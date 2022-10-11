阿里88VIP内测接入腾讯视频会员

站长之家 10 月 11 日讯：据科创板日报报道，针对“阿里88VIP正内测接入腾讯视频会员”的报道，88VIP客服表示，即将上线，具体上线时间以页面显示为准。
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腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
根据今天《科创板日报》的报道，有认证为阿里巴巴集团的员工在职场社交平台称，88VIP积分将能够免费兑换腾讯视频会员，并表示该功能已经在内部灰度测试，预计双十一前上线...据一位接近腾讯的人士则透露，目前阿里和腾讯双方正在洽谈过程中，简单说就是阿里采购腾讯视频的卡，给用户兑换...从目前放出的截图来看，88VIP用户能够在联名身份页面，通过888天猫积分，兑换一年的腾讯视频会员权益...88VIP是淘宝推出的一项权益，开通88VIP后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权......
站长之家 10 月 12 日讯：据每日经济新闻报道，针对“88VIP双十一前或将接入腾讯视频会员”的报道，腾讯视频方面表示：“暂无接入计划，具体信息以官方公布为准...
腾讯视频方面就“88VIP 双十一前或将接入腾讯视频会员”一事回应称，暂无接入计划，具体信息以官方公布为准...88VIP 是淘宝和天猫的付费会员服务，开通88VIP 后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权...
有消息传出，称淘宝88VIP计划在双十一旗舰与腾讯视频打通，用户可使用888天猫积分兑换腾讯视频年卡...表示暂无接入计划，具体信息以官方公布为准”...88VIP是淘宝推出的一项权益，开通88VIP后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权...需要注意的是，淘宝淘气值达到1000分即可88元开续卡，未满足分数要求的用户想要开卡需要以原价888元开通...
根据腾讯控股在8月发布的Q2财报显示，2022第二季度腾讯网络广告业务收入同比下降18%至人民币186亿元，总收入占比仅剩14%，其中媒体广告收入更是大幅下降25%至人民币25亿元，原因则为腾讯视频及腾讯新闻的广告收入下滑所致......
腾讯视频回应将接入88VIP有关“88VIP双十一前或将接入腾讯视频会员”的消息引发关注...保时捷卖中国标准菜刀售价1700元 保时捷设计在官网上架一款连刀柄部分都是不锈钢的一体式中国菜刀，售价240美元（约1700元人民币）...腾讯股价跌破250港元今日盘中，腾讯港股股价跌破250港元，创2018年11月以来新低...苹果iOS16.1beta5发布 苹果今天凌晨正式推送了iOS16.1beta5（20B5072b）系统......
从博主分享的画面来看，对于大家很期待的灵动岛，腾讯视频、微信以及自带短信等都没有做适配...腾讯视频首页的栏目文字甚至会被灵动岛黑色挖孔遮挡，显得非常不美观...
随着利益受损的用户点燃了星星之火，接下来吃瓜网友看到了#墨迹天气会员回馈#这个话题后发现，墨迹天气居然出了付费会员，并且这会员看起来很有一种智商税产品的架势...墨迹天气付费用户的这一堆会员权益，对于大多数人来说最有作用的莫过于免广告了，而这也是绝大多数会员服务、特别是视频网站会员服务吸引用户付费的卖点...换而言之，相比于更加专业的天气预告工具，墨迹天气的能力就有限得多，有这方面需求的用户自然就不会选择它，而只需要看看今天是不是会刮风下雨的用户，则不太介意每天早上出门前等待墨迹天气放广告......
在百度2022万象大会上，百度副总裁、百度网盘总经理阮瑜宣布百度网盘用户数突破8亿，数据存储总量超过1000亿GB，年均增长60%...1000亿GB、8亿用户的话，意味着平均每个用户的网盘容量是125GB，比免费版用户的100GB略高，意味着绝大多数人还是免费用户，毕竟会员用户的容量可以达到16TB...对于经常存储文件资料的用户来说，买个百度网盘会员还是值得考虑的，超级会员年卡原价360元，日常基本能做到200出头，双11之类的时段还有198元甚至更低的特价出现......
