支付宝收购吱声网全部股权

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:企查查APP显示，近日，杭州吱声信息技术有限公司发生工商变更，原股东上海云鑫创业投资有限公司退出，新增股东支付宝（杭州）信息技术有限公司，持股100%。
企查查信息显示，杭州吱声信息技术有限公司成立于2015年，法定代表人为陈亮，注册资本1000万人民币，经营范围包括网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等。
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在杭州钜汇科技宣布要allin支付宝深耕私域运营之后，服务商“大人小店”也表示2022年将重押支付宝，通过投入产品和运营资源为合作品牌和商家获取长期效益...大人小店CEO侯艳丽认为，“今年做支付宝一定是大趋势，支付宝庞大的公域流量池、15-45岁的高净值用户群体以及支付宝‘猛攻私域’的决心，这些都给了商家数字化转型和私域发展创造了强大的外部助力...为Line Friends、哇哈哈提供小程序运营的杭州钜汇科技也公开表示，通过实战，支付宝依然还有很大的流量红利，2022年私域运营将allin支付宝......
这一新功能背后的新机会也被很多人发现了，如一家帮商家运营支付宝账号的代运营服务商「微秒纪元」，他们从去年开始就帮助品牌运营支付宝商家账号，而之所以进入这一领域，是因为在此前和品牌的一次营销试水活动中，通过测试发现:...「微秒纪元」运营负责人邹波认为，这背后是支付宝的一大红利:即在支付宝确实有一批活跃度、真实度都不错的优质公域流量...第三，服务商可以在生活号申请定坑位，然后和品牌对接......
支付宝宣布上线了“数字人民币”搜索功能，帮助新用户更方便地开通数字人民币钱包，并支持一站式使用数字人民币收付款、转账和银行卡管理等功能...支付宝方面介绍称，在数字人民币试点地区，新用户可在支付宝首页搜索“数字人民币”，由此下载数字人民币APP，并开通网商银行（支付宝）数字人民币钱包...微信也开始测试“腾讯数字人民币钱包”小程序，该小程序具备扫一扫、转钱、收付款、银行卡等功能...
今天上午，华为官方透露此次发布会将会同步在支付宝生活频道直播，并且在开售之后，在生活频道提供旗舰新机的专属货源，通过支付宝小程序进行销售...华为此次发布会将在4月28日晚19点开始，并且在直播过过程中，还在支付宝平台提供了用户在支付宝搜索即可预约/观看直播，也可在开售后第一时间进行购买...
支付宝最近有个复工证是可以领取的，这个复工证有的话可以让你重新返回岗位工资，很多朋友还不清楚怎么申请，下面就来为大家分享一下。
咖啡社交已经成为当下年轻人的首选之一，成都“川派咖啡生活节”活动受到消费者欢迎，且此次活动还首次在支付宝生活频道同步亮相，这也是支付宝全国首批上线的城市生活频道之一，活动还联动了近百家咖啡品牌商家在线下推出优惠活动和专属特调饮品...川派咖啡生活节开幕以来，不断有商家、达人线上打卡，活动期间吸引了超100商家、达人现场入驻生活频道，发布了辣味咖啡、花椒咖啡等新奇特内容，生活号俨然成了新的社交符号...
对于消费者来说，在网上购物，难免会遇到一些应对投诉咨询采用拖”字诀，或者直接玩起失踪的商家...以往，面对这类情况，消费者往往会处在较为弱势的一方，除了干瞪眼以外并没有什么行之有效的方法...该系统将追踪商家回复、处理用户投诉、咨询等问题的处理效率，并要求商家在72小时内处理用户的投诉消息...支付宝也针对商家在知识产权和服务信息质量方面存在的问题做出优化，提升了对商家冒名顶替等侵权行为的识别能力，并对商家服务不能使用、介绍不够完整等问题做了规定...
相比此前仅在数千只基金中标注哪些是金选基金，改版后更透明地展示了金选基金的筛选准则、风格及行业特点，并会定期做追踪调研，向投资者进行解读...蚂蚁基金总经理林思思表示：这次改版是从呈现结果到呈现过程，金选基金的初衷和筛选规则并未改变，希望为投资者选出可供长期持有的好基金...蚂蚁基金公布的数据显示，目前金选基金池从全市场约9000只公募基金中优选出了超180只，其中偏股基金约150只，偏债基金约30只......
