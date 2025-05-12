三星、LG本月开始为iPhone 17批量生产OLED面板

总出货量预计在 2.1 亿至 2.2 亿台左右，暂时不会有太大变化……

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:据韩国媒体报道称，三星显示器和 LG Display 计划从本月开始为苹果最 新旗舰智能手机 —— iPhone 17 系列 —— 批量生产OLED面板。尽管当前外部存在较高的不确定性，比如美国关税等问题，但业内认为出货量仍将维持较为保守的基调，不会有额外的大幅变动。同时，中国的京东方等后来者进入市场难度较大，这被视为一个积极因素。

具体来说，韩国主要显示厂商预计在 5 至 6 月左右开始量产用于 iPhone 17 系列产品的 OLED 面板。

iPhone 17 系列是苹果公司计划在今年 9 月推出的新款旗舰智能手机，该系列包括普通版、Air 版、Pro 版和 Pro Max 版四种型号。

在此之前，苹果公司仅在其最 高端的两款机型上应用了 LTPO 屏幕（全称 Low Temperature Polycrystalline Oxide，即“低温多晶氧化物”），但这次的 iPhone 17 系列将在全系列机型上采用这项技术。LTPO 技术是用氧化物替代了以往应用于显示面板的低温多晶硅（LTPS）中的部分晶体管，从而提高了能源效率。

由于 LTPO 技术难度较高，目前还没有其他显示企业向苹果进行量产供应的记录。得益于此，iPhone 17 系列的面板供应体系确定为韩国两家面板企业负责全部供应。具体来说，三星显示将为四个型号的手机供应面板，LG 显示则为除 Pro 版之外的三个型号供应面板。

主要的变数在于 iPhone 17 系列的总出货量。近期，美国针对全球实施高关税政策，并且与中国（苹果主要的销售市场之一）形成了对立局面。

与此相关的，苹果在最近的业绩发布电话会议上表示：“如果当前的关税政策继续维持，2025 财年第三季度（4 月至 6 月）的成本将增加 9 亿美元（约合 1300 亿韩元）。”

目前，iPhone 17 的出货量预计在 2.1 亿至 2.2 亿部，这与之前 iPhone 16 的出货量水平相当。考虑到市场的高度不确定性，出货量预计将维持保守态势。不过，业内对苹果是否会进一步削减产量这一点持乐观态度。

显示行业相关人士表示：“目前尚未发现苹果有大幅调整 iPhone 17 产量的举动”，“（显示企业）在今年第三季度预计能够大幅扩大 iPhone 17 用 OLED 面板的出货量”。

（举报）