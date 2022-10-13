特斯拉客服回应拒招小鹏前员工：可能有别的因素

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:近日，有网友发文称自己工作过渡期曾任职小鹏，而后在应聘特斯拉相关职位时却被告知不接受小鹏前员工。
对此，特斯拉客服回应称，内部没有这样的规定，一般情况不会限制之前的工作经历。人事不予录取，可能是还有别的因素。
此前，小鹏汽车和特斯拉因为员工涉密问题，双方诉至法庭。小鹏创始人何小鹏还曾隔空与马斯克互怼，称马斯克是 " 用屁股发声 "。
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在某社交网站上，一则为什么特斯拉拒绝小鹏前员工应聘”的讨论引发热议...类似的案例并非单个，有网友表示遇到了相同的遭遇，留言表示：自己在握有小鹏offer后，面试特斯拉交付岗位，为增加筹码，便提到有小鹏offer，没想到特斯拉直接不予通过面试，但如蔚来、极氪等友商的员工没有这种情况...那么此次曝光的小鹏员工求职被据到底是怎样？特斯拉是否真的内部有这样的规定？...10月13日，在接受媒体采访时，特斯拉客服回应称：内部没有这样的规定，一般情况不会限制之前的工作经历，人事不予录取，可能是还有别的因素......
9月30日，有消息称特斯拉国产车型Model3和Model Y将进行大幅降价，其中特斯拉在华主销车型Model Y的降价幅度最高有望达到4万元，最终Model Y后轮驱动型的起售价可能会降至27~29万元...对此，特斯拉方面回应称该传言不实...根据特斯拉中国内邮显示，自9月16日到9月30日完成提车的车主，若选择在特斯拉店内购买保险，即可享受8000元的保险补贴，补贴可直接用于减免车价...
据媒体报道，特斯拉国产车型Model 3和Model Y将大幅降价，特斯拉回应凤凰网科技称，这是“不实信息”...此前有消息称，特斯拉在华主销车型Model Y降价幅度最高可能达到4万元，Model Y后轮驱动型的起售价区间可能位于27~29万元...
站长之家 9月 19日讯:据第一财经报道，针对“减少一线城市商超店数量”的报道，特斯拉中国方面回应称，国内销售渠道依旧处于正常的拓展节奏当中，暂不知消息来源于何处...
有广东网友在国内拍到了第一台特斯拉ModelSPlaid实车，业内猜测这款跳票近一年车型终于要来了...特斯拉中国官网显示，目前ModelSPlaid版售价1059990元起，预计交付日期显示为2022年底，大家开始期待了起来...特斯拉客服却泼了一盆凉水，对此回应称：S和X暂时没有确定价格、配置以及交付时间，今年不可能交付...特斯拉ModelSPlaid搭载了三台驱动电机，采用四轮驱动形式，最大功率超过750kW（1020Ps），0-100km/h加速时间仅需2.1秒，最高时速可达322公里/每小时......
被异议商标与异议人中文引证商标或英文引证商标所对应的中文特斯拉”在文字构成和呼叫等方面相近，构成近似商标...因此双方商标已构成使用于同一种或类似商品上的近似商标，并存使用易导致消费者混淆误认...特斯拉认为广东中饮以及中饮食品在啤酒及苏打酒产品上，使用标识TESILA”构成商标侵权，中饮食品则认为，这是对注册商标的合法使用...中饮食品共申请了37个与特斯拉”相关的商标，中饮食品称，该商标最早于2015年1月在第32类啤酒等商品上核准注册......
在2022特斯拉AI日预告片中，那个摆成心形的机器手，就是擎天柱”人型机器人的手！...特斯拉Optimus擎天柱”人形机器人准备投产的版本首次公开亮相，官方展示了该机器人能做的搬运、浇水等日常操作...马斯克确认，特斯拉AIDAY主视觉以及预告片的那双手，就是特斯拉机器人的，并且是实拍，不是CG...他预计，擎天柱”人形机器人产量将达数百万台，且价格比汽车便宜的多，预计每台低于2万美元...
