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小红书发布2022年美妆、饮料、3C数码行业用户洞察报告

2022-09-21 15:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月21日 消息:小红书于2022年发布了“灵感营销·研究院”系列人群价值研究报告。首批报告覆盖美妆、饮料、3C数码三大行业。

报告数据显示，82.5%的美妆用户首选小红书了解美妆个护内容。 近半数的美妆用户表示，在小红书看到美妆产品不超过3次就会被种草，对产品产生进一步了解的想法。

小红书的美妆用户以女性为主，主力群体为95、00后，近7成美妆用户拥有大学及以上学历。近6成小红书美妆用户每月可支配收入超过2000元，拥有极强的消费潜力。内容偏好上，77.1%的小红书美妆用户更爱“刷”美妆博主发布的相关笔记内容，其次是普通用户发布的内容。

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在此次的调研中，81.2%用户表示愿意购买未使用过的新品。整体来看，爱追新、爱博主、重效果是小红书美妆个护用户的核心特征。

在3C数码行业，小红书的3C数码用户主力群体为95、00后，超7成用户分布在二线及以上城市。近8成3C数码用户拥有大学及以上学历，超6成用户是社会中坚力量，近一半的用户月度可自由支配收入达5000以上。

3C用户整体呈现出高消费力特征，偏爱图文、视频等丰富多元的内容形式。86.3%的3C数码用户将小红书作为了解内容的重要渠道，88.5%的女性用户选择使用小红书了解3C数码内容。

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在饮料行业，小红书上聚集了大量年轻、高线城市的饮品饮料用户。58.7%的饮料用户为GenZ年轻群体，其中68.5%生活在高线城市，年龄越小的饮料用户越容易被内容种草。 近6成的饮料相关用户认为小红书的饮料内容提升了自己对饮料品牌的好感度。对于饮料品牌而言，在小红书进行品牌理念的传递与品牌形象的塑造更容易抓住用户的眼球。

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    可以充分与 Quest Pro 竞争Pico4 Pro预计将提供额外的眼睛和面部跟踪功能，并与 Quest Pro 竞争。它将在今年晚些时候公布，但只会出售给企业和开发商。对该设备的反馈将用于改进 VR 头显，并可能在2023年将其出售给家庭用户。PCIO 4配置参数如下:

    Pico4

  • Pico 4什么时候推出 VR头戴设备的价格是多少？

    10月通过在线渠道开始Pico4有两个版本:128GB （429EUR） 或256GB (499EUR)。预订将于10月通过在线渠道开始。该设备将于2022年10月18日在欧洲、日本和韩国上市销售。新加坡和马来西亚将在稍后添加。Pico Interactive 目前没有提供头显何时在美国上市的详细信息。那里的市场牢牢地掌握在 Meta 的手中。字节跳动在美国也面临法律诉讼的威胁。Pico 可能会先在欧洲测试 Pico4的推出，然后才会扩展到美国。尤其是在德国，目前 Pico 仍然具有优势，因为 Meta Quest2并未在德国正式销售。

    Pico4

  • Pico 4 是否通过有线和无线流媒体支持 PC VR？

    没有Pico4没有用于本地 PCVR 流媒体的显示端口电缆连接。用于视频流信号的 USB-C 电缆也不可用。作为一个原因，Pico 指的是 Pico Neo3Link，它是为想要玩 SteamVR 游戏的游戏玩家设计的。Pico4专门用于原生移动应用程序。到2023年，应该会有一个Wi-Fi 加密狗，用于 PC 和 Pico4之间的直接传输。Pico 过去没有很好地管理无线流媒体，因此转向加密狗是显而易见的。Quest 耳机也计划很快配备 Wi-Fi加密狗。由于 Pico4支持 Wi-Fi6，如果 Pico 软件允许，Pico 当前的 Wi-Fi 流理论上可以工作。

    Pico4

  • Pico 4 有哪些VR应用程序可用？

    Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么操作系统？

    Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。

    Pico4

  • Pico 4 控制器提供哪些功能？

    与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。

    Pico4

  • Redmi K60能开吃鸡90帧吗？

    可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。

    Redmi K60

  • Pico 4是否提供直通模式？

    有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。

    Pico4

  • Pico 4 有集成扬声器吗？

    有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。

    Pico4

  • Pico 4 的电池能用多久？

    长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。

    Pico4

  • Pico 4的重量是多少？

    总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。

    Pico4

  • Pico 4可以调整镜头距离吗？

    可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么镜头？

    Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。

    Pico4

  • Pico 4 的分辨率是多少？

    2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。

    Pico4

  • Pico 4性能怎么样？

    比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。

    Pico4

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