小红书发布2022年美妆、饮料、3C数码行业用户洞察报告

站长之家（ChinaZ.com）9月21日 消息:小红书于2022年发布了“灵感营销·研究院”系列人群价值研究报告。首批报告覆盖美妆、饮料、3C数码三大行业。

报告数据显示，82.5%的美妆用户首选小红书了解美妆个护内容。 近半数的美妆用户表示，在小红书看到美妆产品不超过3次就会被种草，对产品产生进一步了解的想法。

小红书的美妆用户以女性为主，主力群体为95、00后，近7成美妆用户拥有大学及以上学历。近6成小红书美妆用户每月可支配收入超过2000元，拥有极强的消费潜力。内容偏好上，77.1%的小红书美妆用户更爱“刷”美妆博主发布的相关笔记内容，其次是普通用户发布的内容。

在此次的调研中，81.2%用户表示愿意购买未使用过的新品。整体来看，爱追新、爱博主、重效果是小红书美妆个护用户的核心特征。

在3C数码行业，小红书的3C数码用户主力群体为95、00后，超7成用户分布在二线及以上城市。近8成3C数码用户拥有大学及以上学历，超6成用户是社会中坚力量，近一半的用户月度可自由支配收入达5000以上。

3C用户整体呈现出高消费力特征，偏爱图文、视频等丰富多元的内容形式。86.3%的3C数码用户将小红书作为了解内容的重要渠道，88.5%的女性用户选择使用小红书了解3C数码内容。

在饮料行业，小红书上聚集了大量年轻、高线城市的饮品饮料用户。58.7%的饮料用户为GenZ年轻群体，其中68.5%生活在高线城市，年龄越小的饮料用户越容易被内容种草。 近6成的饮料相关用户认为小红书的饮料内容提升了自己对饮料品牌的好感度。对于饮料品牌而言，在小红书进行品牌理念的传递与品牌形象的塑造更容易抓住用户的眼球。

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