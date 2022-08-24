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抖音电商举办“图书版权保护”主题开放日 建立健全盗版图书治理体系

2022-08-24 10:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:为了打击盗版图书，抖音电商举办了以“图书版权保护”为主题的开放日，携手专家学者、出版社代表、平台图书达人一起探讨如何做好图书版权保护。

由于场景多元且数据庞大，加上视频及直播内容的潜在侵权方式多变，侵权隐蔽性高，判定复杂，打击盗版图书困难重重。

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为此，抖音电商针对图书版权保护推出系列治理措施，建立健全盗版图书治理体系，上线了知识产权保护平台，与权利方建立专人对接机制，合作范围已经覆盖近百家出版机构;为权利方提供了投诉绿色通道机制;建立主动防控体系;进行神秘抽检，建立真假鉴定机制;升级店铺入驻规则。

同时，抖音电商加大正版图书的保护与宣传，包括与京版十五社反盗版联盟等多方合作;发起“全民好书计划”专项，联动作家发售和推荐图书;配合有关部门打击盗版;持续面向商家和公众宣传;推出新书保护计划。

目前，抖音图书销售发展迅猛，优质内容带动了抖音电商的图书销售，科普类图书深受读着喜爱。数据显示，2021年，抖音电商销售图书超1.9亿单，月消费人数超1000万。截至2021年12月，直播带动图书销售额同比增长143%;短视频带动销售额同比增长64%。

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  • 米兔儿童电话手表6C怎么设置闹钟？

    按照以下方法设置。米兔儿童学习手表6C支持闹钟。设置方法：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置---闹钟设置---添加闹钟，可以设置闹钟时间、选择闹钟的重复模式（周一至周日），最多可以设置十个闹钟，支持删除闹钟。

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  • 华为Mate 50什么时候开售？

    9月6日华为Mate 50系列发售预定的时间是9月6日。Mate50 系列发布会已经确实在2022年9月6日，在当天发布该手机之后，就可以开始接受预定，预计正式开始上市销售的时间会在一周之后。Mate50系列的起售价格预计和前一代差不多，都是4999元起，消费者可以在华为官网、天猫旗舰店、京东自营店以及华为线下门店预定该手机。考虑到华为Mate系列人气比较高，因此想要购买的用户可以关注预定时间，尤其是线下门店会是一个比较好购买的渠道

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  • 米兔儿童电话手表6C支持小爱同学吗？

    支持。米兔儿童学习手表6C支持小爱同学。手表仅在4G数据流量下或连上WiFi后可使用小爱同学，打开小爱同学， 点按语音按钮可以提问算数、古诗词、中译英、闲聊等问题，小爱同学会回复提出的问题。温馨贴士:如果表盘界面（时钟界面）左划不显示“小爱同学”模块，请进入米兔App---我的---应用管理---设置显示该模块。

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  • 华为Mate 50为什么用高通？

    一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。

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  • 米兔儿童电话手表6C温度很高怎么办？

    按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。

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  • 华为Mate 50充电器能用其他品牌的吗？

    可以华为Mate 50充电器可以使用其他品牌手机的，也可以是第三方配件厂商。不过Mate 50系列官方标配的充电器是66W，也就是说最高可支持66W的充电，且有充电协议的要求，如果没有符合充电协议的话，可能无法达到最高66W的充电功率

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  • 米兔儿童电话手表6C通话声音小怎么办？

    按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。

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  • 华为Mate 50能不能装两个移动卡？

    可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。

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  • 华为Mate 50有5G手机壳吗？

    有华为Mate 50系列预计也会有5G手机壳（通信壳），戴上之后可以让手机支持5G网络。此前P50系列上使用的5G手机壳价格是799元，因此Mate 50系列的5G手机壳价格预计也差不多。华为也可能会直接出售带有手机壳的套装版本，这样消费者有望以更低的价格购买到这一产品

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  • 华为Mate 50摄像头怎么样？

    主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.

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    2022年9月苹果iPhone14 紫色会在2022年9月中下旬正式开售。iPhone14会在北京时间9月8日凌晨发布，一周之后用户就可以正式预定该系列手机，也包括紫色版本，发货时间则是9月底开始，越早下单的用户可以越早获得机子。紫色会是今年最热门的颜色之一，主要原因是该颜色是新的配色，基本上每一年新颜色都会吸引比较大的关注度，今年的紫色相信也会比较火爆

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  • 米兔儿童电话手表6C无法充电怎么办？

    按照以下方法操作。米兔儿童手表系列连接充电器后无反应或充电断断续续，建议你:1.检查磁吸头是否正常自然吸附并接触手表主体，检查充电器是否正常（可尝试更换电源适配器），检查插座板是否供电正常，如有条件可以更换充电线测试;2. 确保手表本体和磁吸充电线上的金属探针没有脏污或受到腐蚀。可定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸线上的金属探针。3. 若手表长时间未使用已严重亏电，请连接充电器耐心等待，充电一段时间后再查看充电状态是否正常;4. 确保手表系统已升级到最新版本;5. 若以上方法无效，建议申请售后处理。

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  • 苹果iPhone14紫色什么时候出？

    9月中旬开售苹果iPhone14 紫色会和其他颜色一样，在9月中旬开始接受预定，9月底左右开始上市销售。iPhone14预计会推出多个颜色，包括黑色、白色、红色、粉色、紫色等，其中紫色会是今年的主推颜色，因此有可能十分火爆，前期的货源也会比较紧张，因此想要购买新颜色的话，建议要提前预定好

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  • 苹果iPhone14和13外观一样吗？

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  • 米兔儿童电话手表6C怎么安装SIM卡？

    按照以下方法进行安装。米兔儿童学习手表6C支持标准Nano-SIM卡，请勿使用剪卡插入手表卡槽内，否则可能造成SIM卡无法正常插拔并损坏卡槽。 SIM卡安装（如图）:1、 用SIM卡取卡工具将卡托从表体中撬出;2、将Nano-SIM卡的缺口对准卡托上的缺口，放入卡托里（芯片朝下），再插到表体中。注意插紧，以保证效果。 取出SIM卡: 用SIM卡取卡工具将卡托从表体中撬出，即可取出SIM卡。

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  • 米兔儿童电话手表6C怎么连接wifi？

    按照以下步骤连接。WiFi连接步骤：方法 1：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置→WiFi→开启 WiFi 开关后选择 需要连接的 WiFi 并输入密码。方法 2：进入米兔 App——手表管理——连接 WiFi，选择底部的添加 WiFi，输入对应 WiFi 密 码，即可通过米兔 App 让手表连接手表周边的 WiFi。如需手表自动连接WiFi且手表息屏 15 分钟后不会断开WiFi，可以在米兔App---我的---手表管理---连接WiFi---开启“自动连接 WiFi”选项。

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