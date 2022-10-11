阿里88VIP内测接入腾讯视频会员

随着利益受损的用户点燃了星星之火，接下来吃瓜网友看到了#墨迹天气会员回馈#这个话题后发现，墨迹天气居然出了付费会员，并且这会员看起来很有一种智商税产品的架势...墨迹天气付费用户的这一堆会员权益，对于大多数人来说最有作用的莫过于免广告了，而这也是绝大多数会员服务、特别是视频网站会员服务吸引用户付费的卖点...换而言之，相比于更加专业的天气预告工具，墨迹天气的能力就有限得多，有这方面需求的用户自然就不会选择它，而只需要看看今天是不是会刮风下雨的用户，则不太介意每天早上出门前等待墨迹天气放广告......