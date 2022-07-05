腾讯宣布掌上WeGame退市 今日关闭打赏充值

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今天，腾讯《掌上 WeGame》运营团队发布《掌上 WeGame》退市公告，称由于业务发展的变更《掌上 WeGame》产品（包括掌上 WeGame App 端，WeBiBi 微信小程序以及 WeBiBi H5版本），将于2022年9月8日23时59分终止运营。

公告还公布了终止运营的相关事宜:

1、2022年7月5日12时00分，停止新用户注册，关闭打赏充值。

2、2022年7月15日23时59分，停止官方渠道 App 下载，停止各应用商店 App 下载。

3、2022年9月8日23时59分，关闭服务器，正式停止运营。届时玩家将无法进行登录。

腾讯团队表示，与掌上 WeGame 产品所对应的 WeGame PC 端上 BiBi 广场、热门组织等相关功能也将于掌上 WeGame 关闭服务器之前陆续下线。但是针对云顶宝典、云顶战绩等助手功能，会陆续迁移至 WeGame PC 端“LOL 助手 - 云顶之弈”，继续为玩家提供服务。

针对部分玩家《掌上 WeGame》充值蜂币未消耗完的情况，腾讯团队准备了补偿活动。

其中:

1、该补偿活动所涉及的 Q 币同时也将作为对用户在《掌上 WeGame》账号内未消耗虚拟蜂币（若有;不包括主播收入）的替换。

2、参与补偿活动的时间:2022年7月5日18时00分至2022年9月8日18时00分。

3、本补偿活动的活动页面于2022年7月5日18时00分上线;一旦你参与补偿活动，即视为对补偿 / 替换方案的认可。若玩家未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿 / 替换的权利。

（举报）