这位男子回应称从深圳回湖南，全程500公里，特斯拉的续航是435公里...有网友看到这一幕后表示，出不了城是吐槽新能源车续航不行，下不了乡吐槽农村没什么充电桩，当然也有人这样理解：出不了城是因为充电不便，下不了乡主要是因为价格太贵...你认同续航焦虑和充电焦虑始终是新能源车短板的说法吗？你是不是也觉得电动爹出了城，远程就废了？......
据财联社消息，针对“国产Model3/Y将降价”的传闻，特斯拉方面回应称，消息不实...Model Y 的降价幅度最高有望达到4万元，Model Y 后轮驱动型可能会降至27~29万元...特斯拉Model3后轮驱动版的预计交付时间已缩短为1-8周...
站长之家 10 月 11 日讯：因广州睿捷汽车用品有限公司申请的“特舒拉”商标已构成使用于同一种或类似商品上的近似商标，特斯拉对“特舒拉”商标提出异议，最终，国家知识产权局决定被异议商标不予注册...
能。i7-13700K是带有核显的版本，所以能够不装独立显卡进行开机，核显是UHD Graphics770，这个核显的性能也是可以玩玩一些老游戏的，比如英雄联盟、GTA5等，如果你对显卡要求比较低的话，那么用用核显也是可以的。
5000mAh左右iQOO Neo7电池容量为5000mAh左右，为双电芯设计，同时搭配120W的快充，在续航方面基本达到主流安卓手机的水平。该手机可支持有线充电以及OTG反向充电，不支持无线充电方式，这也是符合这款手机的定位，在中端智能手机中算是比较全能型的。
Raptor Lake。i7-13700K采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔 推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。[
Ai绘画生成器推荐使用以下这些1、DALL-E2DALL-E2 是由 OpenAI 开发的 AI 图像生成器。只需几分钟，你就可以使用 AI 创建高度逼真的图像。2、Deep Dream GeneratorDeep Dream是一个经过数百万张图像训练的神经网络。使用方便，只需要上传一张图片，工具即可根据原图生成新图片。3、ArtbreederArtbreeder一款图像质量增强工具，能够通过使用机器学习生成图像的不同变体。你可以在一个平台上创建风景、动漫人物、肖像和各种其他艺术作品。工具其他一些功能包括改变皮肤颜色、头发和眼睛等面部特征的能力，也可以把照片变成动画人物。4.Big SleepBig Sleep支持从零开始创建逼真的图像。与其他AI艺术生成器一样，操作很简单。创建一个真实的图像只需要几个步骤。5、NightCafeNightCafe是AI艺术生成器领域的另一家大公司。它可以通过独特的预设效果创作出各种类型的艺术品，包括宇宙、油画等。6、DeepAIDeepAI可以让你创建不限数量的图像，而且每个图像都是独一无二的。可定制各种细节，允许更改颜色、纹理等。7、StarryAIStarryAI最棒的地方之一是，它为您提供了所创建图像的完全所有权，可用于个人或商业用途。大家也可以把它视为一个免费的NFT生成器，这是它的主要卖点。8、FotorFotor是另一个用于NFT 艺术作品的AI工具。生成器提供了先进的人工智能工具，可以在几分钟内创作出艺术作品。它也是创建 NFT 艺术的用户友好的工具之一。9、Runway MLRunway ML支持用户通过训练和使用机器学习模型来生成图像。您可以使用该工具创建各种逼真图像样式的模型。在此基础上，还可以使用Runway ML创建动画和3D模型。10、WOMBO DreamDream可以把现有的照片变成漫画或者油画，还可以用复杂的算法把单词和短语变成独特的艺术作品。该工具支持从各种艺术风格中选择，也可以选择未来主义风格。
支持OIS防抖iQOO Neo7主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。iQOO Neo7将会使用后置主摄IMX766v传感器，矩阵三摄模组设计。IMX766V是 vivo 从索尼独家定制的一颗传感器。相比IMX766，IMX766V 使用了索尼第二代的色彩滤波阵列技术，拥有 α 减反工艺等技术，传感器在 RGB 超薄色彩滤光片上也使用了新技术，通过优化滤光片的色彩颜料去让滤光片能更薄更透光。
Z690，Z790。i7-13700K支持Z690，Z790系列主板。新的 Z790芯片组现在共有20个 PCIe4.0通道，比 Z690多8个4.0通道。还增加了对内存的支持，因为新芯片组将 支持高达5600MHz 的 DDR5RAM 速度，比 Alder Lake 芯片组可以达到的速度高800MHz。最后，我们还看到了一个额外的20Gbps USB3.2端口，它将20Gbps USB 端口的最大数量增加到五个。新的第13代 Intel CPU 使用与之前的第12代处理器相同的 LGA1700插槽，因此大多数 Z690主板将能够支持新芯片。
