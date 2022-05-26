“在线购药”需求增涨，一月内72家药店小程序上线支付宝

益丰大药房、张仲景大药房、健之佳佳急送、怡康到家、好药师大药房……近期细心的消费者发现，这些老牌线下连锁药店都纷纷在支付宝上开了自己的线上小程序，部分药店还支持“在线开具电子处方后下单”，方便需要购买处方药的市民。

随着多地线上服务需求的增长，一个月内，有72家知名品牌连锁药店，相继把药店小程序开到了支付宝上，涉及全国5万余家门店，为各地市民提供在线购药服务。除了开设小程序外，药店还通过多渠道发布销售信息，增加曝光量让有需求的人看见。数据显示，不少地方药店4-5月份在支付宝上的搜索量、销售量都有所增长。

以郑州为例，5月初河南多地实施“足不出区、严禁聚集”的“静态管理”，市民线上买药需求量上涨，“张仲景大药房”支付宝小程序搜索量环比提升50%，除了急用药以外，市民还在线上，下单一些防疫物资、慢性病药，以备不时之需。再比如，九州通集团旗下的好药师大药房，4月份将药店小程序上翻到了支付宝，小程序仅上线一个多月，就突破了单日1000单的销售笔数。

药店行业拥抱探索互联网已超过十年时间，从最初的药店自开网店销售，到平台入场规模化，再到如今各药店主动开启小程序自运营，数字化转型已成为大势所趋。药店差异化运营的案例也越来越多，药店“自带技能”来支付宝开小程序后，也丰富了行业的生态，为消费者提供了更多选择。

以镁信健康旗下的“康付找药”为例，主打“特药找药”服务，品种基本覆盖市场上90%以上特药品类，合作超过3100家DTP药房。而全国连锁的益丰大药房则在自运营上经验丰富，刚刚过去的小满节气里，“益丰大药房”就在支付宝上做了一场营销活动，1分钱购买夏季消暑包吸引用户，立足留存翻新会员，同时做好召回承接，相关负责人介绍，他们已经做了一整套的规划，比如在支付宝生活频道做内容科普，向自己的小程序进行引流转化。

长足来看，不光是防疫期间，在疫情缓和之后线上购药的前景依然被看好。支付宝表示，未来还将不断开放平台能力，在周期慢病管理、中药代煎代送、线上复开方等用药场景，结合药盒追溯码、芝麻信用、医保商保支付、小程序音视频等方面丰富服务场景，深化服务内容，优化服务体验。同时充分发挥平台优势，将各类服务提供方、政府监管方、技术开发方串联，为用户就医购药提供更便捷、更可信的服务。

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