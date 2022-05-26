微博新表情「举杠铃」上线 网友：一起抬杠

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:日前，微博上线了新表情「举杠铃」引发了不少网友关注。该表情为一个小黄人表情愉悦的举着杠铃，而这让不少网友将表情含义解读为「抬杠」。
有网友表示，这个表情实属有些阴阳怪气了.也有的调侃称，这下真的有杠精专属表情了。对于新表情你又是怎么看的呢?
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今晚19:00，Redmi将召开新品发布会，正式推出全新一代小金刚机型Redmi Note 11T系列...随着近几天的预热，新机可谓是热度十足，目前已经公布的配置有天玑8100、120W神仙秒充、最强LCD屏幕等等，在微博上的讨论度非常高...核心也是此次Redmi Note 11T系列最大的亮点，其中Redmi Note 11T Pro+将搭载口碑神U天玑8100，在中端机上配备了旗舰芯片......
5月7日消息，今日，法拉第未来公布2021年第三季度财报，财报显示，法拉第未来截至2021年9月30日的第三季度净亏损为3.04亿美元，而去年同期净亏损为3300万美元。 贾跃亭转发了法拉第未来财报微博，并称“通过这份10-Q财报文件的提交，我们离实现最初的愿景又近了一步。我们有信心按时、高品质完成FF91Futurist的生产。” 值得注意的是，贾跃亭该微博IP属地显示为“北京”，其个人微博主页显示IP属地也为北京。这引得不少网友发文“贾总回北京了？”据e公司消息，与大多数名人账号都由专业运营团队运营一样，“贾跃亭”的社交媒体账号考虑到
相信各位网络冲浪选手，对于Nice动图表情包都不陌生。而最近，贡献这个表情包的作家、主持人迈克尔罗森也知道了自己在中国的走红。据@中国日报 官微消息，近期，因表情包走红网络的英国作家、主持人迈克尔罗森讲述自己在硕士课被中国学生认出的经历。她们向我冲过来，然后对我说：我们认识你，在中国，你是非常有名的Nice 爷爷。”他说想不到比Nice爷爷”更好的称呼了，谢谢中国。最后，Nice爷爷还再现了表情包名场面，完美的复刻了那段视频。据了解，Nice爷爷原名迈克尔罗森（Michael Rosen），1946年出生于英国哈罗，是一位著作丰富的儿
5月22日，微信官方公众号“微信派”送出了99张动物表情包，被各种可爱的动物萌到了。微信方面表示：“它们代表着我们的喜怒哀乐，它们就是我们。”原来5月22日是国际生物多样日，因为生物的多样性，让人类在这个星球上拥有朋友、快乐，不再孤单；让你我的微信同样变得丰富多彩。现在，在微信搜索“穿山甲”等保护动物，会有相关提示：保护野生动物，人人有责，任何捕、售、食或饲养都是违法行为。早在2015年，微信就对违法发布野生动物制品的情况也出台了一套整治方案。公众帐号违规，视违规严重程度进行删除内容、帐号封禁等处理。朋友圈
马斯克在推特发文称，按时间顺序排列的推文似乎比算法建议的好很多，并推荐网友将推文顺序设置为时间排列...社交平台上网友评论...据凤凰网科技了解，马斯克宣布收购推特后，有提出过在推特方面计划的发展方向，5月7日，马斯克发推表示，如果完成对推特的收购，公司将全力专注于硬核软件工程、设计、信息安全和服务器硬件...当日，马斯克还发推文讽刺媒体中的标题党和发布稿件时的断章取义，经常发表不准确、诽谤性的文章...
5月22日，微信官方公众号微信派”送出了99张动物表情包，被各种可爱的动物萌到了...原来今天是国际生物多样日，因为生物的多样性，让人类在这个星球上拥有朋友、快乐，不再孤单；让你我的微信同样变得丰富多彩...现在，在微信搜索穿山甲”等保护动物，会有相关提示：保护野生动物，人人有责，任何捕、售、食或饲养都是违法行为...早在2015年，微信就对违法发布野生动物制品的情况也出台了一套整治方案...
微博、抖音、知乎、微信公众号等平台纷纷宣布开启或已经开始IP属地展示功能...属地显示功能上线后，一些知名博主、明星账号的秘密”被发现，代运营、冒充老外等情况纷纷被扒出，让人直呼凌乱...今晚，有网友发现，比尔盖茨微博认证账号的IP属地为河南，让人一脸问号，大家猜测这应该是代运营方的归属地在河南所致...
这只玩具是肯德基儿童节套餐附属品，买儿童节套餐即可获得可达鸭玩具，限量发售...该套餐于5月21日正式上市，上市当天可达鸭便被售卖一空，今天不少网友在肯德基官方微博下留言要求可达鸭补货”...在某电商平台，搜索关键词肯德基可达鸭”就能看到不少店铺在售卖肯德基同款可达鸭玩具，价格不到100元...
