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1688消费品商品类目/属性规范升级 8月19日陆续生效

2022-08-19 15:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:1688平台发布通知称，平台将逐步升级类目/属性的发布规范，旨在通过对商品类目/属性的层级明确、属性值的完备、精准等方面的引导，帮助商家更好的完善商品信息的发布，从而给商家带来更多采购生意。

1688 网购 (2)

本次升级将于2022年8月19日陆续生效，升级内容如下:

调整方向

调整前

调整后

升级范围

本次类目/属性规范升级共涉及女装、办公文化、美妆个护、内衣、家纺家饰、服饰配件、饰品的部分重点类目，其他行业/类目的升级时间以平台后续通知为准

本次类目/属性规范升级共涉及女装、办公文化、美妆个护、内衣、家纺家饰、服饰配件、饰品、运动户外、服饰配件、数码家电、内衣的部分重点类目，其他行业/类目的升级时间以平台后续通知为准

升级内容

类目路径调整:运动户外>>山地、野营用品>>帐篷、天幕、帐篷配件

类目路径: 运动户外>>山地、野营用品>>帐篷

运动户外>>山地、野营用品>>天幕

运动户外>>山地、野营用品>>露营零配件

官方强调，原【帐篷、天幕、帐篷配件】类目8月31日后不再支持新发商品，若存量商品若需修改则需按新的类目归属进行属性值的修改和填写。

为便更高效精准的匹配买家，建议商家在8月31日前修改【帐篷、天幕、帐篷配件】类目下的商品，以便尽快调整到对应的【帐篷】、【天幕】、【露营零配件】类目，获得更多搜索、推荐资源。

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  • AirPods Pro2可以不戴耳塞吗？

    可以AirPods Pro2 可以不戴耳塞，但比较容易掉下来。AirPods Pro2还是采用了入耳式的设计，有耳塞的情况下，可以让耳机更好的夹在耳朵内，同时也提高了隔音效果。如果是不戴耳塞的话，比较容易调出来，隔音也大大降低

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  • 小米Watch Color 2能测血压吗？

    不能。小米Watch Color 2是不能测血压的，只支持血氧监测、睡眠监测、24 小时的实时心率监测等功能，血压检测是需要专业的医疗设置才可以进行检测，所以为了自己和家人的安全着想，还是买血压计来测试血压比较好。

    小米Watch Color 2

  • AirPods Pro2可以连接两个设备吗？

    可以AirPods Pro2可以同时连接两个设备，首先连接一个设备后，取出一个耳机，然后再合上盖子，再次打开盖子，长按配对按钮，将耳机与第二台手机适配即可，这样的话两个耳机就可以和两个不同的设备进行配对。

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  • AirPods Pro2可以连接安卓手机吗？

    可以AirPods Pro2既可以连接iPhone，也可以连接安卓手机。连接方法是：将两只AirPod放入充电盒，并打开盒盖，按住充电盒背面按钮，直到状态指示灯呈白色闪烁；打开手机蓝牙，在列表中点击AirPod即可连接

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  • 小米Watch Color 2支持蓝牙5.2吗？

    支持。小米Watch Color2是支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。蓝牙5.2版本中对的ATT协议进行了完善（EnhancedAttributeProtocol），EATT支持并发事务，允许与来自不同应用程序的ATT数据包与相关的L2CAP数据包交叉，并允许在连接期间更改ATT最大传输单元（MTU）。总的来说，这些更改可以在设备上提高和改进用户体验，当有多个应用程序同时使用蓝牙低功耗（LE）协议栈时，可以通过暂时减少一个应用程序对协议栈的使用，以阻塞另一个应用程序的使用。这可以减少一个或多个应用程序的端到端延迟，并改善用户的响应体验。

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  • 小米Watch Color 2怎么唤醒小爱同学？

    按照以下方法操作。在确保手机联网正常、手表和手机蓝牙连接正常的前提下，Xiaomi Watch Color2可以通过以下任意一种方式唤醒小爱同学，说出语音命令，手表识别语音命令并启动对应的服务。1、长按电源键1秒唤醒;2、手表进入应用列表页面，点击小爱同学图标;3、手表主页面左右滑动进入小爱同学卡片，点击悬浮球唤醒。

    小米Watch Color 2

  • AirPods Pro2可以连接电脑吗？

    可以AirPods Pro2可以连接Mac电脑，也可以通过蓝牙方式连接PC电脑。在连接前需要确认电脑打开了蓝牙连接，将两只AirPod Pro放入充电盒中(盒盖呈打开状态)，按住充电盒的圆形适配按钮，等待充电盒指示灯闪烁白色时在电脑蓝牙设置列表中找到并点击AirPodsPro名称，成功配对后即可连接使用。

    AirPods Pro2

  • AirPods Pro2可以用20w快充吗？

    可以AirPods Pro2可以使用20W的快充充电，即使是使用功率更高的充电器，实际上对耳充电盒来说，充电功率上限是一定的，因此是多少W的没有太大影响，如果是有苹果iPhone、iPad的充电器，直接给耳机充电即可。

