一分钟让你学会超炫酷3D动画文字云，让人大开眼界，真的太酷了！

发现一款超级宝藏的工具!!!

介绍前先放个福利!

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做自媒体的朋友们应该常常为没有新的创意，有趣的点子不知道写什么而发愁吧!

那么问题来了，从什么点切入能引起大家的共鸣呢?

我觉得有意思的网站或APP最能勾起打工人的兴趣!今天给大家分享的这款神器，不仅能在工作上给你创意，生活里也可以带来快乐!

图夫3D词云

一、提供动画效果，秒变3D词云视频

图夫3D词云是一款可以在线生成3D动画词云图或视频的神器!打破传统的图片设计，一键设置3D效果，让你图片立体感瞬间提升99%!还可以在线添加动画效果，让你的图片秒变视频!没有复杂的操作，全部在线完成!

二、天下万物，皆可3D词云（追星、宣传海报、数据可视化、产品宣传）

1、如果你是追星的朋友，那你一定要把这个工具收藏起来!为什么?因为做一张这样的热搜词云图真的超酷!

2、宣传海报

如何做出一张既有创意又有特色的宣传海报?这是不是大多数设计师或者新媒体人为之困惑的事情。如果你有这样的烦恼，那你一定要用这个工具!例如:一张小小的词云图就可以把武汉特色全部展示出来!

3、产品宣传

现在大家在闲暇之余除了喜欢刷短视频还喜欢看什么?那一定是看直播，直播通常会有预告，一场直播售买的商品没有上百也有大几十，如果把商品都挨个介绍出来，繁琐的文字消费者没办法快速检索有没有自己想买的产品，那么这个潜在用户就可能流失。除了文字用图片表达是最清晰的!用户的接受程度也会高不少，那一张有创意的直播预告图一定能吸引住用户!

4、数据可视化

工作中经常会用到ppt，你有思考过如何将你的ppt做的与众不同，让人一眼就记住吗?如果以前没有，那么以后也不需要有，因为这个工具随意一张图就能让你的ppt更加生动有趣。老板看了都会夸你!同事看了都羡慕你!

三、精美3D模板推荐，一键编辑，文字图案任意修改

支持多种设置，例如颜色，角度，形状和关键字大小的区分。你可以使用你的创造力自由调整并快速生成有趣的3D词云图。

图夫3D词云生成器—会打字就能制作3D动画词云

在图夫零基础也可以做好设计，出好图

官网地址:https://3d.tufu.cn

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