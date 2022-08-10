报告：截至2021年 我国主播账号近1.4亿个

站长之家 8月 10 日讯：中国演出行业协会网络表演（直播）分会发布《 2021 年中国网络表演（直播）行业发展报告》称，截至 2021 年，我国主播账号近1. 4 亿个。
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昨日，“2021-2022中国网络表演（直播）行业发展论坛”在北京举行，并发布了《中国网络表演行业发展报告》《网络直播文艺生态报告》双报告...市场主体方面，截至2021年末，具有网络表演（直播）经营资质的经营性互联网文化单位有7661家，其中2021年新增1641家...主播和用户方面，截至2021年12月，我国网络表演（直播）行业主播账号累计近1.4亿...其次，无论是平台、MCN机构还是主播都在不断地强化自律，监管部门和行业也都在探索常态化的主播培训...
报告数据显示，2021年我国网络表演（直播）行业市场规模达1844.42亿元...主播和用户方面，报告数据显示，截至2021年12月，我国网络表演（直播）行业主播账号累计近1.4亿...
8月10日，2021-2022中国网络表演（直播）行业发展论坛”在北京举行，《中国网络表演（直播）行业发展报告（2021-2022）》《网络直播文艺生态报告》双报告同时发布...报告显示，2021年我国网络表演（直播）行业市场规模达1844.42亿元，具有网络表演经营资质的经营性互联网文化单位有7661家，其中2021年新增1641家...截至2021年12月，我国网络表演（直播）行业主播账号累计近1.4亿......
iPhone14系列平均涨价15% 昨日晚间，天风国际分析师郭明錤在推特发文称，iPhone14系列预计平均涨价15%左右，达1000美元至1050美元...三星应用商店被曝色情App 有网友发现三星应用商店有多个色情擦边App...我国主播账号累计近1.4亿 数据显示，截至2021年12月，我国网络表演（直播）行业主播账号累计近1.4亿......
据中国演出行业协会消息，8月10日，《中国网络表演（直播）行业发展报告》《网络直播文艺生态报告》双报告同时发布...在市场主体方面，截至2021年末，具有网络表演（直播）经营资质的经营性互联网文化单位有7661家，其中2021年新增1641家...主播和用户方面，报告数据显示，截至2021年12月，我国网络表演（直播）行业主播账号累计近1.4亿...
站长之家 8月 10 日讯：据央视新闻报道， 8 月 10 日《 2021 中国网络文学蓝皮书》正式发布，蓝皮书显示，全国 45 家主要网络文学网站全年营收超 200 亿，新增 1787 亿字...
报告显示，截至 7 月 18 日订单数据显示， 7 月订单量已达到 2019 年同期的1. 63 倍，恢复至 2021 年同期的八成...从订单区域分布看，山东与福建借助其沿海优势成为避暑游两大核心省份，云南省避暑游热度暴涨...
亚马逊公司表示，其碳足迹在 2021 年增长了 18%...亚马逊的碳强度（将其排放量除以商品销售总额的衡量标准）下降了 1.9%，这表明该公司在交付产品和更有效地运营其仓库、数据中心和办公室方面取得了成功...亚马逊对其碳足迹的核算包括其自己的办公室和数据中心产生的排放、购买的电力、配送合作伙伴的尾气排放以及亚马逊品牌产品的制造等...
总体而言，最近一个季度美国的视频游戏消费总额为123.5亿美元，同比下降13%...索尼将这一下滑归咎于与2021年相比，今年缺乏大型的PlayStation游戏作品，以及一般来说玩游戏的时间减少...任天堂将于周三公布第一财季财报，但该公司今年早些时候预测，在截至3月的财年中，预计将售出2100万台Switch游戏机，低于前一年的2310万台...尽管在高通胀率下支出下降，在大的增长期之后，消费者支出继续趋于高于大流行前的水平，NPD的游戏行业分析师MatPiscatella说...
信也科技着力提升服务小微企业能力...信也科技与中国金融信息中心达成了战略合作，支持发展绿色金融，倡导以绿色理念推动科技创新，通过科技赋能与行业合作伙伴共同实现双碳领域的高质量发展......