声明:本文来自于微信公众号新榜（ID:newrankcn），作者 | 小八hachiko，授权站长之家转载发布。从7月起，新榜编辑部大范围搜集了关于TikTok的相关资料，累计对话、走访10余位TikTok专业玩家，从TikTok头部达人、内容玩法、直播电商、行业培训等多角度对TikTok进行全面复盘分析，尝试给对TikTok跃跃欲试的从业者一份参考。“TikTok服务商可以做，但不能只押在这一项业务上。”隔着电话，仍能感受到周易激动的语气。作为首批入驻TikTok的服务商之一，他告诉我们，TikTok电商还处于拓荒阶段，服务商的营收情况远不能覆盖投入的成本，包括他在
有iQOO Neo7支持红外遥控功能，可以使用红外控制各种带有红外功能的设备。红外遥控可以用来控制各种设备，目前最常见用来控制空调，此外也有更多的家用设备支持了红外功能。
16核24线程。Intel Core i7-13700K 3.4 GHz 16 核 LGA 1700 处理器，款第 13 代台式机处理器以混合核心架构和 Intel 7 工艺为基础，将 16 个核心（比上一代多 4 个）安装到单个处理器上，同时仍配备 LGA 1700 插槽。具有八个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而八个 3.4 GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
是iQOO Neo7是双扬声器，支持“听声辨位”，游戏音效更好，还针对不同游戏类型定制的游戏音效技术，适配了环绕音效、声场增强、人声增强等效果，同时配合上线性马达，可以带来手感、振感和声音效果的多方面提升，该手机在游戏场景下操控反馈都更加真实震撼。
有。i7-13700K是自带核显的，核显显卡是UHD Graphics 770。UHD Graphics 770 是英特尔于 2021 年 11 月 4 日推出的集成显卡解决方案。该设备基于 10 纳米工艺，基于 Alder Lake GT1 图形处理器，支持 DirectX 12。这确保了所有现代游戏都能运行在 UHD Graphics 770 上。它具有 256 个着色单元、16 个纹理映射单元和 8 个 ROP。GPU 以 300 MHz 的频率运行，可提升至 1450 MHz。它的额定功率最大为 15 W。
应该没有iQOO Neo7应该不支持无线充电，它支持120W的有线充电，电池为双电芯的5000mAh电池，iQOO Neo7 还将配备光学指纹识别、线性马达、NFC和红外遥控功能。iQOO Neo7定位的是中端高性价比机型，各项配置性能都比较强，但和旗舰机的手机还是有一些配置不同，比如相机、无线充电等，可能有所取舍。
3499 元。i7-13700K目前处于预售阶段，售价为3900元，不过预付100元定金的话可以抵用501元，实际到手的价格就是3499元，这个价格对于想要高性能的处理器的玩家而言是一个不错的价格。
13.5英寸版本1297克，15英寸版本1560克Surface Laptop 5 13.5 英寸 长度：308 毫米（12.1 英寸） 宽度：223 毫米（8.8 英寸） 高度：14.5 毫米（0.57 英寸） 重量：Alcantara® 欧缔兰® 材质 1 272 克（2.80 磅） 金属材质 1， 297 克（2.86 磅），Surface Laptop 515 英寸 长度：340 毫米（13.4 英寸） 宽度：244 毫米（9.6 英寸） 高度：14.7 毫米（0.58 英寸） 重量：1，560 克（3.44 磅）。
LGA1700。i7-13700K的针脚类型插槽是LGA1700。LGA1700，是英特尔用于2021年推出Alder Lake微架构（第12代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。
10纳米。英特尔正在10nm 生产节点上制造 Core i7-13700K，这款第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，“Intel7”是第三代10纳米技术，将是“10nm SuperFin”的继任者。它声称与上一代产品相比，每瓦特的性能提高了10% 到15%。它还提高了电源效率和电池寿命。
13.5英寸和15英寸两个版本Surface Laptop 5 13.5 英寸屏幕：13.5 英寸 PixelSense™ 显示屏分辨率：2256 x 1504 (201 PPI)屏幕比例：3:2对比度：1300:1颜色配置：sRGB 和 Vivid独立的颜色校准屏幕支持 Dolby Vision IQ™3触控：10 点触控Alcantara® 欧缔兰® 材质键盘配备第 3 代康宁®大猩猩® 玻璃面板金属材质键盘配备第 5 代康宁®大猩猩® 玻璃面板Surface Laptop 5 15 英寸屏幕：15 英寸 PixelSense™ 显示屏分辨率：2496 x 1664 (201 PPI)屏幕比例：3:2对比度：1300:1颜色配置：sRGB 和 Vivid独立的颜色校准屏幕支持 Dolby Vision IQ™3触控：10 点触控第 5 代康宁®大猩猩®玻璃面板
第12代Intel处理器Surface Laptop5使用经典3:2屏幕，屏幕有13.5英寸和15英寸（该版本只有亮铂金和典雅黑两种颜色）两个版本，第12代 Intel 处理器，支持杜比影音，预载 Windows1122H2，1* Surface Connect +1* USB-C (支持雷电4) +3.5mm 耳机孔 +1* USB-A，四种配色，亮铂金/典雅黑/仙茶绿/砂岩金，起售价格7888元起。中国地区现在已经接受预定，10月25日陆续发货!
