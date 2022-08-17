微信公众平台上线10周年

在2012年8月17日微信公众平台正式上线！那么你是从哪一年开始陪伴它的呢，十年以来，微信公众平台成就了很多自媒体人，人人也都可以拿起笔写文章发布在这个上面，而随着微信公众平台的上线，微信也形成了聊天、朋友圈、公众号三个强大的信息传播闭环，目前来看，这个闭环很牢固！...虽说现在随着各大APP的兴起，微信公众平台已经不想以前那么辉煌了，但是目前位置它依旧处于十分重要的地位，你现在常看的公众号又有哪些呢？你还记得及最初关注的一批公众号吗？它们现在还在运营吗？......