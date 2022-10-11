首页 > 业界 > 关键词  > 正文

阿里88VIP内测接入腾讯视频会员

2022-10-11 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家 10 月 11 日讯：据科创板日报报道，针对“阿里88VIP正内测接入腾讯视频会员”的报道，88VIP客服表示，即将上线，具体上线时间以页面显示为准。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • iQOO Neo7有红外线遥控功能吗？

    有iQOO Neo7支持红外遥控功能，可以使用红外控制各种带有红外功能的设备。红外遥控可以用来控制各种设备，目前最常见用来控制空调，此外也有更多的家用设备支持了红外功能。

    iQOO Neo7

  • i7-13700K是几核几线程？

    16核24线程。Intel Core i7-13700K 3.4 GHz 16 核 LGA 1700 处理器，款第 13 代台式机处理器以混合核心架构和 Intel 7 工艺为基础，将 16 个核心（比上一代多 4 个）安装到单个处理器上，同时仍配备 LGA 1700 插槽。具有八个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而八个 3.4 GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。

    i7-13700K

  • iQOO Neo7是双扬声器吗？

    是iQOO Neo7是双扬声器，支持“听声辨位”，游戏音效更好，还针对不同游戏类型定制的游戏音效技术，适配了环绕音效、声场增强、人声增强等效果，同时配合上线性马达，可以带来手感、振感和声音效果的多方面提升，该手机在游戏场景下操控反馈都更加真实震撼。

    iQOO Neo7

  • i7-13700K有核显吗？

    有。i7-13700K是自带核显的，核显显卡是UHD Graphics 770。UHD Graphics 770 是英特尔于 2021 年 11 月 4 日推出的集成显卡解决方案。该设备基于 10 纳米工艺，基于 Alder Lake GT1 图形处理器，支持 DirectX 12。这确保了所有现代游戏都能运行在 UHD Graphics 770 上。它具有 256 个着色单元、16 个纹理映射单元和 8 个 ROP。GPU 以 300 MHz 的频率运行，可提升至 1450 MHz。它的额定功率最大为 15 W。

    i7-13700K

  • iQOO Neo7有无线充电吗？

    应该没有iQOO Neo7应该不支持无线充电，它支持120W的有线充电，电池为双电芯的5000mAh电池，iQOO Neo7 还将配备光学指纹识别、线性马达、NFC和红外遥控功能。iQOO Neo7定位的是中端高性价比机型，各项配置性能都比较强，但和旗舰机的手机还是有一些配置不同，比如相机、无线充电等，可能有所取舍。

  • i7-13700K多少钱？

    3499 元。i7-13700K目前处于预售阶段，售价为3900元，不过预付100元定金的话可以抵用501元，实际到手的价格就是3499元，这个价格对于想要高性能的处理器的玩家而言是一个不错的价格。

    i7-13700K

  • Surface Laptop 5尺寸重量多少？

    13.5英寸版本1297克，15英寸版本1560克Surface Laptop 5 13.5 英寸 长度：308 毫米（12.1 英寸） 宽度：223 毫米（8.8 英寸） 高度：14.5 毫米（0.57 英寸） 重量：Alcantara® 欧缔兰® 材质 1 272 克（2.80 磅） 金属材质 1， 297 克（2.86 磅），Surface Laptop 515 英寸 长度：340 毫米（13.4 英寸） 宽度：244 毫米（9.6 英寸） 高度：14.7 毫米（0.58 英寸） 重量：1，560 克（3.44 磅）。

    Surface Laptop 5

  • i7-13700K是什么针脚类型？

    LGA1700。i7-13700K的针脚类型插槽是LGA1700。LGA1700，是英特尔用于2021年推出Alder Lake微架构（第12代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。

    i7-13700K

  • i7-13700K是几纳米工艺？

    10纳米。英特尔正在10nm 生产节点上制造 Core i7-13700K，这款第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，“Intel7”是第三代10纳米技术，将是“10nm SuperFin”的继任者。它声称与上一代产品相比，每瓦特的性能提高了10% 到15%。它还提高了电源效率和电池寿命。

    i7-13700K

  • Surface Laptop 5屏幕参数怎么样？

    13.5英寸和15英寸两个版本Surface Laptop 5 13.5 英寸屏幕：13.5 英寸 PixelSense™ 显示屏分辨率：2256 x 1504 (201 PPI)屏幕比例：3:2对比度：1300:1颜色配置：sRGB 和 Vivid独立的颜色校准屏幕支持 Dolby Vision IQ™3触控：10 点触控Alcantara® 欧缔兰® 材质键盘配备第 3 代康宁®大猩猩® 玻璃面板金属材质键盘配备第 5 代康宁®大猩猩® 玻璃面板Surface Laptop 5 15 英寸屏幕：15 英寸 PixelSense™ 显示屏分辨率：2496 x 1664 (201 PPI)屏幕比例：3:2对比度：1300:1颜色配置：sRGB 和 Vivid独立的颜色校准屏幕支持 Dolby Vision IQ™3触控：10 点触控第 5 代康宁®大猩猩®玻璃面板

    Surface Laptop 5

  • Surface Laptop 5性能配置怎么样？

    第12代Intel处理器Surface Laptop5使用经典3:2屏幕，屏幕有13.5英寸和15英寸（该版本只有亮铂金和典雅黑两种颜色）两个版本，第12代 Intel 处理器，支持杜比影音，预载 Windows1122H2，1* Surface Connect +1* USB-C (支持雷电4) +3.5mm 耳机孔 +1* USB-A，四种配色，亮铂金/典雅黑/仙茶绿/砂岩金，起售价格7888元起。中国地区现在已经接受预定，10月25日陆续发货!

