数字人民币试点版App更新：“子钱包”改名为“钱包快付”

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:日前，数字人民币试点版App更新到了1.0.13.6版本，将“子钱包”改名为“钱包快付”。用户可以在我的-钱包快付管理中使用原“子钱包”功能。
据了解，目前数字人民币已在文化旅游、政务服务、居民生活、大学校园、商业连锁、示范街区、大型活动、普惠金融等多个领域应用，创新试点也取得一定突破。
今年8月，数字人民币（试点版）APP也进行了一次版本更新，主要更新内容为“数字人民币支付服务升级，钱包添加银行卡，随用随充更便捷”。
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据新京报报道，数字人民币APP完成1.0.12版本更新，实现了银行卡账户资金与数字人民币钱包的自动充钱...而现在，只要数字人民币钱包已关联银行卡，付款时钱包余额不足时，将自动从关联银行卡充钱到钱包并完成支付，充钱金额为当笔支付需补足部分...如果用户不想使用该功能，可在“钱包管理”-“银行卡管理”中关闭“银行卡扣款开关”，另外还可调整银行卡扣款顺序...
@广州交通官微宣布，广州市上线数字人民币付款码支付公交乘车费用的试点功能，成为国内同类城市中首个开通该功能的城市...目前参与试点的10条公交线路具体包括：旅游观光1线、62路、131B路、旅游公交2线、287路、107路、243路、541路、222路、230路...乘客在手机应用市场下载数字人民币（试点版）”App，开通数字人民币建设银行钱包后，打开数字人民币App向上滑动展示数字人民币付款码，在公交电子收费终端扫码区进行扫码支付即可......
据消息显示，搜狗搜索App已于2022年8月8日23时59分正式停止服务，后续搜狗搜索App将无法使用，而网页版搜狗搜索仍可继续使用...
在已接入“APP签名服务系统”的360手机助手、华为应用市场、小米应用商店中，快手等7款App均已实现了“认证签名”的标签展示，用户点击标签链接，可在二级页面了解详细的“认证信息”和“签名信息”，帮助用户确认开发者身份可信，更加有效准确的甄别正版产品...截至APP签名服务系统共注册用户583个，发放开发者和分发者认证签名证书291张，累计为33392款APP提供了49345次签名......
美团APP首页改版，顶部新增“美食百货，随叫随到”专区，改版后的首页顶部专区内设置了“外卖”“美团买菜”“超市便利”“品质百货”和“买药”等五个入口...“超市便利”版块包含了超市卖场、便利店、生鲜菜市场、鲜花绿植、美妆服饰、宠物用品等商品店铺品类...
看天上的月，吹人间的风，看爱快e云APP重大改革～中秋佳节来临之际，我们无法一同享受月饼但小编可以分享此次版本更新的最新消息Ps:千万别错过～～～随着爱快e云APP不断更新升级，今天迎来了新的重大功能——产品库，同时我们还优化了方案设计功能。此次推出的爱快e云APP4.3.1版本，可以帮助用户通过手机端就能查看爱快全线硬件设备的详情介绍，进行价格编辑、自定义周边设备的添加，以及自主设计网络方案报告，实现查看、复制、调整、分享等功能。本次更新主要体现在爱快e云APP中的【工具】菜单中，用户将爱快e云APP更新到最新版本，进入
杜罗夫在周四的Telegram消息中说，即将到来的更新已经在苹果的审查过程中停留了两个星期，而苹果方面没有对这一拖延作出任何解释...早在2018年，在俄罗斯当局要求苹果从AppStore中删除安全信息应用后，苹果推迟了全球更新...其他应用开发者和高管过去也抱怨过苹果的应用审查过程...近年来，苹果已经采取了修正其应用程序商店政策的举措，包括更新应用程序审查流程和规则，以及对收入低于100万美元的应用程序实行较低的15%的佣金...
搜狗搜索发布公告宣布，搜狗搜索App已于 2022 年 8 月 8 日 23 时 59 分正式停止服务，后续搜狗搜索App将无法使用...Bingo App将保留原搜狗搜索App的搜索引擎与小说书架服务...
融资后，憨猴科技估值达到 50 亿人民币...在刚刚过去的 8 月底，憨猴科技还入选了北京市“专精特新”中小企业名单，彰显了憨猴科技的企业实力和发展前景...我国区块链产业加速发展，产业规模不断攀升，IDC新数据显示， 2021 年中国企业级区块链存储市场发展增速达到63.7%...另一方面在于我国鼓励区块链赋能实体经济发展，除金融和政务领域之外，让更多的企业开始探索区块链在实体经济各领域的应用，这也让国内以蚂蚁连、至信链、憨猴链为代表的知名的区块链技术企业迎来了发展高峰......
如果钱包应用已经从iPhone上删除，可从AppStore重新下载，同时此功能很有可能在iOS16系统中出现，为大家删除预装软件提供了便利...iPhone14Pro将支持AOD息屏显示功能，用户在不点亮整个手机屏幕的情况下，就可以查看以及浏览信息...
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。