抖音电商举办“图书版权保护”主题开放日 建立健全盗版图书治理体系

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:为了打击盗版图书，抖音电商举办了以“图书版权保护”为主题的开放日，携手专家学者、出版社代表、平台图书达人一起探讨如何做好图书版权保护。
由于场景多元且数据庞大，加上视频及直播内容的潜在侵权方式多变，侵权隐蔽性高，判定复杂，打击盗版图书困难重重。
为此，抖音电商针对图书版权保护推出系列治理措施，建立健全盗版图书治理体系，上线了知识产权保护平台，与权利方建立专人对接机制，合作范围已经覆盖近百家出版机构;为权利方提供了投诉绿色通道机制;建立主动防控体系;进行神秘抽检，建立真假鉴定机制;升级店铺入驻规则。
同时，抖音电商加大正版图书的保护与宣传，包括与京版十五社反盗版联盟等多方合作;发起“全民好书计划”专项，联动作家发售和推荐图书;配合有关部门打击盗版;持续面向商家和公众宣传;推出新书保护计划。
目前，抖音图书销售发展迅猛，优质内容带动了抖音电商的图书销售，科普类图书深受读着喜爱。数据显示，2021年，抖音电商销售图书超1.9亿单，月消费人数超1000万。截至2021年12月，直播带动图书销售额同比增长143%;短视频带动销售额同比增长64%。
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