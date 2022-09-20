“京东农特产购物节”迎来三大升级 带动亿万农户扩大销售

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息:今日，2022中国农民丰收节暨京东农特产购物节线下主会场活动在全国农业展览馆举行。会上，京东发布乡村振兴最新战略举措，将通过“品牌升级”、“服务升级”、“投入升级”，推出扶农助农、全程专业指导、全环节品控、专属培训等多项帮扶举措，赋能农业产业全产业链，打造高品质农产品。
京东表示，“京东农特产购物”节旨在助力打造高质量农产品，带动亿万农户扩大销售，增收致富。同时，也为京东近6亿用户提供更多高品质农特产品。
首届“京东农特产购物节”， 从9月7日开始，持续到9月25日结束，历时共19天。而在上线首日就实现开门红，四小时内整体成交额同比增长97%，全渠道订单量同比增长44%。
在此次购物节期间，京东联合多地政府部门向消费者发放十亿“助农券”，上线30万款高品质农特好物，覆盖全国2336个农特产地及产业带，国家地理标志农产品超12万个。
同时，针对参与到“京东农特产购物节”中的相关企业，京东推出了一系列优惠政策，如服务费及平台使用费减免、阶梯式质保金等，并且全程1对1专业运营指导和免费专业知识培训，预计全年累计为农特上行企业节约10亿相关费用。双向惠及消费者及农户同时，助推万千农特产触达全年销售高峰。
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