特斯拉客服回应拒招小鹏前员工：可能有别的因素

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:近日，有网友发文称自己工作过渡期曾任职小鹏，而后在应聘特斯拉相关职位时却被告知不接受小鹏前员工。

对此，特斯拉客服回应称，内部没有这样的规定，一般情况不会限制之前的工作经历。人事不予录取，可能是还有别的因素。

此前，小鹏汽车和特斯拉因为员工涉密问题，双方诉至法庭。小鹏创始人何小鹏还曾隔空与马斯克互怼，称马斯克是 " 用屁股发声 "。

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