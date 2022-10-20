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Prosser：苹果 iPhone SE4 将采用与 iPhone XR 几乎完全相同的设计

2022-10-20 11:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息:据爆料者Jon Prosser称，第四代iPhone SE将采用与iPhone XR几乎完全相同的设计。

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图片来自Ian Zelbo

Prosser在他的Front Page Tech YouTube频道的一段视频中说，第四代iPhone SE将采用2018年的iPhone XR的设计。鉴于第一代iPhone SE的设计是基于2013年的iPhone5S，而第二代和第三代iPhone SE的设计是基于2017年的iPhone8，这种变化是合理的。

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图片来自Ian Zelbo

最新的爆料扩展了Prosser 8月份的最初说法，但他仍然不清楚该设备的内部和规格，尽管它可能使用一些旧的硬件以降低成本。为了展示第四代iPhone SE的设计，苹果概念图形设计师Ian Zelbo制作了渲染图，声称准确描绘了新设备。2021年10月就有报道称iPhone SE将转向类似iPhone XR的设计，这一说法现在似乎得到了一系列其他来源的证实。

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第四代iPhone SE在今年早些时候第三代机型推出之前就有传言。Prosser的最新说法与显示屏分析师Ross Young最近的预测一致，他说下一代iPhone SE将采用6.1英寸显示屏，在显示屏顶部有一个刘海。早在2019年，苹果分析师郭明錤首次表示，苹果正在开发一款配备6.1英寸液晶显示屏的iPhone SE。由于iPhone XR采用了6.1英寸的LCD显示屏，并有一个刘海，因此关于下一代iPhone SE的设计，传言似乎大体上是一致的。

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    i9-13900KF

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    iQOO Neo7

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