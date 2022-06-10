因收益分成谈崩 女主播跳槽原公司诉赔500万被驳回

站长之家（ChinaZ.com）6月10日 消息:据南京市中级人民法院公众号消息，2019年3月11日，某文化公司与刘某签订了一份《艺人签约协议》，约定:刘某以文化公司指定的直播平台作为其所有网络直播的独家、唯一平台，双方的分成比例为五五分成，文化公司还需为刘某提供住处及直播设备等。协议签订后，刘某在文化公司指定的斗鱼平台进行网络直播。

2019年7月23日，刘某因皮肤出现不适，向文化公司请假，文化公司批准其休假一个月;2019年8月28日-29日，刘某因急性结膜炎再次向文化公司请假，文化公司批准其继续休养。

2019年9月6日，某文化公司与刘某协商分成比例调整和房屋收回方案，双方未达成一致意见。2019年9月10日，刘某从文化公司提供的房子内搬出，并不再继续履行合同。2019年12月，刘某在抖音平台开始直播，并获取收益。某文化公司遂将刘某诉至法院，要求其赔偿违约金500万元。

法院认为，基于直播行业的特殊性，网络主播的身体状况对直播能否正常进行尤为关键。刘某在身体因病不能适应直播的情况下，履行了正常的请休假手续，文化公司也予以批准，刘某并非擅自停播。双方并未就分成比例调整、不再提供房屋和直播设备等事宜协商一致，直至2019年9月10日《艺人签约协议》解除，刘某并不存在违约行为。合同解除后，刘某不再负有在文化公司指定平台进行直播的合同义务，其在合同解除三个月后的2019年12月开始在抖音平台上进行直播，并不构成违约。

最终，法院驳回了某文化公司要求刘某承担违约责任的诉讼请求。

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