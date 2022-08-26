微信PC3.7.6正式版发布 新增聊天记录迁移与备份功能

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:今日，微信PC3.7.6正式版发布。在该版本中，微信新增了聊天记录迁移与备份功能，迁移后可在手机或电脑上浏览合并后的聊天记录。
用户升级到3.7.6正式版后，可点击左下角的三条杠，然后点击其中的“迁移与备份”。
据介绍，“迁移”功能是指，把电脑微信里的聊天记录复制一分到手机上.完成后可在手机上浏览两台设备合并后的聊天记录。
而“备份”是指把手机微信里的聊天记录备份到电脑里，后面有需要时，可将所备份的内容重新恢复到手机。
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本月早些时候，微信在PC端测试版中推出了聊天记录的迁移功能，允许用户将聊天记录在移动端和PC端之间迁移...和此前测试版更新的内容一致，在完成此次更新后，用户在微信PC端菜单中选中新增的迁移与备份”功能，即可进行聊天记录的迁移...微信聊天记录的迁移有两种选项：用户可以选择将电脑微信的聊天记录复制一份至手机；也可以将手机微信中的聊天记录备份至电脑...作为一项新推出的功能，目前的聊天记录迁移难免不会存在Bug，为了确保聊天记录不会意外遗失，最好不要在完成迁移后立刻清空手机端的聊天记录...
本次更新，新增支持在电脑与手机之间互相迁移聊天记录，迁移后可在手机或电脑上浏览合并后的聊天记录...2. 聊天记录迁移功能需要使用局域网进行连接和传输，请将手机与电脑连接到同一网络...
昨日，微信安卓8.0.27正式版发布，在该版本中，微信新增了公众号授权管理功能...用户可以点击微信底部的“通讯录”——“公众号”——“右上角三个点”——“个人信息与权限管理”进行查看...
微信安卓8.0.27正式版新增公众号授权管理功能，用户可通过通讯录中的公众号右上角三点进入个人信息与授权管理，可对已授权的公众号进行管理...微信对包括音频、社交、渲染在内的小程序多个接口功能进行了优化与修复，提升了开发者的体验，以及用户使用的稳定性...
8月18日，微信安卓8.0.27正式版发布，这次居然比iOS版还提前了...微信安卓8.0.27正式版新增公众号授权管理功能，用户可通过通讯录中的公众号右上角三点进入个人信息与授权管理，可对已授权的公众号进行管理；...微信对小程序包括音频、社交、渲染在内的多个接口功能进行了优化与修复，提升了开发者的体验，以及用户使用的稳定性...根据8月17日腾讯公布的2022年第二季度财报显示，截止2022年6月30日，微信及WeChat合并月活跃账户数已达12.991亿......
不久前，微信在PC版的3.7.6内测版中，上线了聊天记录迁移这一史诗级更新”；现在，微信的macOS版迎来了3.5.5 Bate更新，也加入了这一功能...在此次更新后，用户能够将微信Mac端的聊天记录迁移至手机端，或是将微信手机端的聊天记录迁移到Mac端，迁移完成后可以在手机或Mac的微信上浏览合并后的聊天记录...该功能目前尚处在测试阶段，因此最好不要在迁移完成后立即删除聊天记录，避免功能Bug导致的信息丢失......
昨日，iOS微信8.0.27正式版发布，在该版本中，微信新增了个人微信二维码“换个样式”功能...用户点击“我”——“头像栏”个人信息处——“二维码名片”后，可对个人微信二维码进行「扫一扫」、「换个样式」、「保存图片」三种操作...除了上述功能，微信还在该版本中新增了公众号管理功能、消费者保护等功能...点击微信底部的“通讯录”——“公众号”——“右上角三个点”——“个人信息与权限管理”进行查看...
如果有过这样的经历，那微信PC端在3.7.6内测版更新中加入的聊天记录迁移功能，或许称得上是一次史诗级更新”...在此次更新后，用户能够将微信PC端的聊天记录迁移至手机端，或是将微信手机端的聊天记录迁移到PC端，迁移完成后可以在手机或PC的微信上浏览合并后的聊天记录...除了用于同步信息，这一功能也能够用于将手机端的聊天记录备份至PC端，从而让手机上微信的体积不至于如此庞大，换机也能够更加安心...需要注意的是，目前聊天记录的迁移需要使用局域网进行连接和传输，因此需要将手机和电脑连接在同一网络环境下......
