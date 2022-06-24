新赚钱路子？星巴克正测试在美国门店搞电动汽车充电站

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:据fastcompany报道，星巴克正与沃尔沃汽车合作在美国测试在咖啡馆建设充电站。

报道称，到2030年，美国可能有2600万辆电动汽车，这意味着当地需要提供10倍以上的电动汽车充电桩。而星巴克在全国拥有15，000家分店，这或许可以帮助填补部分市场空白。

在今年的试点中，星巴克正与沃尔沃和 Chargepoint 合作，沿着丹佛到西雅图的2200公里高速公路，每隔160公里，就开设一家带有充电桩的咖啡馆。虽然充电时间因车辆而异，但沃尔沃表示，其电动汽车在40分钟内可以让电量从20% 充电到90%。

电动汽车车主经常在家中为日常使用充电，但在长途旅行中，很多地方却找不到充电桩。基于目前的充电技术，充电时长也比传统的加油时间更长，单纯在在充电点等30分钟也会让人感到很无聊。

而将咖啡馆和充电桩结合，其实是一个很不错的主意，比如司机在充电时很无聊又无处可去的时候，在店里来杯咖啡会舒适很多。

沃尔沃和 Chargepoint 将在爱达荷州双子瀑布和犹他州尤因塔等城镇的星巴克门店进行安装。在试点中，星巴克将测试使用率，并决定是否要在全国范围内扩展这项服务。如果实验成功，星巴克将会正式进入充电站市场。

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