趣AI | AI创作电影短片获戛纳大奖 又来抢艺术家饭碗?

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日 消息:如今，很多AI绘画工具生成的画作的效果已经让人非常惊叹。而这可能只是一个开始，准备好进入人工智能艺术的下一步的准备:文本生成视频。

虽然巨大的计算成本和文本到视频数据集的稀缺阻碍了这项技术的发展，但最近的研究使这一前景更加接近现实。

一位名叫格伦·马歇尔（Glenn Marshall）的电脑艺术家展示了这一潜力。这位来艺术家家最近凭借其人工智能电影《The Crow》获得了戛纳短片电影节评审团奖。

马歇尔之前曾因使用AI生成《Daft Punk》视频而获得好评，但他在《The Crow》中采用了不同的方法。他在接受采访的时候表示，他一直在深入研究人工智能风格转换视频的想法。

最近这段时间，马歇尔在YouTube上发现了舞蹈短片《 Painted》，后来成为《The Crow》的基础。他将《Painted》的视频输入OpenAI创建的神经网络CLIP中负责从文本特征映射到图像特征，然后指导一个GAN（生成式对抗网络）或扩散模型生成图像，系统算法生成一段“荒凉风景中的乌“”动画视频。

马歇尔表示，基于提示内容和潜在视频之间的相似性，生成的作品几乎不需要精心挑选。生成的作品描绘了乌鸦的模仿舞者跳舞的动作。《THE CROW》的获奖证明了AI生成艺术正在逐步的被主流艺术所认可。

图片来自《The Crow》官方YouTube视频截图

未来，马歇尔希望将3D动画添加到他的AI作品中。他还在探索基于CLIP 生成的视频，它可以添加详细的基于文本的指示，比如特定的摄像机移动方式。

而这或将可以实现文本转视频系统制作出完整的故事片段。他说《乌鸦》现在有资格申请著名的英国电影学院奖。

马歇尔表示，自己幻想着以人工智能先驱的角色领奖，向众星云集的观众宣布，由于人工智能的到来，包括演员、导演、布景设计师、服装设计师、艺术家、作曲家等会发现自己很快从事一份非常不同的工作，又或者是彻底失业。

那么，你认为AI电影会对演员和导演等岗位造成威胁吗?

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