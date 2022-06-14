网信办新规：APP提供者不得通过刷榜、刷量等方式诱导用户下载

新的分析表明，在过去的几年里，从下载量来看，让一款应用登上App Store的榜首变得越来越难。根据应用情报公司Sensor Tower的新数据，自2019年以来，一款应用在美国的苹果iPhone应用商店中闯入第一的位置所需的下载量已经攀升了37%。具体而言，它估计一款应用现在需要在某一天有大约15.6万次的下载才能登上榜首，而在2019年时，每天所需的下载量为11.4万次。但要清楚的是，单单是下载量并不能让一款应用登上排行榜的首位。这只是苹果的排名算法在管理其排行榜时考虑到的几个因素之一。苹果扩大了其排名算法，使其更加复杂也更加神秘。另一