可以。小米Watch S1Pro的防水等级是5ATM，5ATM 防水等级（相当于水下 50 米深度），支持在泳池游泳、浅滩游泳及其他浅水域的水上活动时佩戴，但不适用于热水淋浴、桑拿和潜水，并需避免在水上运动时高速水流的直接冲击;防水功能并非永久有效，可能随着时间推移而减弱。
超级夜景、电影模式、人像美颜等Redmi K50 至尊版后置摄像头提供模式有：万物追焦 | 超级夜景｜电影模式｜电影滤镜｜超级防抖｜峰值对焦｜曝光反馈｜声控拍照｜定时连拍｜魔法 分身｜定格分身｜萌拍 3.0｜文档模式 2.0｜前后双景｜延时摄影｜长曝光｜语音字幕｜动态照片｜VLOG｜ 智能构图 | AI 水印｜AI 相机｜人像美颜｜录像美颜｜万花筒｜专业 RAW 格式｜视频标记｜视频虚化Redmi K50 至尊版前置摄像头模式：屏幕补光｜音量键倒计时拍照｜超级夜景｜声控拍照｜定时连拍｜萌拍 3.0｜前后双景｜延时摄影｜ 语音字幕｜动态照片｜AI 水印｜人像美颜｜视频美颜｜万花筒｜视频标记
参数配置如下。产品参数-产品型号：M2134W1产品材质：蓝宝石玻璃（盖板+心率窗）、不锈钢中框表带材质:氟橡胶、小牛皮产品颜色:黑色不锈钢表壳（黑色氟橡胶表带）、银色不锈钢表壳（真皮棕色表带）产品尺寸:46mm x46mm x11.28mm（不包含表带和局部凸起）屏幕:1.47英寸 AMOLED 显示屏屏幕分辨率:480x480表带可调长度:140～210mm（氟橡胶表带）、135～205mm（真皮表带）电池容量:500mAh电池类型:锂离子聚合物电池工作温度:-10℃~45℃防水等级:5ATM传感器:心率传感器（含血氧）、加速度传感器、陀螺仪地磁传感器、气压传感器、环境光传感器电容传感器、温度传感器充电接口:无线充电麦克风:支持扬声器:支持系统与网络系统语言:简体中文、英文支持系统:Android6.0或 iOS13.0及以上版本卫星定位:北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS无线连接:蓝牙™5.2; Wi-Fi IEEE802.11b/g/n2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p）);802.11a/n5GHz （工作频段:5150-5350MHz及5725-5850MHz，其中工作于5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW（e.i.r.p）)
长度：163.1mm、宽度：75.9mm、厚度：8.6mmRedmi K50至尊版机身大小为长度：163.1mm、宽度：75.9mm、厚度：8.6mm，重量：202g。Redmi K50 至尊版屏幕是6.67 英寸，分辨率： 2712 x 1220（1.5K）的OLED直屏。Redmi K50 至尊版从它的尺寸、重量来看，基本算是比较轻的一款手机，同时也提供了5000mAh电池，足够大多数人日常使用
按照以下步骤进行。通过小米运动健康 APP 连接手表过程中，授权手表进行蓝牙音频连接。确保手机和手表保持蓝牙连接（可打开手机蓝牙连接列表，检查手表设备是否显示已支持音频及通话）。 1、接听电话:手机来电时，手表将同步提示来电，手表端点击接听按钮或挂断按钮，可以接听/拒接电话（手机同步操作）;使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。2、拨打电话:在手表的通话记录，未接来电提醒中点击记录，均可发起拨打电话（手机同步操作）。
是Redmi K50 至尊版内置了X轴线性马达，是目前比较常用的线性马达，其模拟振动类型多样，效果普遍好于Y轴、Z轴线性马达，几乎是所有旗舰智能手机中标配的线性马达类型。
可以。虽然小米Watch S1 Pro可以打电话，但是不支持独立通话，也就是不支持eSIM功能，脱离了手机或者是蓝牙就无法打电话了，就跟你买个蓝牙耳机接听通话是一个意思，如果你想要独立通话的手表，就需要看看是否支持eSIM功能，只有开通了eSIM功能，才能脱离手机，使用你自己的SIM卡进行打电话。
是Redmi K50至尊版拥有立体声双扬声器，该手机支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，支持AWB Hi-Res Audio 认证、Hi-Res Audio Wireless认证和杜比全景声
不支持。小米Watch S1 Pro和S1一样都是不支持eSIM独立通话的，所以是脱离了wifi蓝牙或者是手机就不能打电话，只能通过小米运动健康APP连接手表，然后使用蓝牙音频，这样手机来电了，手表终端也会显示来电，可以接听电话，使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。
5000mAhRedmi K50 至尊版电池容量为5000mAh，为锂离子聚合物电池，不可拆卸，它的充电速度为120W有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，提供标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议
