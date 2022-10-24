抖音生活服务：加强对商家达人、商家服务等业务合作治理

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:近日，抖音生活服务发布了业务合作治理公告称，将在商家达人合作、商家服务商合作、商家治理等方面强化平台治理动作，对违规行为进行预防和及时处置。

商家、达人、服务商在业务开展及合作的过程中应秉承合法、合规及诚信经营的原则，严格遵守法律法规，恪守商业道德，不得在合作过程中存在违约、欺诈、侵权或其他不正当竞争等违法行为。

本次治理详情如下:

商达合作

达人在与平台商家合作期间，达人不得进行相关账号的数据造假、伪造资质，达人发布的视频保证真实到店拍摄，内容真实可信，严禁“云探店”（利用第三方素材或其他网络素材进行拼凑剪辑，非真实到店拍摄探店视频的行为，下同）等违规行为，且需要满足平台商家的合理要求。

商家在与达人确定合作后，拍摄视频当天，商家和达人均需按照双方之间协议约定提供相应的服务，商家不可引导达人“云探店”，导致达人视频被判定为搬运，对账号造成不可逆的伤害。

商服合作

服务商在与平台商家合作期间，服务商应当按照与商家确认的各项合作内容提供服务，遵守法律法规及平台各项规则约定，严禁实施误导和欺诈商家的行为，服务商不得违规要求商家或变相强迫商家进行“二选一”;服务商应尊重商家对商品所拥有的知识产权，未经商家允许，不得对商家商品信息进行复制、拷贝和泄漏，不得使用商家商标，不得擅自泄露商家的经营模式和双方合作内容。

商家应及时向服务商提供合约内承诺的素材、内容以协助服务商顺利开展各项服务;商家不得要求服务商在服务过程中做出违反法律法规、生活服务平台规则的行为。

商家治理

商家在平台经营过程中，不得对商品交易进行不合理限制，不得利用各种渠道和技术进行涉嫌虚假交易、炒作的行为。

平台针对商家“不接待”、“加价”、“刷单炒信”等违规行为，采取包括但不限于警告、教育学习、商品限期整改/下架/禁售、限制推广、限流降权等处罚，推动商家增强合规意识，促进商家合法合规诚信经营，切实保障消费者合法权益。

违法违规的行为将损害各参与方的正当权益。为推动良好的用户体验、安全可靠的交易秩序、健康可持续的生态建设，平台将持续完善商家、达人、服务商合作治理的机制、规范，加深治理动作，加强打击力度，对违规行为前置拦截、定期巡查并对违规信息进行公示;同时，平台严禁员工在维护商家过程中有不廉洁、违规要求“二选一”等行为。

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