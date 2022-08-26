抖音新增【皮肤消毒护理】商品管理规范 禁止宣传有治愈、根除功效

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:8月25日，抖音发布关于新增《【皮肤消毒护理】商品管理规范》的意见征集通知，意见征集期为2022年8月25日—2022年8月31日。

要求皮肤消毒护理类商品需具有消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件、卫生安全评价报告等。

商品发布规范方面，要求商品主图或商详页中必须展示商品标签图，且必须标识“消字号认证”或“消毒产品生产企业卫生许可证”，商家在有合格检测证明的基础上允许宣传“抑菌、杀菌、消毒”等功效，禁止明示或者暗示宣传对各种病症类有治愈、根除的功效。

商品宣传规范:

基础要求:商品发布要求必须符合 【个护家清行业宣传规范】实施细则;宣传内容必须真实，不得出现或暗示对疾病的治疗效果。

标题规范:

通用标题:中文品牌（英文品牌）+ 商品品名(消毒凝胶/皮肤消毒液/抑菌止痒膏/抑菌喷剂/抑菌凝胶) + 规格参数(净含量/毫升<ml>)等);

品类商品信息展示&内容宣传要求:

皮肤消毒护理品类不可明示或者暗示混淆宣传有医疗功效（口腔溃疡、脚气、各类炎症、湿疹等）;

不允许涉及隐私部位（私处部位、大腿内侧、肛门、各类性器官等）的皮肤消毒护理品不允许经营或者用于商品描述，比如:“妇科花红抑菌止痒凝胶女性私处护理私密阴道霉菌炎症瘙痒抗异味”;

用于阴部粘膜的抗（抑）菌产品应当标注“不得用于性生活中对性病的预防”;

抑菌喷剂&凝胶类不可关联”灰指甲“、”各类私处炎症“涉及病症类作用的描述;

抑菌膏类仅允许”止痒膏“用于非私处部位的经营，且对应止痒功效宣传不能关联“私处部位”，比如:肛门骚痒、肛周湿痒、私处骚痒（包含任何性器官周边）;涉及“克疣、克尖锐湿疣、修复疤痕、去瘊子”等疾病治疗或医疗用语的药膏不可经营或者普通止痒膏涉及相关功效描述;

除上述已经列明的宣传规范外，商家宣传还应严格遵守《广告法》《反不正当竞争法》《消毒管理办法》《消毒产品标签说明书管理规范 》等有关法律法规规定。

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