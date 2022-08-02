Xcode14 Beta再次确认苹果iPhone14 Pro将支持息屏常显功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日消息:有消息称，即将推出的iPhone14 Pro机型将采用与Apple Watch类似的常亮显示技术，而最新的Xcode14 Beta中可能暗示了这种常亮显示的存在。

正如MacRumors撰稿人Steve Moser在Twitter上指出的那样，Xcode14Beta测试版具有一个有趣的锁屏界面，在屏幕唤醒时消除了屏幕上小部件的细节。该动画表明，iPhone14Pro机型可以在iPhone被锁定和常亮显示激活时，从小部件和其他锁屏内容中去除复杂的细节。iOS开发者@rhogelleim也注意到了Xcode14beta中通常为彩色的小工具的黑白版本的迹象，这可能与常亮显示有关。

最新的iOS16测试版还暗示了壁纸的「睡眠」状态，为常亮显示的工作方式提供了进一步的信息。「睡眠」版本的壁纸颜色较深，淡化了明亮的颜色，这可能会在常亮显示时保持电池续航。

消息常亮显示功能仅限于iPhone14Pro和iPhone14Pro Max，因为这些设备将配备支持的显示技术。消息显示，iPhone14Pro和Pro Max的刷新率从1Hz到120Hz不等，比iPhone13Pro设备的10Hz到120Hz刷新率有所提高。

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