微信PC3.7.6正式版发布 新增聊天记录迁移与备份功能

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:今日，微信PC3.7.6正式版发布。在该版本中，微信新增了聊天记录迁移与备份功能，迁移后可在手机或电脑上浏览合并后的聊天记录。

用户升级到3.7.6正式版后，可点击左下角的三条杠，然后点击其中的“迁移与备份”。

据介绍，“迁移”功能是指，把电脑微信里的聊天记录复制一分到手机上.完成后可在手机上浏览两台设备合并后的聊天记录。

而“备份”是指把手机微信里的聊天记录备份到电脑里，后面有需要时，可将所备份的内容重新恢复到手机。

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