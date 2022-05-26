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微博新表情「举杠铃」上线 网友：一起抬杠

2022-05-26 11:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:日前，微博上线了新表情「举杠铃」引发了不少网友关注。该表情为一个小黄人表情愉悦的举着杠铃，而这让不少网友将表情含义解读为「抬杠」。

QQ截图20220526112758.jpg

有网友表示，这个表情实属有些阴阳怪气了.也有的调侃称，这下真的有杠精专属表情了。对于新表情你又是怎么看的呢?

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