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Canalys：2022 年第二季度美国个人电脑出货量下跌 23%

2022-09-20 19:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月20日消息:根据 Canalys 发布的最新数据，2022年第二季度，美国台式机、笔记本和工作站的出货量同比下降23% 至1980万台。

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一年前 Chromebook 笔记本电脑市场经历了飞速发展，而如今消费者需求的削弱，从而导致笔记本的出货量下降了27%。台式出货量继续表现良好，增长10%，已恢复至疫情前的水平。与此同时，平板电脑的出货量降幅相对温和，下降4% 至1090万台。尽管市场面临经济衰退和高通胀率的威，但商用市场仍具备弹性，出货量在第二季度增长11%，整个市场避免更大幅度的下跌。

戴尔继续保持台式机和笔记本厂商的领先地位，充分利用了商用领域的强劲势头，年降幅仅为3%。由于教育领域已经饱和，Chromebook 笔记本电脑的需求增长乏力，惠普的出货量也不复往昔，同比下降44%，较近几个季度略有改善，此前厂商出货量下降60% 以上。联想位居第三，出货量下降22%。苹果的出货量下降了14%。宏碁出货量下降17%，跻身前五。

苹果第二季度 iPad 的出货量下降了12%。亚马逊在低端市场持续取得成功，实现了10% 的增长。与苹果一样，随着市场对中高端平板电脑的需求减少，三星的销量也出现了小幅下滑。得益于对区域营销的大力投入、与运营商 Verizon 的紧密合作以及亲民的价格，TCL 在平板电脑出货量方面表现最佳，增长率高达160%。微软位居平板电脑市场第五位，增长幅度较温和，同比增长了3%，其 Surface 系列平板是替代笔记本电脑的极具竞争力的选项。

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    是的。罗技G云游戏掌机是1080P的分辨率，这点是一个惊喜，很多游戏掌机的分辨率是720P，而罗技G云游戏掌机的是1080P，并且是16:9长宽比的可触控屏幕以及支持60Hz刷新率，可以说对于掌机来说，这些屏幕的素质是完全足够了。

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    可以玩和平精英iPad 10可以用来玩和平精英手游。和平精英在iPad版的AppStore上架了客户端，玩家们可以下载后使用。不过和平精英对于双手的操作要求比较高，iPad 10的屏幕又是10英寸的大屏幕，因此更推荐屏幕尺寸略小一点的iPad mini来玩，不仅屏幕会比手机更高，握持手感也不错。

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    可以。罗技G云游戏掌机是可以玩Xbox游戏的，使用 Xbox 远程游戏通过 Internet 从您的控制台直接玩游戏到罗技G云游戏掌机，即使您不在家也能找到并安装新游戏，或随心所欲地调整控制台设置。其中包括 Xbox Game Pass 游戏。

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    10月。罗技G云游戏掌机是腾讯游戏与罗技G联合研发的云游戏掌机正式发布。这是一款围绕云游戏场景打造的便携游戏设备，同时也支持PC与主机串流使用，该款云游戏掌机将于2022年十月份在北美地区首发，建议零售价为349.99美元，约合人民币2479元。

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  • 罗技G云游戏掌机有国行版吗？

    目前没。罗技G云游戏掌机（Logitech G Cloud Gaming Handheld）是腾讯和罗技联合研发的云掌机游戏机，目前可以在罗技G官网、亚马逊及百思买进行预购，但是很可惜的是截止目前是没有国行版的消息，玩家需要买的话，就可以通过以上的方法进行预购。价格是略微比Steam Deck便宜一些。

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  • 罗技G云游戏掌机多少钱？

    2479元。罗技G云游戏掌机是腾讯游戏与罗技G联合研发的云游戏掌机，是一款围绕云游戏场景打造的便携游戏设备，同时也支持PC与主机串流使用。仅需连接Wi-Fi，玩家即可在掌上享受画质优异的3A游戏大作。该款云游戏掌机将于 2022 年十月份在北美地区首发，建议零售价为349. 99 美元（约合人民币2479元）;玩家即日起可通过罗技G官网、亚马逊及百思买进行预购，限时优惠价299. 99 美元。

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