从相关截图中可以看到，小米云备份单独提供了微信数据选项，并且可以打开自动云备份开关，选择自动云备份频率...目前仅有部分小米手机更新了该功能，大部分小米手机尚未上线该功能...
今天凌晨，苹果发布了iOS15.6.1正式版，官方软件更新日志提醒称：本更新提供了重要的安全性更新，建议所有用户安装...需要注意的是，这可能是iOS15的最后一次更新版本，因为有消息称在9月7日的秋季发布会上，苹果将推出iOS16正式版，新一代操作系统将带来许多个性化功能，包括个性锁屏、自定义调整样式、新增锁屏主题商店等...
按照以下方法进行连接。1、下载并安装米兔App（安卓应用商店搜索“米兔”，苹果App store搜索“米兔手表”）;或扫描手表端二维码下载;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击下载米兔App。2、将Nano-SIM卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔App---我的---选择添加新手表（如已绑定过手表，点左上角+号）---扫描手表上的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如退出了二维码界面或手表已被绑定，您可在表盘界面(时钟界面)底部上划---二维码，重新调出)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“点击手表电源键”完成绑定。5、绑定后填写资料即可正常使用。仅支持扫描二维码绑定，一个账号最多可以绑定10个米兔儿童电话手表。
小米12 S Pro华为Mate50 和小米12 S Pro在不少参数配置上都有差距，显然小米12 S Pro是更好的。处理器方面小米12S Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，Mate50处理器则是骁龙8Gen 1（4G），关键是小米12 S Pro是可以支持5G；摄像头方面，小米12S Pro后置三摄，主摄是5000万像素，有徕卡专业光学镜头，Mate50后置三摄，但没有徕卡镜头；小米12S Pro充电速度是120W有线快充、50W无线快充、10W无线反充，Mate50是66W有线快充；其他配置方面，小米12 S Pro还有哈曼卡顿立体声双扬声器，都是比较好的配置总体来说，小米12 S Pro的配置要比Mate 50更好，最关键的一点是小米12 S Pro支持5G网络，Mate 50不可以支持5G
Mate 50更好Mate 50是2022年9月发布的机型，P50 Pro则是2021年7月发布的手机，两者差距有一年，许多配置都有一些差距。处理器方面，Mate50是骁龙8Gen 1（4G），P50 pro是骁龙888（4G），它们刚好差距一代；屏幕方面两款手机差不多，都是120Hz刷新率的屏幕；摄像头则是P50 Pro略好一点，是后置四摄组合，Mate 50是后置三摄；其他配置，比如电池、充电，都差不多，都支持华为66W快充总体来说，Mate 50由于处理器性能更强，因此是两款手机中更加值得选择的一个手机
按照以下步骤进行绑定。米兔儿童电话手表5C首次使用绑定方法：1、 在安卓应用商店搜索“米兔”或在苹果 App store 搜索“米兔手表”下载安装米兔 App；或扫描手表端二维码下载安装米兔 App；或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击米兔 App 下载并安装。2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔 App→我的→选择添加新手表（如果已绑定过手表，点左上角+号）→扫描手表上的二维码进行绑定（手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如果退出了二维码界面或手表已被绑定，重新调出二维码步骤：表盘界面（时钟界面）底部上划→二维码）。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“按下手表电源键“完成绑定。
有以下区别。1.处理器不同。米兔儿童电话手表6C是用SL8521E，而5C是SL8521ET。2.内存规格不同。米兔儿童电话手表6C是512MB+4GB的内存，而5C是256MB+512MB的内存。3.电池不同。米兔儿童电话手表6C电池是950mAh，而5C是900mAh。4.定位不同。米兔儿童电话手表6C是九重高频精准AI定位，5C是 9 重AI定位。5.米兔儿童电话手表6C支持安装微信QQ，而5C不支持。
