏设置照片壁纸的方法是打开相册——找到要设置成的屏保图片——点击右下角的更多——点击设置为——点击壁纸——点击外屏显示即可设置成屏保图片，然后就可以在外屏上看到自己新设置的壁纸照片。

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    可以华为 Pocket S外屏可以使用微信支付功能。用户只需要在分屏的时候设置微信支付即可。同时外屏还可以支持通知、日程、日历、音乐、天气、支付等主要功能的操作，用户自己设置好外屏的功能即可在日常生活中快捷调用到这些功能信息，而不必打开手机看各种消息。

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  • i9-13900K价格多少钱？

    4899。i9-13900K的价格是4899元。英特尔酷睿13代CPU产品。Core i9-13900K 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。

    i9-13900K

  • i9-13900K什么时候发布的？

    9月28日。英特尔酷睿 i9-13900K 是一款24核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i9产品线的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。

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    i9-13900KF

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