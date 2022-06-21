学习通声明：称密码泄漏传言不实 未发现用户信息泄露证据

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:近日，一则“学习通泄露用户1.7亿条信息”的消息在网上流传。

就在刚刚，学习通官方回应称，收到反馈信息后，立即组织技术排查，目前排查工作已经进行了十余个小时，到目前为止还未发现明确的用户信息泄露证据。

学习通表示，学习通不存储用户明文密码，采取单向加密存储，理论上用户密码不会泄露，在这种技术手段下即使公司内部员工（包括程序员）也无法获得密码明文。公司确认网上传言密码泄露是不实的。

学习通还强调，鉴于事情重大，已经向公安机关报案，公安机关已经介入调查。

以下为学习通声明全文:

关于“疑似学习通用户数据泄露”传闻的声明

我公司昨晚收到“疑似学习通APP用户数据泄露”的反馈信息，立即组织技术排查，目前排查工作已经进行了十余个小时，到目前为止还未发现明确的用户信息泄露证据。鉴于事情重大，我们已经向公安机关报案，公安机关已经介入调查。

学习通不存储用户明文密码，采取单向加密存储，理论上用户密码不会泄露，在这种技术手段下即使公司内部员工（包括程序员）也无法获得密码明文。公司确认网上传言密码泄露是不实的。

用户信息安全是重大问题，我公司高度重视，将协助公安机关继续深入调查，全力保障用户信息和数据安全。

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