今天是国际生物多样日，为了纪念这个日子，微信官方公众号“微信派”送出了99张动物表情包，无论是鸡鸭鹅猪，还是羊猴狗兔，各种动物表情应有尽有，简直不要太萌...现在，在微信搜索“穿山甲”等保护动物，会有相关提示:保护野生动物，人人有责，任何捕、售、食或饲养都是违法行为...早在2015年，微信就对违法发布野生动物制品的情况也出台了一套整治方案...将视情节对该微信帐号进行警告、限制或禁止使用部分或全部功能、帐号封禁直至注销的处罚...
河北石家庄一处相亲角，一男子拿着20多本房产证为儿子征婚，此事引发网友关注...据极目新闻5月7日，相亲角红娘哥告诉记者，该男子并非故意炫耀，拿房产证是想体现相亲的诚意...当地红娘哥王先生（化姓）告诉记者，自己长期从事婚恋服务，5日下午4时许，有一男子拎着约20多本房产证来为儿子登记，男子称自己儿子出生于1998年，工作稳定，各方面条件优秀，想为儿子找一个合适的对象...
桂先生将遂某快递公司诉至法院...当时我拒签，并且询问原因，他们也继续遮遮掩掩，一直到第二天上午，我才知道东西被送垃圾场的事实，我才知道是哪..
据央视网报道，以色列五角形出租车公司正在研发飞行出租车”，出门即可打飞的”的梦想即将实现。据了解，这款出租车分为载货和载人款两种，均采用..
今天，米哈游崩坏IP新作《崩坏：星穹铁道》公布了新角色希露瓦的角色演示PV引爆在即！”，采用了一种全新的视频风格。在角色设定上，希露瓦是一位..
目前多方消息均指出，今年的iPhone 14系列上会出现两款处理器，其中14/14 Max继续搭载满血A15，14 Pro/Pro Max则会升级到A16处理器...这里说两个背..
上周，高通在骁龙之夜上正式发布了最新一代的顶级旗舰芯片骁龙8+...在发布会上，小米总裁王翔他也亲自亮相，并表示宣布小米将率先发布这款全新的芯..
AMD前几天在台北电脑展上宣布了锐龙7000处理器，架构、工艺都升级了，也支持了DDR5及PCIe 5.0等新技术，但是内存方面让大家有些小纠结，那就是Zen..
拼多多发布2022年第一季度财报，数据显示，一季度，拼多多营收238亿元，同比增长7%...截至2022年3月31日，拼多多年活跃买家数达到8.819亿，同比增..
拼多多发布2022年一季度财报...研发费用则较2021年同期的22亿元增长20%至27亿元...用户数据方面，截至2022年3月31日，拼多多年活跃买家数达到8.81..
旗舰RX 7950 XT显卡会有15360个核心，频率可达2.5GHz，512MB 3D缓存，搭配256bit GDDR6显存（也有说是384bit），频率21Gbps，容量高达32GB，不过T..
上周高通正式发布了骁龙8+芯片，采用台积电的4nm工艺，保证性能的同时还有着不高的功耗，而小米在发布会中官宣将首发这颗芯片。不过有意思的是，这..
腾讯音乐发布公告称，刘炽平决定辞去公司董事职务...根据公告，辞职后，刘炽平将继续作为腾讯总裁向TME提供战略建议，腾讯仍然是TME的大股东.....
荣耀70系列手机将在5月30日，也就是后天晚上正式发布，该机的外观图正式曝光，并且目前已经上架电商页面，页面中显示已经有超过7万人预约。荣耀70..
近日，有爆料人称爆料称，苹果今年秋季将推出的A16仿生芯片依然采用的是台积电的N5P制程（5nm进阶版）工艺打造，并不是之前传闻的4nm工艺，A16等于..
《日经亚洲评论》台积电正在美国亚利桑那州新建一座价值 120 亿美元的芯片制造工厂，但当前进展似乎不太顺利...作为台积电在美国市场的最大竞争对..
5月28日消息,奥飞娱乐对外发布公告称，拟变更2021年度非公开发行股票募投项目“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”的部分募集资金用途，将原计划用于..
湖南长沙网红茶饮品牌茶颜悦色推出了《栀子季助力浇水》24小时限时会员活动（5月27日12点-5月28日12点）...在茶颜悦色微信小程序内，邀请好友组团..
5月27日消息，今日，中国移动宣布推出5G便民核酸采集工作站，采用一体化集成设计，工作站内整合了门禁、消杀、温控、视频监控、5G云医护智联终端（..
报道称三星原计划今年生产3.1亿台智能手机，现在决定削减至2.8亿台...与此苹果也削减了2022年的智能手机产量，报道称苹果将iPhone SE产量削减20%...
今天，拼多多公布了2022年第一季度财报，根据财报显示，拼多多本季度平均月活跃用户突破7亿大关。截止2022年3月31日，整个第一季度，拼多多的平均..
小米旗下首款翻盖折叠屏手机的设计图纸曝光了，知情人士透露最快在年底这款新机将会正式上市，而不同于其它品牌，小米的首款翻盖折叠屏手机采用全..