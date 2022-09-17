1688大市场商品星级评分体系升级 9月23日生效

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:日前，1688平台发布1688大市场商品星级评分体系升级公告，本次升级将于2022年9月23日生效。

公告称，为了更好的提升优质商品在1688.com的真实、有效表达、为买家提供更好的采购体验和更高效的采购决策依据，1688.com升级增加商品讲解视频对应商品星级分数增加从而给商家带来更多采购生意。

变动范围:移动端和PC端的大市场商品评分体系（不包括工业品，工业品仍使用工业品星级考核）。

本次升级的内容如下: 考核项 子分类 升级前 升级后 图片视频相关 商品视频 1分 有上传主图视频 满足要求+1分 有上传主图视频或商品讲解视频（至少其一） 满足要求+1分

另外，1688将于2022年9月23日下线以下营销工具、限制部分营销工具的适用人群:下线拿样宝、镇店之宝促销、清仓特卖、厂货通专属拿样宝、直通天天特卖、直通伙拼、爆款放大器;限时促销、满优惠不再适用于L2-L6、L5-L6买家人群。

公告显示，自2022年9月23日起，不再支持新创建上述活动或对限制人群开放相关活动。此前已开展的上述活动，除无法修改外，其余功能不受影响（如可以提前结束、删除活动）。已开展拿样宝活动并提供30天包退服务的，活动结束后系统会支持会员自动退出包退保障服务。

对于拟下线的营销工具，1688提供以下替代方案，供会员参考使用:拿样宝、镇店之宝促销、清仓特卖、厂货通专属拿样宝、直通天天特卖、直通伙拼的替代方案为“限时促销”;爆款放大器的替代方案为“满优惠”。

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