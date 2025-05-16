Noyb指控Meta再次违反GDPR，或面临2000亿欧元赔偿

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:隐私维权人士马克斯·施雷姆斯（Max Schrems）再次给 Meta 的欧洲 AI 扩张计划泼了冷水。他所创立的隐私组织 noyb（None Of Your Business） 于本周三向 Meta 发出了停止侵权警告函，对 Meta 使用欧洲用户数据进行 AI 训练的计划提出了质疑。

noyb 在信中发出明确的最后通牒：Meta 要么将 AI 训练的数据使用方式改为“明确同意（opt-in）”，而不是默认同意（opt-out）；要么就准备面对包括禁令、甚至可能高达数百亿欧元的集体诉讼等法律后果。

施雷姆斯在声明中表示：“我们对 Meta 宁愿冒如此大的风险，也不愿征求用户同意感到非常惊讶。光是处理这场诉讼，就将是一项巨大的负担。”

实际上，这并非 noyb 初次就 AI 训练数据问题与 Meta 对峙。今年早些时候，Meta 曾宣布将恢复在欧盟地区的 AI 训练计划，此前该计划因 noyb 在 2024 年 6 月向爱尔兰数据保护委员会提交的 11 项投诉而被迫暂停。

争议的核心在于：Meta 试图依据 GDPR 中的“合法利益（legitimate interest）”条款，绕过用户明确同意来处理其个人数据。noyb 指出，这一条款并不适用于 AI 训练。

施雷姆斯强调：“欧洲法院此前已裁定，Meta 不能以‘合法利益’为由进行广告定向。那么，它又怎能以‘合法利益’之名吞并所有数据用于AI训练呢？”

对此，Meta 声称需要全面访问用户数据来训练具备“文化意识”的 AI。但 noyb 指出，即便只有 10% 的用户（约 4000 万人）同意数据使用，也足以支持训练出能理解欧洲语言的 AI 模型。

他们进一步批评道：“Meta 居然声称需要过去 20 年所有用户的帖子和评论来训练 AI，这种说法荒谬至极。”

noyb 还嘲讽 Meta 的 AI 技术：“像 OpenAI、法国 Mistral 这类主流 AI 公司，根本无法访问社交媒体数据，但依然在性能上击败了 Meta 的 AI 系统。”

如果 noyb 最终提起集体诉讼，代表每位欧盟用户索赔 500 欧元非物质损害赔偿，Meta 可能面临超过 2，000 亿欧元（约 2，240 亿美元）的赔偿责任。

Meta方面强硬回应，坚称其数据处理方式符合欧洲数据保护委员会（EDPB）的指导意见。Meta 发言人表示，noyb 的行为是“少数激进团体试图拖延 AI 在欧盟发展的又一行动”。

Meta 辩称自己不是仅有一个在欧盟使用“合法利益”条款进行 AI 训练的企业，且他们的做法比许多竞争对手更加透明。

施雷姆斯表示，noyb 正在评估提出禁令的可能性，同时指出其他欧洲隐私监管机构也正在考虑对 Meta 的数据收集行为采取法律行动。

这一事件再次凸显欧洲在技术创新与数据隐私之间持续存在的紧张关系。Meta 面临的比较大挑战，是如何在推进 AI 发展目标的同时，满足欧盟更为严格、也更强调“明确用户同意”的合规要求。

随着这场法律战的展开，欧洲的 Facebook 和 Instagram 用户不妨检查一下自己的隐私设置 —— 虽然Meta称其数据使用是“透明的”，但实际上用户的数据默认已被包含在 AI 训练中，除非他们主动选择退出（opt-out）。

（举报）