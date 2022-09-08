字节跳动回应抖音盒子将停运：消息不实

站长之家 9月 8日讯：据澎湃新闻报道，针对“旗下抖音盒子将停运”的传闻，字节跳动官方回应称，此消息不实。
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有字节跳动旗下的独立电商app“抖音盒子”即将暂停运营...据36氪报道，接近抖音电商人士透露，抖音盒子内部员工已经开始转岗流程...据上述抖音电商人士介绍，抖音盒子团队的产品、运营等团队与抖音电商完全独立...
据《科创板日报》报道，来自字节跳动内部邮件显示，该公司将下调其期权授予价至每股155美元。同时，该公司将进行一次期权特殊增发，员工如持有授予价高于每股155美元且尚未完全归属的期权，则有机会获得增发。这部分员工人数超过3万人。据了解，字节跳动上一轮期权授予价是每股195美元。不久前，字节跳动推出了全新搜索引擎“悟空搜索”App，主打无广告搜索。而在人工智能方面，字节跳动也有一些动作，日前，字节跳动和微软合作开展一个被称为KubeRay的人工智能项目，该项目旨在帮助企业更有效地管理和
会上，火山引擎发布新一代企业级数据产品——数智平台VeDI（Volcengine Data Intelligence），包括数据引擎、数据建设和管理、数据分析应用及解决方案的全链路数据能力...罗旋还介绍了SaaS层产品的三大升级方向，即场景更丰富，DataFinder4.0版本升级，全新发布“场景模板”功能点;协同更融合，DataWind定位升级，从原本的“智能洞察平台”升级为“一站式数据分析与协作平台”;产品无缝联动......
据苹果应用市场显示，字节跳动推出全新搜索品牌“悟空搜索”，主打无广告搜索...根据悟空搜索是一款集清爽浏览、专业资讯、海量内容等功能的搜索引擎，致力于为用户打造更高品质的浏览体验...
TikTok母公司字节跳动和微软合作开展一个被称为KubeRay的人工智能项目，该项目旨在帮助企业更有效地管理和运行人工智能应用程序...近年来，字节跳动一直在投资各种人工智能开源项目，例如字节跳动在 2020 年推出了用于人工智能语音翻译的NeurST软件工具包...去年，字节跳动收购了VR（虚拟现实）创业公司Pico...
会上，火山引擎发布新一代企业级数据产品数智平台VeDI（Volcengine Data Intelligence），包括数据引擎、数据建设和管理、数据分析应用及解决方案的全链路数据能力...火山引擎是字节跳动旗下的云服务业务板块，VeDI首次全面开放了字节跳动的数据技术...字节跳动数据平台负责人罗旋介绍，火山引擎数智平台VeDI分成PaaS层和SaaS层两部分，提供覆盖数据全生命周期的产品服务，帮助企业客户实现运维降本、运营提效和业务增长...
站长之家 9 月 9日讯：针对“零跑汽车暂停IPO”的消息，零跑汽车方面回应称。消息不实。
对此，零跑汽车方面回应称消息不实...9月1日下午，零跑汽车公布8月交付数据显示，其8月交付12525台新车，同比增长超180%;1-8月累计交付量76563辆...
昨日，蔚来公布8月交付数据称，2022年8月，蔚来交付新车10，677台，同比增长81.6%...2022年1-8月，蔚来交付新车71，556台，同比增长28.3%...据晚点LatePost报道，在近日的字节跳动员工交流会上，字节跳动CFO高准表示，字节跳动目前没有具体的上市计划，也没有上市的时间表...字节跳动董事长CEO梁汝波还在会上表示，字节跳动目前没有规模化的裁员计划...从去年12月底东方甄选开始直播带货，到5月31日接近半年的时间里，带货的GMV总量只有二千多万，还不如现在一天的带货总量......
三星嘲讽苹果iPhone14缺乏创新 三星暗示，Galaxy S22Ultra和Z Flip4上的各种功能都不会出现在iPhone上...东方甄选带货一天超过去半年俞敏洪透露从去年12月底东方甄选开始直播带货，到5月31日接近半年的时间里，带货的GMV总量只有二千多万，还不如现在一天的带货总量...余承东爆料全新通信技术余承东透露，华为Mate50系列在通讯技术上有新的突破，华为将发布捅破天的新技术...字节跳动没有具体上市计划 字节跳动CFO高准表示，字节跳动目前没有具体的上市计划，也没有上市的时间表......
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。