可以。i7-13700K凭借30MB 的缓存和5.4GHz Turbo Boost Max3.0频率，该处理器专为处理繁重的工作负载而设计。您还可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i7-13700K 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5ECC 内存。
屏下指纹解锁iQOO Neo7采用的是屏下指纹解锁方式，也是目前比较主流的解锁方式。屏下指纹解锁在戴口罩的情况下解锁成功率普遍要比人脸解锁更高。屏下指纹解锁目前有光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种类型，后者被认为是更先进、更安全的解锁方式。
不可以iQOO Neo7不支持扩展内存。扩展内存槽已经在很多智能手机中被取消了，由于扩展内存卡多占用手机内部空间，且会降低防水性能，同时也不能提高手机存储数据的性能，因此极少被厂商使用。
支持。i7-13700K是支持ECC内存的。是一谈到服务器内存，大家都一致强调要买ECC内存，认为ECC内存速度快，其实是一种错误地认识，ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关)，而是因为它有特殊的纠错能力，使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号，也不是一种内存专用技术，它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中，是一种指令纠错技术。
两张iQOO Neo7可以插入两张实体SIM卡，这款手机支持双模5G，支持双卡双待。不支持双卡同时进行5G连接。 当主卡5G网络时，副卡仅支持4G网络。支持多个5G频段，包括: NSA n41/n77/n78，SA n1/n28A/n41/n77/n78（实际情况取决于运营商网络布局情况）。
压的住。风冷和水冷的优劣势大家应该都知道了，i7-13700K自然是能用好一点的风冷去压的，除非你要超频的话，那么必须上水冷，风冷比较省心，安全系数比较高，水冷好看，颜值高，压温度也是一流的。如果平时不是很重度的使用或者超频，就选好一点的风冷，如果重度使用，玩游戏喜欢开最高，那么就选水冷。
可以，但不建议iQOO Neo7在一边玩手机的时候给手机充电，但是不太建议这么做。由于充电的时候手机会比较热，这个时候手机太热不仅影响握持的手感，也会因为太热导致CPU降频、性能下降，这个时候玩手机不能完全发挥手机的性能，如果是玩游戏的话也容易出现掉帧的情况，因此不太建议玩手机的时候在充电。
老游戏。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。
仅支持生活防水iQOO Neo7没有达到IP68级别的防水性能，仅能支持生活防水，也就是日常泼溅的水可以防护下，不可以携带进入泳池、浴缸等环境中，也不建议带入到蒸汽房等水蒸气较多的地方。万一进水的话，建议在立即关机并送到维修点检修。
125W。Core i7-13700K 的 TDP 为125W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel Core i7-13700K CPU 配备30MB 的 L3高速缓存和24MB 的 L2高速缓存，总共54MB 高速缓存。该芯片以3.4GHz 的基本频率和5.40GHz 的睿频运行。
可以iQOO Neo7可以使用OTG反向充电，这种充电方式是需要通过OTG线进行转接（OTG转接线需单独购买），将手机和另一个设备连接之后，切换到移动电源对其他电子设备进行放电充电的过程。这时，手机就成了充电宝。
支持。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。为了与计算机中的其他组件进行通信，Core i7-13700K 使用 PCI-Express Gen5连接。该处理器采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。
支持100W的有线快充华为mate50 手机支持100w有线快充，但需要使用华为的快充套件，同时它也支持50W华为无线超级快充 10w无线反向充电，电池容量为 4460 毫安，可以在短时间内充满手机电量。
没有iQOO Neo7没有3.5mm耳机孔，它的耳机接口为Type-C，耳机接口与充电共用接口。现在大多数智能手机已经取消了3.5mm耳机孔的设计，这可以让手机减少更多的内部空间，同时还提升了手机的防水防尘性能。考虑到现在有很多无线蓝牙耳机性能不错，且支持降噪功能，因此可以考虑使用无线耳机。