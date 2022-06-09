原价499元，罗技G502 HERO 游戏鼠标京东618百亿补贴只要179元！

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日 消息:游戏玩家的福利来了!原价499元的罗技G502HERO 游戏鼠标，618京东百亿补贴后价格降到了229元。同时，叠加20+30元券，最后实付只要179元。

本次还可再叠京东无门槛红包，每天抽三次，即抽即用:点此抽红包。

罗技G502HERO 游戏鼠标采用了新一代的HERO25K传感器，能够在亚微米级别精准追踪移动。并且具有400+IPS最高速度以及25600的最高DPI，满足不同用户的使用需求。

同时这款鼠标为用户提供了11个可编程的按键，板载内存可存储3组配置。保留了双模式疾速滚轮的设定，侧面双按键，附加一枚 G Shift 低 DPI 切换键，在使用的过程中更加人性化。最后这款鼠标的重量可自行调节，为用户配备了5个约3.6克的配重块，可根据自身的需求调整。

双模式滚轮 + RGB 灯光，配合罗技官方软件，可支持罗技 Lightsync 灯光同步系统，与其它罗技外设一同闪耀。

（举报）