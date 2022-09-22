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趣AI | AI绘画成版权图片机构“公敌”？Getty Images禁止AI生成的作品

2022-09-22 11:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:目前AI绘画的技术正在快速的发展，已经有很多艺术家利用Midjourney、Disco Diffusion、DALL·E2等AI绘画生成器创作出让人十分震撼的作品。

比如此前，一国外创作者利用AI绘画工具Midjourney生成的作品，在美国科罗拉多州博览会的艺术比赛中获得了第一名的消息在国内外一度引起了轰动。

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AI绘画技术的强大表现，开始有人担心人类艺术家将被AI取代，而实际上目前最头疼的可能是版权图片机构。

自媒体零态LT曾在《AI大战视觉中国》一文中指出，由于对AI作品的效果过于满意，初创公司DeepHaven的博客作者甚至发出了版权图片库网站可能会消失的感慨。

尽管版权图片库网站不会真的因为AI画作的出现而消失，不过其存在的威胁也开始让图片版权机构感到担忧。

Getty Images禁售AI生成作品

据外媒The Verge报道，Getty Images已经禁止上传和销售使用DALL-E、Midjourney和Stable Diffusion等AI艺术工具生成的插图。此前，Newgrounds、PurplePort和FurAffinity等网站也做出类似决定。

Getty Images的CEO雷格·彼得斯（Craig Peters）表示，这项禁令是出于对人工智能生成内容合法性的担忧，以及保护网站客户的渴望。

彼得斯说:"对于这些模型输出的版权问题，以及图像、图像元数据和图像中包含的那些人的权利问题，存在着真正的担忧。他说，鉴于这些问题，出售人工智能作品或插图有可能使Getty Images的用户面临法律风险。"他补充说:"为了我们客户的利益，我们正在采取主动行动。"

AI画作版权“模棱两可”

对于Getty Images方面的说法，AI图像生成器的创造者当然是不认同的。后者认为，这项技术是合法的，但这并不能保证这种地位不会受到质疑。像Stable Diffusion这样的AI软件是根据从网络上采集的受版权保护的图片进行训练的，包括个人艺术博客、新闻网站和Getty Images等图片网站。

在美国，Stable Diffusion的数据采集的行为是合法的，而且软件的生成的作品也受到“合理使用”原则的保护。但合理使用原则并不适用于出售图片等商业活动，一些艺术家的作品创建AI生成器的公司抄袭和模仿，他们呼吁制定新的法律来监管规范这一领域。

人工智能艺术生成器的训练数据中存在受版权保护的图像，这一点从它们复制"Getty Images"的水印可以清楚地看出。

彼得斯拒绝透露Getty Images是否因出售人工智能生成的内容而受到法律挑战。他表示，这类内容在平台上是"极其有限的"，并重申他的主张，即公司推出这一政策只是为了"避免对客户的声誉、品牌和底线造成风险"。

艺术家在图库网站上出售AI作品

有趣的是，截至目前，在Getty Images网站上快速搜索“人工智能生成艺术”，就会发现大量待售内容。

另外，根据站长之家此前援引外媒的一篇报道中指出，艺术家也正在Shutterstock、iStock 和 Adobe Stock 等图库网站上大量出售AI工具生成的艺术品。

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在 Shutterstock 上使用“AI-Generated（人工智能生成）”一词搜索可以获取18，850个结果，而在 iStock 中进行相同的搜索会产生1，585个结果。这其中有许多图像是使用目前比较受欢迎的AI自动绘画工具比如Midjourney、DALL-E 和 Stable Diffusion 等创建的。

AI画作成图片版权机构“行业公敌”?

Getty Images最大的竞争对手之一Shutterstock似乎正在限制对人工智能内容的一些搜索，但尚未推出禁止这些内容的具体政策。其他平台出于保护客户以外的原因，删除了人工智能图像。例如，毛兽艺术分享平台FurAffinity表示，它禁止人工智能艺术品，因为它破坏了人类艺术家的工作。

该平台还表示，"人工智能和机器学习应用程序（DALL-E，Craiyon）对其他艺术家的作品进行采样，以创造内容。那些生成的内容可以参考其他艺术家的数百件，甚至数千件作品来创造衍生图像。我们的目标是支持艺术家和他们的内容。我们不认为在网站上允许AI生成的内容符合社区的最佳利益。"

当被问及人工智能生成的内容是否威胁到在Getty Images上出售作品的插画师和摄影师的生计时，彼得斯表示，这些工具只是技术扩大了可用图像数量的最新例子。

"世界已经充斥着图像。由于拍摄、传输和使用成本降低，数码相机产生了图像的指数级增长。智能手机和社交媒体的引入将这一现象提升到了新的高度，拍摄和发布的图片达到了数万亿级别。"彼得斯说。"我们的业务从来都不是关于创造图像的容易程度或由此产生的数量。它是关于连接和突破"。

然而，实际删除人工智能内容可能是困难的。彼得斯说，Getty Images将依靠用户来识别和报告此类图片，它正在与C2PA（内容来源和真实性联盟）合作创建过滤器。然而，没有一个自动过滤器是完全可靠的，而且目前还不清楚Getty Images在执行其新禁令方面可以走得多远。

由于很多公司和政府仍未为AI图像创作制定任何严格的规则，在未来很长的一段时间内，这种类型作品版权问题仍会存在很多争议。

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    有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。

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    长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。

    Pico4

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    总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。

    Pico4

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    可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么镜头？

    Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。

    Pico4

  • Pico 4 的分辨率是多少？

    2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。

    Pico4

  • Pico 4性能怎么样？

    比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。

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