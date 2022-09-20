Canalys：2022 年第二季度美国个人电脑出货量下跌 23%

站长之家（ChinaZ.com）9月20日消息:根据 Canalys 发布的最新数据，2022年第二季度，美国台式机、笔记本和工作站的出货量同比下降23% 至1980万台。

一年前 Chromebook 笔记本电脑市场经历了飞速发展，而如今消费者需求的削弱，从而导致笔记本的出货量下降了27%。台式出货量继续表现良好，增长10%，已恢复至疫情前的水平。与此同时，平板电脑的出货量降幅相对温和，下降4% 至1090万台。尽管市场面临经济衰退和高通胀率的威，但商用市场仍具备弹性，出货量在第二季度增长11%，整个市场避免更大幅度的下跌。

戴尔继续保持台式机和笔记本厂商的领先地位，充分利用了商用领域的强劲势头，年降幅仅为3%。由于教育领域已经饱和，Chromebook 笔记本电脑的需求增长乏力，惠普的出货量也不复往昔，同比下降44%，较近几个季度略有改善，此前厂商出货量下降60% 以上。联想位居第三，出货量下降22%。苹果的出货量下降了14%。宏碁出货量下降17%，跻身前五。

苹果第二季度 iPad 的出货量下降了12%。亚马逊在低端市场持续取得成功，实现了10% 的增长。与苹果一样，随着市场对中高端平板电脑的需求减少，三星的销量也出现了小幅下滑。得益于对区域营销的大力投入、与运营商 Verizon 的紧密合作以及亲民的价格，TCL 在平板电脑出货量方面表现最佳，增长率高达160%。微软位居平板电脑市场第五位，增长幅度较温和，同比增长了3%，其 Surface 系列平板是替代笔记本电脑的极具竞争力的选项。

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