乔布斯女儿吐槽iPhone14设没新意 ；野兽派香水和名创优品同一代工 ；新Applewatch已开放购买

腾讯公布机器人最新进展 腾讯Robotics X机器人实验室公布旗下轮腿式机器人Ollie最新研究进展，展示了首次曝光的“触觉交互”以及独家的“双轮迈步”，进一步丰富机器人“感官”、提升其运动控制能力

互联网弹窗信息推送服务管理规定发布 《规定》明确，互联网弹窗信息推送服务，是指通过操作系统、应用软件、网站等，以弹出消息窗口形式向互联网用户提供的信息推送服务;互联网弹窗信息推送服务提供者，是指提供互联网弹窗信息推送服务的组织或者个人。

8月中国手游发行商全球收入排行 据Sensor Tower最新报告显示，2022年8月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。榜单前十五位的发行商分别为:腾讯、网易、米哈游、三七互娱、趣加、莉莉丝、灵犀互娱、IM30、悠星网络、壳木游戏、友塔游戏、江娱互动、lGG、乐元素、雷霆游戏。

印度塔塔集团欲成苹果代工商 知情人士说，与纬创资通的谈判旨在让塔塔成为科技制造业的一支力量，这家印度企业巨头希望利用纬创资通在产品开发、供应链和组装方面的专长。如果交易成功，塔塔将成为印度首家生产iPhone的公司。

网络水军为50余名艺人有偿删帖 昨日，公安部新闻发布会在京召开，针对“网络水军”的相关提问，公安部表示，近年来，自媒体、短视频和直播平台快速兴起，随之而来，出现了造谣引流、舆情敲诈、刷量控评、有偿删帖等各类“网络水军”违法犯罪活动。

特斯拉将让车主投票决定超充站建造位置 昨日，特斯拉表示即将推出超级充电站投票平台，希望车主能够在推特上先提出几个新超级充电站建设位置，获得支持较多的位置将出现在特斯拉超级充电站投票平台上。

东方甄选申请月是故乡明商标 天眼查App显示，近日，东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司申请注册“月是故乡明”商标，国际分类为方便食品，当前商标状态为申请中。

野兽派香水和名创优品同一代工 厂同一家代工厂，香水价格相差14倍。售价29.9元的名创优品水蜜桃乌龙香水（30ml），售价420元野兽派桂花乌龙香水(30ml)，它们都由同一公司生产制造。

特斯拉考虑建锂精炼厂 特斯拉考虑在路易斯安那州建锂精炼厂，其正在评估得州海岸的锂精炼厂。

蔚来汽车单季营收首次超过百亿元 蔚来汽车9月7日发布2022年第二季度业绩报告，当季营收102.9亿元，首次超过100亿元。这是造车新势力的季度营收首次超过百亿元。

iPhone14代抢最高加价2000元 目前，市面上已经出现了各类预约代拍服务，加价在200元～2000元不等。部分卖家自称“专业代拍”“超高命中率”“战绩可查”“没抢到可退全款”。

“抖音921好物节”大促活动正式开启 今日，抖音电商首次推出“抖音921好物节”大促活动，发挥全域兴趣电商优势，着重打造好物榜单、品牌嘉年华等玩法。本次活动将发放超亿元红包优惠券补贴、投入亿级流量扶持，帮助消费者发现、购买心仪好物。

新Applewatch已开放购买 苹果昨日凌晨举行发布会，带来了一系列新品，其中Apple Watch Ultra、Apple Watch Series8、Apple Watch SE2已经开放购买，Ultra预计将于9月23日送达，另外两款预计20日送达。

腾讯最大股东减持112万股份 腾讯的最大股东Prosus出售112万股腾讯股份，持股比例降至27.99%。Prosus是一家由南非投资公司Naspers分拆出来的科技投资公司。Prosus此前曾因出售腾讯2%股份而进账146亿美元。

B站发布二季度财报 财报显示，该季度实现营收49亿元，同比增长9%。净亏损20.1亿元，上年同期净亏损11.2亿元。其中游戏收入为10.46亿元;增值服务收入21亿元，同比增长29%;广告收入11.58亿元，同比增长10%;电子商务及其他收入6.01亿元，同比增长4%。B站预计第三季度营收为56亿元至58亿元。

乔布斯女儿吐槽iPhone14设没新意 乔布斯的女儿 Eve 吐槽称，iPhone14手机毫无新意，虽然我换新机跟换衣服一样容易，但我依然没兴趣。Eve 的配图也是讽刺意味十足，一名男子拿着一件和他目前穿在身上相同的一件新衬衫，那感慨就是我有换的必要吗?

雷军否认错过造车窗口期雷军表示:“特斯拉比小米早10年进入电动汽车行业。有些人认为小米已经错过了进入市场的机会。自己不同意这个说法。比赛才刚刚开始，小米还有很多机会。”

（举报）