    Surface Laptop 5

  • i7-13700K什么时候发布的？

    9月28日。Intel 酷睿i7 13700K，英特尔 13 代酷睿桌面处理器。于 2022 年 9 月 28 日上市。该处理器采用性能核+能效核混合CPU架构，拥有 8 个性能核和 8 个能效核。拥有 16 核心 24 线程，主频至高可达 5.4GHz。

    i7-13700KF

  • iQOO Neo7是曲面屏幕吗？

    是iQOO Neo7将使用侧面曲面的屏幕，该屏幕还支持120Hz的刷新率以及屏下指纹解锁功能，分辨率预计是FHD+。iQOO Neo7的屏幕在中端智能手机中基本是平均水平，在玩很多游戏时也可以支持高帧率模式，比如王者荣耀的120Hz等，使得玩家的游戏体验会变得十分不错。

    iQOO Neo7

  • iQOO Neo7可以玩原神吗？

    可以iQOO Neo7玩原神基本上可以高画质的条件下流畅玩。iQOO Neo7搭载的处理器是天玑9000+，是旗舰级的处理器，安兔兔平台跑分大约是114万分，是一款性能很强，同时发热功耗控制比较好的处理器，在多款旗舰级手机上被使用，市场反馈也比较出色，因此玩原神的话也不必担心因为发热问题影响到游戏体验。

    iQOO Neo7

  • iQOO Neo7充电速度多少瓦？

    120瓦iQOO Neo7支持120W的有线快充，作为一款中端手机这样的快充速度已经算是比较快的，比不少安卓旗舰手机的速度更快。预计其电池容量会在5000mAh左右，也基本上可以，满足大多数人一天的使用需求。

    iQOO Neo7

  • iQOO Neo7是什么处理器？

    天玑9000+iQOO Neo7将搭载天玑9000+芯片，采用台积电4nm制程和Armv9 架构，八核心包括 1个主频3.2GHz的Arm Cortex-X2超大核、3个Arm Cortex-A710 大核和 4个Arm Cortex-A510 能效核心。CPU架构和Arm Mali-G710 旗舰十核GPU ， 较上一代CPU性能提升5% ，GPU性能提升10%。Geekbench平台上，天玑9000+的跑分是单核1322，多核4331。

    iQOO Neo7

  • 红米Redmi Note 12处理器是什么型号？

    联发科天玑1080芯片Redmi Note 12的处理器应该是联发科天玑 1080 芯片，采用台积电6nm工艺，八核CPU架构设计，包括两个主频为2.6GHz的Arm Cortex-A78 大核，搭配Arm Mali-G68 GPU，安兔兔跑分在50- 55 万分之间，与高通骁龙778G系列处于同一水平。

    Redmi Note 12

  • i7-13700KF最大内存带宽是多少？

    89.6GB/秒。i7-13700KF最大内存带宽是89.6GB/秒。Intel 酷睿i713700KF，英特尔酷睿13代CPU产品。于2022年9月28日发布。总共有16个内核（8P 和8E 内核）。就像 i9-13900K 一样，英特尔酷睿 i7-13700K 也获得了额外的效率核心（从4个增加到8个核心），以及类似的0.6GHz 时钟速度提升。

    i7-13700KF

  • 荣耀Magic 5能更新鸿蒙吗？

    不能荣耀Magic 5预装的是Magic UI系统（基于Android的定制系统），Magic 5不能更新成鸿蒙系统。目前鸿蒙系统只能更新在华为手机、华为平板、华为电脑、华为手表以及和华为合作的一些厂商设备中，如果一定想要体验鸿蒙系统，那么只能是购买华为旗下产品才可以。

    荣耀Magic 5

  • i7-13700KF适合直播吗？

    适合。i7-13700KF是很适合直播的朋友选择的。第13代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器装载了最新的平台技术，可加速系统性能。多达16个 PCIe5.0通道使 I/O 吞吐量翻倍，从而加速处理能力。利用正在改变行业的最新 DDR5支持，实现高达5600MT/s 的迅捷速度、高带宽和更高的工作效率以及高达3200MT/s 的持续 DDR4支持。借助英特尔® Gaussian & Neural Accelerator3.0（英特尔® GNA），享受高效的噪音抑制和专业的语音输出。这些一流的感官体验得益于英特尔® Killer™ Wi-Fi6/6E 提供的一流有线和无线连接。

    i7-13700KF

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM