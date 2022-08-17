微信公众平台上线10周年

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:今日是微信公众平台上线10周年。
据悉，微信公众平台于2012.8.17正式上线，简称公众号，包括了服务号、订阅号、企业号等。
据微信创始人张小龙公布数据，截止2021年1月21日，每天有10.9亿人打开微信，3.3亿人进行视频通话，7.8亿人进入朋友圈，1.2亿人发朋友圈，4亿用户使用小程序，微信上有3.6亿个公众号，朋友圈每天有1亿条视频内容。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
在2012年8月17日微信公众平台正式上线！那么你是从哪一年开始陪伴它的呢，十年以来，微信公众平台成就了很多自媒体人，人人也都可以拿起笔写文章发布在这个上面，而随着微信公众平台的上线，微信也形成了聊天、朋友圈、公众号三个强大的信息传播闭环，目前来看，这个闭环很牢固！...虽说现在随着各大APP的兴起，微信公众平台已经不想以前那么辉煌了，但是目前位置它依旧处于十分重要的地位，你现在常看的公众号又有哪些呢？你还记得及最初关注的一批公众号吗？它们现在还在运营吗？......
今天，微信官方公众号微信派”发布文章，宣布微信公众平台在今天迎来了它的十周岁生日...十年前的2012年8月17日22点52分，微信团队发出了一封内部信，正式宣告微信公众平台”这个堪称划时代的平台正式诞生...对于大众来说，公众号的诞生，大力推动了自媒体”的兴起，每个用户都可以申请注册自己的公众号，并创作、分享自己的观点与内容，一个人人都有自己品牌”的平台就此诞生，并促成了大量内容创作者的成长...那么，你又是否还记得自己关注的第一个公众号呢？欢迎在评论区分享自己与微信公众号之间的故事...
同年 10 月，微信品牌保护联合团队联合某国际知名品牌知识产权保护团队，协助赣州市公安机关成功侦破一起特大假冒注册商标案，捣毁制假工厂 13 个，抓获犯罪嫌疑人 44 人......
新榜单蛀通过优选高粉丝成长潜力、高粉丝粘性和兼具性价比、创作能力与传播效果的潜力博主，以榜单形式帮助品牌更快速地找到处于成长期的多元「黑马博主」，以此来满足品牌多样化的营销诉求...「粉丝互动榜」将聚集一众粉丝活跃度高、粘性大的博主，只有创作能力强、粉丝互动表现出色的博主才能上榜...三大榜单将于每月10日前进行更新，覆盖彩妆、护肤、母婴、服装配饰、食品饮料、3C及电器六大行业，每个行业将有100位博主上榜，为品牌提供更加多元的「潜力股」博主参考...
8月13日“龙漕沟”发生山洪并造成7人死亡后，不少网友发现此“网红打卡地”实际上是一个未开发景区，属地质灾害点位且多次发生山洪...对于平台是否应该对这种笔记内容做出安全提醒或者应当担责?河南豫龙律师事务所付建律师认为:小红书等平台有安全提醒义务和内容审核义务，视频发布者有提醒消费者风险的义务...搜索“龙漕沟”发现，小红书、抖音等多社交平台已上线相关警示提醒...
微信红包封面开放平台已正式上线视频号/公众号互通发放红包封面能力...公众号：点击图文编辑页面上方的红包封面”选项，会发现每款红包封面下方将会显示来源，可以自由选择已绑定视频号”创建的封面...视频号：在视频号短视频及直播中插入封面发放链接时，新增支持插入已绑定公众号”创建的封面发放链接...
二、禁止进行金融类不实营销宣传微信公众帐号发布的内容中不得含有（包括但不限于）以下夸大/不实的金融类营销宣传、容易引起用户误解的内容：内容明示或者暗示金融产品或服务未来效果、收益或对相关情况作出保证性承诺，例如明示或暗示保本、无风险或保收益（国家另有规定的除外，例如国债）...
昨日，微信安卓8.0.27正式版发布，在该版本中，微信新增了公众号授权管理功能...用户可以点击微信底部的“通讯录”——“公众号”——“右上角三个点”——“个人信息与权限管理”进行查看...
你遇到过有些微信公众号恶意在头像上贴角标”吗，比如像消息提醒一样的小红点，还有带热点、更新等...今天下午，微信公众平台运营中心发布了一份《关于公众号头像设置的进一步规范》的公告...微信官方表示，近期发现公众号中出现较多的通过头像仿冒官方消息提醒，诱导用户点击的行为...对于公众号通过头像设置红点或数字等，以仿冒官方消息提醒、诱导用户点击查看公众号的行为，一经发现将根据违规程度对该公众帐号采取删除头像、能力封禁等措施...1、头像带有与官方消息提醒相似的小红点或数字，诱导用户点击...
针对此情形，微信公众平台运营中心今日发布了《关于公众号头像设置的进一步规范》...微信在文章中表示，微信近期发现公众号中出现较多通过头像仿冒官方消息提醒，诱导用户点击的行为...对于公众号通过头像设置红点或数字等诱导用户点击查看公众号的行为，微信将根据违规程度对该公众帐号采取删除头像、能力封禁等措施...
1999元AirPods Pro2官方定价大概是1999元，和上一代是一样的价格。苹果今年的所有新产品预计都不会涨价，价格保持和前一代同一水平。原因可能是苹果想要利用更有吸引力的价格来争取更多的消费者，从而获得更多市场的目的。
防水。小米Watch Color2防水等级为5ATM，可用于泳池游泳和海滩游泳等浅水域的水上活动。不适用于桑拿、温泉等高湿高温场景，也不适用于潜水、跳水、冲浪等面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。
不能。小米Watch Color 2是不支持eSIM功能的，也就是说不能离开蓝牙或者是手机独立通话，如果你想买能够独立通话的手表，就需要找支持eSIM功能的手表，这样才可以用你自己的手机号码进行打电话。
有提升AirPods Pro2音质比上一代有所提升，这款耳机有望支持苹果的Apple Lossless Audio Codec (即ALAC)音频编码，这是苹果的无损音频编码格式，所以音质方面 AirPods Pro2 可能会有显著提升
按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。
预计1999元AirPods Pro2 首发价，也就是官方零售价预计是1999元，和上一代的价格是一样的。AirPods Pro2主要升级的地方是芯片升级，让耳机功耗更低提升了续航，此外在降噪功能也有提升，同时会支持持蓝牙 5.2 和 LC3，提高了音效
按照以下步骤安装拆卸。拆卸和安装表带1．拨动表带弹簧扣，提起表带将其取出。2．将表带一侧插入表耳中，拨动表带弹簧扣，另一侧对准表3.耳并释放表带弹簧扣，听到“咔哒”一声，表带已安装。3．拉拽表带，确保表带安装成功。
芯片、功耗、续航等均有提升AirPods Pro2提升的方面包括更强大的芯片、更好的功耗控制和降噪能力；完全支持苹果查找应用；心率监测；音效提升，支持蓝牙 5.2 和 LC3 ，拥有更好的音质和独特的音频功能；采用 USB-C 接口；助听器功能
不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装SIM卡。eSIM卡，即Embedded-SIM，嵌入式SIM卡（电子SIM卡）。eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理SIM卡。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商。
有AirPods Pro2有通透模式也有降噪模式。长按任意一侧的 AirPods Pro2，直到听到轻微的切换提示音，即可切换降噪与通透模式。开启通透模式后可以听到周围环境的声音，在与人面对面交流时，无需摘下耳机，而整个过程是无需摘下耳机的
按照以下步骤进行。Xiaomi Watch Color2接听和拨打电话方式如下：1.通过小米运动健康APP连接手表过程中，授权手表进行蓝牙音频连接。确保手机和手表保持蓝牙连接（可打开手机蓝牙连接列表，检查手表设备是否显示已支持音频及通话）。2.接听电话:手机来电时，手表将同步提示来电，手表端点击接听按钮或挂断按钮，可以接听/拒接电话（手机同步操作）;使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。3.拨打电话: 在手表端进入通话 APP 会显示通话记录，点击号码即可拨打电话 （手机同步操作）。或者手表端显示 “未接来电”界面点击回拨。
有AirPods Pro2继续保留了主动降噪功能，在耳机中可以使用降噪功能、通透模式等，对比普通的AirPods系列也是Pro版本最突出的功能，因此会继续使用。如果配合中型和大型的橡胶耳塞套均能够获得“良好的密封”效果
约36.3g。小米Watch Color 2的重量大概是36.3g，这个是不包含表带的重量，可以说是非常轻了，如果不喜欢太重手表的朋友，小米Watch Color 2是一个很不错的选择。
耳机放入耳机盒可自动充电AirPods Pro2在不使用的时候放入耳机盒就可以自动充电，耳机放到无线充电器上后会看到充电指示灯亮起，说明当前正在进行无线充电。但平时充电盒也是需要充电的，需要使用数据线连接充电器进行充电，一般每次充满电可以使用24小时
1.43英寸。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。配470mAh电池，典型模式下 12 天续航，长续航模式 24 天， 30 小时GPS运动续航。
支持。Xiaomi Watch Color2支持安装第三方应用。安装方式:在App中---“我的”页面---点击进入“应用商店”。在“我的应用”页签下可以点击卸载，在“应用市场”页签下可以下载、更新已经安装的应用。贴士:第三方应用只支持 Android6.0及以上的小米手机。不支持第三方手机（含 iOS）使用。
预计是W2芯片AirPods Pro2预计会使用W2芯片，新的芯片加入到AirPods产品内部之后，预计会带来更多新功能，同时也有可能提升续航能力，AirPods Pro2也会继续保持降噪功能，增加更多健康类的功能
可以AirPods Pro2可以直接接电话。只要AirPods Pro2和已经配对的iPhone在一定的范围内，就可以接听电话。当手机有来电时，可以通过轻点两下AirPods来接听，打开iphone的蓝牙设置，找到AirPods耳机， 进入设置界面，在设置界面可以分别设置轻点两下AirPods的功能，设置好以后就可以接听电话
不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装微信，支持接收手机端APP（如电话、短信、q q、微信等提醒），需在小米运动健康APP中将应用的消息通知打开。可以在手表上查看手机上的消息通知，消息通知以列表的方式展现，不支持回复。打开方式:小米运动健康APP---消息通知---开启消息通知---选择应用开启通知（q q、微信、电话、短信等）。温馨贴士:在小米运动健康APP中开启通知消息的应用，需同时开启手机端的通知权限。
可以AirPods Pro2支持无线充电，原装充电盒 支持无线充电 (Qi) ，充电接口为Type-C，可以使用苹果旗下的各种充电器为其充电，最佳是20W以上的充电器。AirPods Pro2可以连续聆听4. 5 小时，配合充电盒续航时间超过 24 小时。