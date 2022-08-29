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商标申请表明苹果可能正在为推出AR/VR头显做准备

2022-08-29 17:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日消息:新的商标申请表明，苹果正在为不久后推出其首款AR/VR头显做准备，因为它希望为其即将推出的头显争取几个可能的名称和营销术语，包括“Reality One”、“Reality Pro”和“Reality Processor”的商标申请已在多国提交。

苹果5

据彭博社报道，这些申请是在美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、沙特阿拉伯、哥斯达黎加和乌拉圭提交的，被列在苹果公司过去用于商标名称的壳公司下。苹果公司经常使用壳公司的商标名称，因为它可以帮助公司对未宣布的产品、服务或软件保持保密。

彭博社报道说，苹果正计划在AR/VR头显上使用具有16GB内存的M2苹果芯片，但指出苹果可能需要更强大的图形来支持这种体验。苹果的第一个AR/VR头显预计最快将在今年1月公布，将是一个高端的小众设备，价格可能超过3000美元。彭博社和可靠的苹果分析师郭明錤都报告说，苹果已经在开发第二代的AR/VR头显，其价格可能不那么昂贵，而且更轻。

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今年5月，苹果向其董事会展示了其AR/VR头显，表明该产品的开发已基本完成。 realityOS预计将具有几个基于AR/VR的体验，如与苹果地图和FaceTime与Memojis的整合。

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  • iPhone SE 4是单卡还是双卡？

    双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络

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  • iPhone SE 4可以双卡双待吗？

    可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求

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  • iPhone SE 4可以无线充电吗？

    可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电

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