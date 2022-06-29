变现经验 | 我们创建了一个比价网站 月入230万元

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electricityrates.com是一家美国在线能源比价平台，用户在可以在该平台费率比价工具查看居住附近地区可用电力计划，并基于平台计算的比价费率选择最优惠的价格。

根据官方数据，electricityrates.com上可供选择的电力供应商有30+，用户可以选择性地切换电力/天然气等能源供应商，节省费用。

目前，这家网站已经实现月入35万美元（约合人民币234.7万元）。这是怎么做到的呢?下面electricityrates.com的增长营销副总裁Adam Cain将分享平台创建过程，希望能对你有所帮助。

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一个能源比价平台

我叫 Adam Cain，是 Power Target LLC 的增长营销副总裁，这是一家技术公司，致力于帮助家庭和企业开发最佳能源选择解决方案。

2019年，我们在 INC5000发展最快的公司名单中排名第340位，并且保持每年20-25%的平均增长率，平均每月收入超过35万美元。

Power Target的旗舰产品是在线能源比价市场:ElectricityRates.com。它提供实时能源定价情况，并允许美国能源管制放松的州的用户在我们的平台注册后，可以选择比较有竞争力的能源报价。

Power Target成立于2011年，目前我们平台每天推动超过30，000人注册，自2015年以来平均增长率为20%。

我代表公司创始人 Rob Rex 讲述我们的故事，他于2020年不幸去世。

ElectricityRates.com能源比价市场:

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想法的诞生

Power Target的创始人Rob Rex在创办公司时是一名经验丰富的数字营销专家，在管理各行各业的大型预算和团队方面拥有超过10年的经验。

这些年来，Rob注意到各种在线聚合业务不断涌现，主要都是帮助消费者做出购买决策，并简化原本复杂的流程。

大约在同一时间，几个州已经开始通过能源放松管制的法律，让消费者能够自主选择电力供应商，不必再被垄断的公用事业公司束缚，这些公用事业公司可以设定他们想要的任何能源价格。

经过一些研究后，Rob确定能源行业（特别是寻求获得客户的能源提供商）可以从应用在其他几个行业成功的绩效营销框架中获得巨大利益。

这个想法是独一无二的，因为当时还没有太多的竞争，而且行业中的大公司也没有积极投资于建立他们的营销力量，以及应用正确的公式来有效地获取客户。

于是Power Target诞生了。Rob和他的共同创始人一起创立了Power Target公司，并开始专注于开发在线能源比价网站:ElectricityRates.com。

我们职业生涯早期所学的知识也都直接用在了启动和继续发展 Power Target。

不断评估并做出数据驱动的决策

监控行业趋势并确定事情的发展方向

创建假设公式，并在受控环境中测试

管理预算并转向投资回报率最高的领域

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产品的设计和原型制作过程

ElectricityRates.com1.0版本的诞生，首先是对其他比较和聚合平台进行细致的研究和逆向工程，找出每一个平台的最佳特性以及可以改进的地方。目前我们最喜欢的几个网站是Kayak.com、Nerdwallet.com和Progressive Insurance。

Rob 建立了平台需要满足的一些核心原则:

它需要快速且适合移动设备

它需要简单易懂

它需要值得信赖和安全

它需要引导用户但又不能让人感觉过于强势或以销售为中心

这些都是消费者所期望的（通常是最低要求），但许多竞争对手和其他比较网站都未能做到。

刚开始上线时，我们会手动更新从各个能源供应商那里获得的价格，为用户提供“选择”计划的选项，并通过链接到能源供应商的网站来完成他们的注册。

这种需要跳转到第三方链接的体验让人感觉很糟糕。于是我们决定有必要设计和部署一个流程，以便在我们平台上就能够实现自动化注册体验。

因此，我们与能源供应商客户合作，整合他们的系统，传递用户信息，而不需要用户访问不同的网站。

这增加了消费者的信任度，并优化了我们的渠道，因此新系统发布后，转化率提高了2-3倍。

ElectricityRates.com发布的原始版本:

