中国信通院：2022第二季度我国上市互联网企业总市值10.9万亿元

今日，中国信通院发布《2022年二季度我国互联网上市企业运行情况》研究报告。报告称，营收方面，2022年Q1我国上市互联网企业营收增速达7.5%，我国9家企业上榜全球互联网企业市值Top30。

报告显示，截至2022年6月底，我国上市互联网企业总市值10.9万亿元，较上季度环比上涨10.1%，全球上市互联网企业三十强总市值5.1万亿美元。

截至2022年6月30日，我国上市互联网企业共有185家，Top10的互联网企业市值占比达80.5%，市值超万亿的有3家，分别是腾讯控股、阿里巴巴、美团。

其中，排名第一的是腾讯控股，市值为2.92万亿元，环比下降0.03%;排名第二的是阿里巴巴，市值为2.07万亿元，环比增长10.46%;排名第三的是美团，市值为1.03万亿元，环比增长31.66%。排名前十的企业还有京东、拼多多、网易、百度、东方财富、快手、京东健康。

此外，我国还有9家企业上榜全球市值Top30，市值占比24.97%，市值为1.2万亿美元。

在营收方面，报告指出，2022Q1我国上市互联网企业总营收达9220亿元，同比增速为7.5%，较去年同期下降35.5个百分点。

其中，电子商务、社交/在线社区和游戏业务的收入位列前三，占比达83%，较上季度下降了1个百分点，电子商务收入占比最高，为65%。工具软件、医疗健康同比增速分别为19.6%、14.6%。

报告还指出，2022Q1我国Top10上市互联网企业营收占比达84%，较2021Q4下降5个百分点，营收增速为10%，高于上市互联网企业总营收增速。

其中京东的营收增速为18%、阿里巴巴为9%、腾讯0.1%、美团25%。美团、京东得益于即时零售需求的增加和稳定的供应链能力，保持较高增速。

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