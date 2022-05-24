支付宝收购吱声网全部股权

这一新功能背后的新机会也被很多人发现了，如一家帮商家运营支付宝账号的代运营服务商「微秒纪元」，他们从去年开始就帮助品牌运营支付宝商家账号，而之所以进入这一领域，是因为在此前和品牌的一次营销试水活动中，通过测试发现:...「微秒纪元」运营负责人邹波认为，这背后是支付宝的一大红利:即在支付宝确实有一批活跃度、真实度都不错的优质公域流量...第三，服务商可以在生活号申请定坑位，然后和品牌对接......