各有优点华为Mate 50和苹果13虽然是相差一年的机型，但这两款手机都有各自的优点。比如在处理器方面：苹果13的优势是A15处理器，性能要比Mate 50上的更好，且它还支持5G网络，对于必须要5G手机的用户来说苹果13是优先选择；在屏幕方面Mate 50更好，它的屏幕是120Hz刷新率，有息屏显示功能，苹果13则没有高刷新率的屏幕；摄像头方面，是Mate 50比苹果13更好，它不仅镜头数量更多，主摄也是像素更大，拍摄远距离以及夜景环境效果更好；续航方面是Mate 50更好，不仅电池容量更大，充电66W也更快，苹果13的充电仅仅是20W总体来说，如果你一定需要5G手机的话，肯定是首选苹果13，如果你不考虑5G手机，Mate50各方面性能也不错
按照以下方法进行更换。米兔儿童学习手表6C支持更换表盘、时钟格式。【如何更换表盘格式】在表盘界面（时钟界面）长按，然后点按左右箭头更换表盘，或表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---切换表盘---点按左右箭头更换表盘。【如何更换时钟格式】支持选择 12 小时和 24 小时制，设置路径在表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---时钟格式---选择 12 小时或 24 小时制。
不可以华为Mate 50系列不可以折叠，它的屏幕是直屏/曲面屏，无法向Mate X系列或者是小米 MIX Fold系列、三星Galaxy Z Fold系列那样将屏幕折叠起来。Mate 50系列的屏幕有直屏和曲面屏，标准版Mate50是直屏，Pro系列则是曲面屏，且都支持120Hz刷新率。
按照以下方法设置。1.米兔儿童学习手表6C 不支持关机状态下远程开机，但是可以通过 App 远程关机并设置定 时开机。2.设置步骤:米兔 APP→我的→手表管理→手表关机→上下滑动选择“关机 xx 小时后自动开机” 并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在 xx 小时后自动开机。
是华为Mate 50系列将会预装鸿蒙3.0系统。鸿蒙OS 3.0版本新特性基本上分为六种：超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍。鸿蒙OS 3.0版本的特性还有非常多，比如新增文件中转站、智感扫码、文件/应用无损压缩等功能，可以促进消费者的日常使用体验。
按照以下方法设置。米兔儿童学习手表6C支持闹钟。设置方法：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置---闹钟设置---添加闹钟，可以设置闹钟时间、选择闹钟的重复模式（周一至周日），最多可以设置十个闹钟，支持删除闹钟。
9月6日华为Mate 50系列发售预定的时间是9月6日。Mate50 系列发布会已经确实在2022年9月6日，在当天发布该手机之后，就可以开始接受预定，预计正式开始上市销售的时间会在一周之后。Mate50系列的起售价格预计和前一代差不多，都是4999元起，消费者可以在华为官网、天猫旗舰店、京东自营店以及华为线下门店预定该手机。考虑到华为Mate系列人气比较高，因此想要购买的用户可以关注预定时间，尤其是线下门店会是一个比较好购买的渠道
支持。米兔儿童学习手表6C支持小爱同学。手表仅在4G数据流量下或连上WiFi后可使用小爱同学，打开小爱同学， 点按语音按钮可以提问算数、古诗词、中译英、闲聊等问题，小爱同学会回复提出的问题。温馨贴士:如果表盘界面（时钟界面）左划不显示“小爱同学”模块，请进入米兔App---我的---应用管理---设置显示该模块。
一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。
按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。
可以华为Mate 50充电器可以使用其他品牌手机的，也可以是第三方配件厂商。不过Mate 50系列官方标配的充电器是66W，也就是说最高可支持66W的充电，且有充电协议的要求，如果没有符合充电协议的话，可能无法达到最高66W的充电功率
按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。
可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。
有华为Mate 50系列预计也会有5G手机壳（通信壳），戴上之后可以让手机支持5G网络。此前P50系列上使用的5G手机壳价格是799元，因此Mate 50系列的5G手机壳价格预计也差不多。华为也可能会直接出售带有手机壳的套装版本，这样消费者有望以更低的价格购买到这一产品
主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.