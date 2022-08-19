1688消费品商品类目/属性规范升级 8月19日陆续生效

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:1688平台发布通知称，平台将逐步升级类目/属性的发布规范，旨在通过对商品类目/属性的层级明确、属性值的完备、精准等方面的引导，帮助商家更好的完善商品信息的发布，从而给商家带来更多采购生意。

本次升级将于2022年8月19日陆续生效，升级内容如下:

调整方向 调整前 调整后 升级范围 本次类目/属性规范升级共涉及女装、办公文化、美妆个护、内衣、家纺家饰、服饰配件、饰品的部分重点类目，其他行业/类目的升级时间以平台后续通知为准 本次类目/属性规范升级共涉及女装、办公文化、美妆个护、内衣、家纺家饰、服饰配件、饰品、运动户外、服饰配件、数码家电、内衣的部分重点类目，其他行业/类目的升级时间以平台后续通知为准 升级内容 类目路径调整:运动户外>>山地、野营用品>>帐篷、天幕、帐篷配件 类目路径: 运动户外>>山地、野营用品>>帐篷 运动户外>>山地、野营用品>>天幕 运动户外>>山地、野营用品>>露营零配件

官方强调，原【帐篷、天幕、帐篷配件】类目8月31日后不再支持新发商品，若存量商品若需修改则需按新的类目归属进行属性值的修改和填写。

为便更高效、精准的匹配买家，建议商家在8月31日前修改【帐篷、天幕、帐篷配件】类目下的商品，以便尽快调整到对应的【帐篷】、【天幕】、【露营零配件】类目，获得更多搜索、推荐资源。

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