支付宝基金作为正规的持牌第三方基金代销机构，不但为投资者提供不同风险不同收益的产品，还在致力于加强投资者专业知识，引导投资者树立正确的理财观，更好的把握市场动态，通过长期持有更好地体现投资理财的时间价值...支付宝基金的安稳理财专区提供债券基金等中低风险产品，波动较小，力求稳健保值、跑赢通胀；稳中进取专区提供固收+等中风险产品，波动适中，长期追求更高收益...最后，支付宝基金提醒广大投资者，想要稳健理财还追求更好的收益，家庭投资就应该更加理性化，分散投资才能在规避风险的同时获取属于自己的中长期收益.....
协议显示，当用户使用 1688 账号登录 1688 平台，可通过登录该用户的支付宝账号，将 1688 账号与支付宝账号进行绑定...为进行两个账号之间的信息匹配及完成绑定，支付宝将向 1688 提供您用户的支付宝用户编号、账号类型， 1688 将向支付宝提供对应 1688 账号ID及会员名...当用户使用 1688 账号进行交易时，无需跳转支付宝APP， 即可通过其绑定的支付宝账号进行支付......
据5月24日快手发布的财报披露，2022年第一季度，快品牌商家的月均电商交易总额逾2500万元...据快手公布的数据，2021年，61个品牌年GMV过亿，133个..
如何应对特殊形势催生的新增长?如何运用创新技术满足多样化需求? 5 月 26 日 2022 中国冰箱行业高峰论坛在京成功举办，在与行业专家、企业代表、..
在这样的背景下，金山数字办公平台凭借独特的技术优势与服务能力脱颖而出，走到了数字化转型舞台的聚光灯下...在谈及未来规划时，金山办公CEO章庆..
出现这一现象的原因也很简单，离岸账户对比其他收款账户优势更多，比如优化税务结构、收款安全便捷、资金调拨自由等等...首先，离岸账户作为外贸企..
如今，理财风格保守的储户面临着严峻形势——国债利率下调后，依然难抢，银行存款利率下行也是大势所趋...如今国债依然难抢，各银行的存款利率下调..
在B站财报上，广告业务的表现非常亮眼，第四季度广告业务营收为15.87亿，同比增长120%，全年的广告营收为45.2亿，同比增长145%，这也是四大业务板..
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平面设计作为主流设计专业，具有非常广的就业方向，所学内容广泛应用于插画、板式设计、UI设计、电商设计、包装设计等多元设计领域...鱼子匠职业学..
据观测，虚拟形象“一禅小和尚”已鲜少出现在直播间，该账号似乎同样摒弃了“虚拟主播+助播”的直播形式，改为单人出镜直播，选品也从最初的食品饮..
如何在复杂多变的需求场景下满足省钱需求，是淘特2021年下半年以来的努力方向...“从2021年双11开始发力，单月做了80万元;双12那个月做了100万，一..
据BK报道，LG Display将从日本夏普获得高达9519万美元（约合6.4亿元人民币）的损失赔偿金...事情的缘由是，2019年12月，LG和夏普因为专利侵权纠纷..
今天下午的发布会上，realme真我不仅推出了真我GT Neo3火影定制版等新品，还宣布了618大促全面开启，其中realme Book增强版Air笔记本直降千元，16..
据国外媒体报道，印尼海事和投资协调部长Luhut Binsar Pandjaitan表示，特斯拉欲在印尼建设的电池工厂可能会建在该国十分重要的综合工业区之一.....
近段时间，国际汇率市场波动强烈，货币贬值速度超乎想象，目前 100 日元折合成人民币也只有 5 块钱，而 100 日元放在三年期可以折合6. 2 元人民币..
涂鸦智能联合创始人林耀纳、涂鸦智能市场及战略合作副总裁兼CMO那竞丹、支付宝IoT事业部总经理溥天、涂鸦智能智慧酒店及租住事业部总经理应海平、..
针对网传的员工讨薪被打一事，开课吧对相关媒体回应称，相关网络内容涉及到该名员工在工区寻衅滋事，已移交警方处理，相关处理结果最终会公布...员..
今日联想集团发布了第四季度暨全年财报，联想全年营业额首次突破4500亿人民币，接近4600亿人民币，大涨近700亿！净利润额首次突破百亿，达到了130..
3月底，NVIDA推出RTX 3090 Ti显卡，这是RTX 30系显卡最强大的显卡，也是当前的卡皇，售价14999元起步，当时不少非公版甚至卖到16999元，不过2个月..
据资料显示，小刀电动车启航长征版是小刀电动车成为中国航天事业合作伙伴，与中国航天合作的阶段性成果，配备小刀长征版2. 0 增程系统的小刀电动车..
淘特公布 618 将于 5 月 31 日 20 点开启...基于源头M2C直供模式，淘特把“直连中国制造”的电商业务，打造成一个独立且商业价值闭环的电商平台....