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新东方辞退拒调岗员工被判赔38.25万 法院认定其调岗行为缺乏合理性

2022-07-12 16:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:天眼查信息显示，近日，北京法院审判信息网公开北京新东方迅程网络科技股份有限公司与葛某劳动争议二审民事判决书，新东方辞退拒调岗员工被法院判赔38.25万元。

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文书显示，新东方以葛某不服从公司因生产经营需要做出的岗位调整安排，未到新岗位报到为由解除劳动合同，葛某认为调岗不具备合理性，要求新东方支付年底双薪和解约赔偿金。

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一审法院审理认为，葛某提交证据不足以证明关于年底双薪的主张，新东方迅程公司并未就生产经营情况发生变化举证，且葛某从“资深开发工程师”调整为“技术支持工程师”，会对其职业发展产生影响。

其二，葛某的工作时间从固定早9点到晚6点，变更为早、中、晚三个班次排班，新东方迅程公司虽告知葛某以早、中班为主，极少安排晚班，但并未进行充分具体说明。

综上所述，新东方迅程公司对葛某进行的调岗缺乏相应的合理性，葛某有权拒绝。一审法院判决，新东方迅程公司支付葛某违法解除劳动合同赔偿金38.25万元。

新东方迅程公司上诉请求改判无需支付赔偿金。二审法院认为，一审法院认定新东方迅程公司的调岗行为缺乏合理性，认定正确，该公司上诉主张缺乏事实和法律依据。据此，2022年7月5日，二审法院作出判决:驳回上诉，维持原判。

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  • 4070显卡能剪辑4k吗？

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    24小时佳能EOS M6Mark II配备了型号为LP-E17电池正常情况下可以续航24小时，如果拍摄视频的话，可以在闲暇期间使用USBType-C接口，为相机进行充电，方便随时补充电量，以消除用户长时间使用相机时对电池续航的担忧。短片拍摄时间:室温（23℃）约1小时20分钟 ※使用充满电的电池LP-E17，并使用短片自动曝光的默认设置拍摄时

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