14天。典型使用模式 14 天测试条件:使用默认出厂设置、默认静态表盘;开启抬腕亮屏，每天查看手表亮屏 200 次;每天进行 APP 数据同步 1 次;开启消息通知，每天接收并显示消息通知 100 条、来电提醒 2 次;每周使用腕上蓝牙通话 15 分钟;每天使用 NFC 刷卡 8 次;每天 2 个闹钟;每周连接耳机播放音乐 30 分钟;开启 10分钟/次全天心率监测，关闭全天血氧检测、全天压力监测、高精度睡眠监测;每周进行 3 次户外运动，每次持续30分钟（GNSS开启）。重度使用模式 10 天测试条件:使用默认出厂设置、默认静态表盘;开启抬腕亮屏，每天查看手表亮屏 200 次;每天进行 APP 数据同步 2 次;开启消息通知，每天接收并显示消息通知 200 条、来电提醒 4 次;每周使用腕上蓝牙通话 30 分钟;每天使用 NFC 刷卡 10 次;每天 4 个闹钟;每周连接耳机播放音乐 60 分钟;开启 1分钟/次全天心率监测，开启全天血氧检测、全天压力监测、高精度睡眠监测;每周进行 5 次户外运动，每次持续30分钟（GNSS开启）。
后置三摄，主摄为一亿像素的S5KHM6Redmi K50 至尊版后置三摄，参数分别是1 亿像素超清主摄：S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G + 5P 玻塑混合镜头，f/1.6 超大光圈；80 万像素超广角镜头：120° FOV；200 万 像素微距镜头；前置2000万像素，为索尼IMX596
有以下区别。小米Watch S1Pro 相比 小米Watch S1，主要升级项整理如下:1.【屏幕&材质】S1Pro采用了更大的1.47英寸AMOLED屏，屏占比更高，正面/背面心率窗皆采用蓝宝石玻璃镜面;S1采用1.43英寸 AMOLED屏，仅正面采用蓝宝石玻璃镜面，边框收窄了18%，实现了72.7%的屏占比。2.【旋转表冠】S1Pro 增加旋转表冠部件，轻轻旋转可实现浏览列表、调节音量、查看长信息等便捷交互，并结合 Z 轴线性马达，实现细腻触感反馈。3.【芯片升级】S1Pro采用台积电12纳米先进制程芯片，结合深度定制内核调度策略，大幅提升能效。强劲算力下依旧保证持久续航，与MIUI Watch配合无间，带来顺滑表现。S1采用22纳米制程芯片。4.【系统升级】全新MIUI Watch系统，交互界面升级，更好看更流畅。5.【丰富互联互通功能】支持例如手机快速弹窗配对、消息通知、勿扰设置、WLAN密码、日程信息一键同步等跨屏智能联动功能。（以上功能仅支持部分机型及系统）
6.67英寸，分辨率：2712 x 1220，OLED柔性直屏Redmi K50 至尊版屏幕尺寸：6.67 英寸，分辨率： 2712 x 1220（1.5K） 色彩显示：12bit，对比度：5，000，000:1，显示帧率：最高 120Hz，触控采样率：最高 480Hz，1920Hz 高频 PWM 调光、原色屏 | DCI-P3、SGS 低视觉疲劳认证、护眼模式、环境色温感应、360°感光、阳光屏、Adaptive HDR、 HDR10+、杜比视界 、屏下指纹、暗光解锁、心率检测
1499起。雷军在2022年8月11日正式发布了小米Watch S1 Pro，其中黑色+氟橡胶表带的价格为1499，银色+棕色真皮表带是1599元。小米Watch S1 Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，采用全新腕表设计，用细节诠释高端质感;体验多重升级，兼具科技与美学;智能生活，时时刻刻，精致在线。
骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K旗舰屏Redmi K50 至尊版主要配置包括骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K旗舰屏，2712×1220 分辨率 AMOLED 屏幕，支持屏下指纹解锁，12bit色彩，配备1920Hz高频PWM调光，支持杜比视界，前置 20MP 摄像头，后置 108MP 三星 ISOCELL HM6 主摄、800 万像素超广角和 200 万像素微距镜头，120W快充+5000mAh电池
有小米MIX Fold2拥有哈曼卡顿立体声双单元扬声器，也支持杜比全景声，Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio 认证，音频功能还支持音频分享、实时耳返、微信/QQ通话录音、高清录音2.0
没有小米MIX Fold2不支持无线充电和反向无线充电功能，仅支持有线充电，有线充电的功率为67W，支持充电协议：QC4+/ QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议+MI FC 2.0 快充。小米MIX Fold2的电池容量为4500mAh
是小米MIX Fold2支持5G双卡，支持双Nano-SIM卡槽，不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，支持频段 5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n20/n28/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79，支持 4×4 MIMO天线技术 / HPUE / HO RxD
后置三摄，主摄5000万像素，拥有徕卡专业光学镜头小米MIX Fold2后置镜头参数：5000 万像素 超薄主摄：索尼IMX766、f/1.8 大光圈、支持四合一 2.0μm 大像素输出、 支持 OIS 光学防抖、7P 全镀膜；800 万像素2 倍长焦：f/2.6 光圈、等效45mm焦距、支持Dual PD对焦；1300 万像素 超广角：f/2.4 光圈、等效15mm焦距、123° 超广视角；前置摄像头2000万像素