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开展业务的过程

Power Target的发展可以说是100%自力更生，不必接受任何巨大的投资者，发展过程中赚取的利润就足以为增长提供资金。

我们首先推出了 ElectricityRates.com 的原始版本，其中包含几页优化的内容，这些内容将推动搜索流量，我们还通过每月5至1万美元预算的付费 SEM 活动来提高搜索流量。

对于像我们这样的企业，了解客户生命周期价值 （LTV） 至关重要，这样就可以有效地分配营销资源。如果不知道您网站上的交易有多有价值，那么就不知道应该在营销上花费多少，这很快就会带来麻烦。

很早的时候，我们建立了一个复杂的数据模型，可以根据客户的位置、他们选择的能源公司以及他们签署的计划的时长（长期计划更有价值）。

由于营销是我们的主要成本，这种模式使我们能够在不过度扩张自己或需要进行巨额外部投资的情况下继续以适度的速度增长。

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靠什么吸引和留住了客户?

成立之初，我们严重依赖付费搜索来增加 ElectricityRates.com 的流量，这是我们几年来的主要流量来源，但随着市场竞争越来越激烈，价格开始变得越来越昂贵。

我们至少有20% 的精力用于测试新渠道、活动、创意、登录页面或其他一些更改，以便为我们的受众找到最优化和最有效的体验。

随着时间的推移，其他渠道成为继续增加收入同时保持成本在可控的水平的关键。

1）优化营销组合

以下是我们通过分层和优化每个渠道所学到的一些知识:

付费搜索/SEM:非常适合快速结果，针对非常活跃的受众，但根据所在的市场也可能很昂贵。也可以根据供需和其他季节性选择性投放，就好比我们在能源行业面临的因素。

内容和SEO:这在多个层面上都很重要。如果你发布高质量的内容，就可以带来大量自然流量，并且还可以借机确立自己所在行业的权威性。这是一个长期的工作，需要一段时间才能看到结果，但并非所有竞争对手都有专业知识或耐心投资SEO。

电子邮件营销:并不是所有的用户都会在第一次访问你的网站时就能完成转化。你需要思考如何获取他们电子邮件并继续吸引用户，直到他们进行交易?

社交:社交媒体上有很多噪音。如何为观众增加价值?可以分享哪些有趣的信息来帮助解决他们的日常生活难题?

由于对构建和推广优质内容的持续投资，我们的站点有机流量从2019年到2021年增加了一倍以上:

来自 SEMRush 的图形描述了每种策略在不同时期的效果:

2）假设，测试，学习和重复

我们学到的最重要的事情之一是，Power Target 能成功的一个重要因素是:不断测试和怀疑。我们至少有20% 的精力用于测试新渠道、活动、创意、登录页面或其他一些更改，以便为我们的受众找到最优化和最有效的体验。

如果你成功测试并将其纳入核心策略，并获得50%或更高的胜率，这是非常好的。但并不是所有测试都能获胜，你需要接受失败，从失败中学习。

我们还保留了一个测试库，包括基线指标、我们的假设是什么、测试了什么以及我们看到的差异。

3）利用社会证明

目前，我们在 Trustpilot 上获得了4.6星的优秀评级，拥有超过1000条评论。我们可以在整个营销工作中利用这些评论，提高品牌口碑，为我们的信息传递增加社交证明和可信度。

带有评论的 Facebook 帖子:

Trustpilot 评级也显示在 SEM 广告上:

最后

Power Target继续盈利，我们每年稳步增长20-25%。我们在2022年雇佣了两名新员工，未来还有几个大的机会。

具体来说，我们致力于为商业能源客户开发解决方案，以及寻找太阳能和可再生能源选择的消费者。我们还继续扩大我们的营销努力，并通过能源比价平台发展我们的核心市场。

内容参考:

1.https://www.starterstory.com/stories/power-target-llc

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