9月28日。Intel 酷睿i7 13700K，英特尔 13 代酷睿桌面处理器。于 2022 年 9 月 28 日上市。该处理器采用性能核+能效核混合CPU架构，拥有 8 个性能核和 8 个能效核。拥有 16 核心 24 线程，主频至高可达 5.4GHz。
是iQOO Neo7将使用侧面曲面的屏幕，该屏幕还支持120Hz的刷新率以及屏下指纹解锁功能，分辨率预计是FHD+。iQOO Neo7的屏幕在中端智能手机中基本是平均水平，在玩很多游戏时也可以支持高帧率模式，比如王者荣耀的120Hz等，使得玩家的游戏体验会变得十分不错。
可以iQOO Neo7玩原神基本上可以高画质的条件下流畅玩。iQOO Neo7搭载的处理器是天玑9000+，是旗舰级的处理器，安兔兔平台跑分大约是114万分，是一款性能很强，同时发热功耗控制比较好的处理器，在多款旗舰级手机上被使用，市场反馈也比较出色，因此玩原神的话也不必担心因为发热问题影响到游戏体验。
120瓦iQOO Neo7支持120W的有线快充，作为一款中端手机这样的快充速度已经算是比较快的，比不少安卓旗舰手机的速度更快。预计其电池容量会在5000mAh左右，也基本上可以，满足大多数人一天的使用需求。
天玑9000+iQOO Neo7将搭载天玑9000+芯片，采用台积电4nm制程和Armv9 架构，八核心包括 1个主频3.2GHz的Arm Cortex-X2超大核、3个Arm Cortex-A710 大核和 4个Arm Cortex-A510 能效核心。CPU架构和Arm Mali-G710 旗舰十核GPU ， 较上一代CPU性能提升5% ，GPU性能提升10%。Geekbench平台上，天玑9000+的跑分是单核1322，多核4331。
联发科天玑1080芯片Redmi Note 12的处理器应该是联发科天玑 1080 芯片，采用台积电6nm工艺，八核CPU架构设计，包括两个主频为2.6GHz的Arm Cortex-A78 大核，搭配Arm Mali-G68 GPU，安兔兔跑分在50- 55 万分之间，与高通骁龙778G系列处于同一水平。
89.6GB/秒。i7-13700KF最大内存带宽是89.6GB/秒。Intel 酷睿i713700KF，英特尔酷睿13代CPU产品。于2022年9月28日发布。总共有16个内核（8P 和8E 内核）。就像 i9-13900K 一样，英特尔酷睿 i7-13700K 也获得了额外的效率核心（从4个增加到8个核心），以及类似的0.6GHz 时钟速度提升。
不能荣耀Magic 5预装的是Magic UI系统（基于Android的定制系统），Magic 5不能更新成鸿蒙系统。目前鸿蒙系统只能更新在华为手机、华为平板、华为电脑、华为手表以及和华为合作的一些厂商设备中，如果一定想要体验鸿蒙系统，那么只能是购买华为旗下产品才可以。
适合。i7-13700KF是很适合直播的朋友选择的。第13代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器装载了最新的平台技术，可加速系统性能。多达16个 PCIe5.0通道使 I/O 吞吐量翻倍，从而加速处理能力。利用正在改变行业的最新 DDR5支持，实现高达5600MT/s 的迅捷速度、高带宽和更高的工作效率以及高达3200MT/s 的持续 DDR4支持。借助英特尔® Gaussian & Neural Accelerator3.0（英特尔® GNA），享受高效的噪音抑制和专业的语音输出。这些一流的感官体验得益于英特尔® Killer™ Wi-Fi6/6E 提供的一流有线和无线连接。