苹果首批用于MacBook Pro的3纳米芯片预计将在今年投入生产

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日消息:今天的一份报告称，台积电计划在今年晚些时候开始批量生产3纳米芯片，用于即将推出的MacBook机型和其他产品。

据业内人士称，「后端公司对即将推出的MacBook芯片的需求很乐观，这些芯片将使用台积电的3纳米工艺技术制造，生产将在今年晚些时候启动，」DigiTimes的一份付费预览报告中写道。据DigiTimes报道，至少在2023年第一季度之前，台积电不太可能从3纳米芯片生产中获得大量收入。

这一信息与Commercial Times上周的一篇报道一致，该报道称台积电将在2022年底前开始为苹果生产3纳米芯片。苹果的第一个3纳米芯片可能是用于Mac的M2Pro芯片，报道补充说，明年的iPhone15Pro机型中的A17仿生芯片也将是3纳米芯片。

彭博社的Mark Gurman预计M2Pro芯片将用于下一个14英寸和16英寸MacBook Pro机型，以及新的高端Mac mini，将取代目前基于英特尔的配置。Gurman认为，苹果计划在10月的活动中宣布多款新Mac，但目前还不完全清楚这是否会包括新的MacBook Pro和Mac mini机型，或者苹果是否会等到2023年宣布其首批使用3纳米芯片的Mac。

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