    AirPods Pro2

  • 小米Watch Color 2支持小爱同学吗？

    支持。小米Watch Color2 支持小爱同学。目前Xiaomi Watch Color2 上的小爱同学支持 40 多种生活运动工作场景，支持百科查询、闲聊、智能家庭控制、手表功能直达、手表设置修改等语音操作。 可在小米运动健康APP的小爱技能中心，查看全部支持的技能。

    小米Watch Color 2

  • AirPods Pro2两只耳机续航不一样怎么办？

    充电可能不充分AirPods Pro2耳机底部的充电位置可能有一些脏东西影响了充电效率，导致耳机的电量不一样，因此可以将耳机取出，用干净的布擦拭底部的充电接触位置，让其可以更充分的和充电盒接触。此外也可以送往苹果直营店让工作人员检测耳机是否正常，如果还在保修期内可以考虑更换

    AirPods Pro2

  • 小米Watch Color 2怎么连接蓝牙耳机？

    按照以下方法进行连接。支持连接蓝牙耳机，连接方式如下：1.打开手表设置---蓝牙耳机，等待蓝牙耳机搜索完成，在蓝牙耳机列表中点击要连接的耳机，等待手表连接成功即可；如有已配对的蓝牙耳机，点击要连接的耳机名称，进入详情页点击重新连接，等待手表连接成功。2.耳机管理：已配对的耳机会展示在耳机列表中，点击要进行管理的耳机，可在详情页对耳机断开连接、恢复连接、取消配对。3.使用场景：除通话过程和语音助手外，所有手表音频均支持通过蓝牙耳机播放。

    小米Watch Color 2

  • AirPods Pro2出来airpods3价格会下降吗？

    降价不多AirPods Pro2发布出来后，airpods3的价格可能有一些小幅下降，但不会降价特别多，主要原因是airpods3和AirPods Pro2定位不一样，airpods3是入门型号，半入耳设计，没有主动降噪功能，其原本的定价已经是比较便宜，因此他们的用户群体不太一样，价格因此也影响不大

    AirPods Pro2

  • 小米Watch Color 2可以连接蓝牙耳机吗？

    可以。小米Watch Color2是可以连接蓝牙耳机的，Xiaomi Watch Color2支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。

    小米Watch Color 2

  • AirPods Pro2出来一价格会降吗？

    预计会降价200元左右AirPods Pro2如果发布之后，第一代AirPods Pro预计会继续降价。实际上目前电商平台上的AirPods Pro第一代价格已经比苹果官方价格便宜很多，大概是在1200元左右，如果第二代发布的话，第一代预计价格会再降到1000元左右，考虑到它拥有降噪功能，这个价格性价比也十分的高

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  • 小米Watch Color 2怎么控制手机播放音乐？

    按照以下方法操作。1.Xiaomi Watch Color2可以控制手机播放音乐，使用此功能需手机和手表处于连接状态，小米运动健康APP中消息通知打开，消息通知使用权开启。2.使用方法:手机端打开音乐播放器，开始播放音乐后，手表端进入功能列表，选择音乐图标即可进入音乐控制页面，可以实现音乐开始/暂停、切换上一首/下一首，音量加/减功能。3.目前支持市面上大多的音乐播放器，但由于音乐播放器的开放程度及APP版本上的差异，可能会在一定程度上影响手表音乐控制功能的体验。

    小米Watch Color 2

  • AirPods Pro2大概多少钱？

    1999元AirPods Pro2官方定价大概是1999元，和上一代是一样的价格。苹果今年的所有新产品预计都不会涨价，价格保持和前一代同一水平。原因可能是苹果想要利用更有吸引力的价格来争取更多的消费者，从而获得更多市场的目的。

    AirPods Pro2

  • 小米Watch Color 2防水吗？

    防水。小米Watch Color2防水等级为5ATM，可用于泳池游泳和海滩游泳等浅水域的水上活动。不适用于桑拿、温泉等高湿高温场景，也不适用于潜水、跳水、冲浪等面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。

    小米Watch Color 2

  • 小米Watch Color 2能独立通话吗？

    不能。小米Watch Color 2是不支持eSIM功能的，也就是说不能离开蓝牙或者是手机独立通话，如果你想买能够独立通话的手表，就需要找支持eSIM功能的手表，这样才可以用你自己的手机号码进行打电话。

    小米Watch Color 2

  • AirPods Pro2音质什么水平？

    有提升AirPods Pro2音质比上一代有所提升，这款耳机有望支持苹果的Apple Lossless Audio Codec (即ALAC)音频编码，这是苹果的无损音频编码格式，所以音质方面 AirPods Pro2 可能会有显著提升

    AirPods Pro2

  • 小米Watch Color 2怎么连wifi？

    按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。

    小米Watch Color 2

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