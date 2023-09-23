亚运开幕式现场万人AR互动创纪录！ 支付宝AI+AR技术融合立大功

9月23日晚，杭州第19届亚运会开幕式精彩呈现，向世界奉献了一场精彩绝伦的视觉盛宴，数实融合成为最大亮点。作为亚运官方合作伙伴、技术服务方的支付宝用技术助力开幕式首创了数实融合、人人可参与的两大经典时刻:超1亿数字火炬手跑出支付宝App汇聚大莲花点燃主火炬，实现全球首个数字点火仪式;万名观众在现场通过支付宝放飞许愿灯召唤吉祥物，实现全球首次大型演出AR互动创举。

10个数字，揭秘2大经典时刻

“我们决定首创一种万众参与、数实融合的数字点火仪式，让每个人都能在数字世界里参与亚运，弘扬奥林匹克精神”，开幕式总导演沙晓岚表示，“我们需要一个实实在在能够容纳上亿人同频共振的平台。亚组委向我们推荐了支付宝，感谢技术工程师们让设想变成了现实”。

为了让线上火炬传递及点火仪式做到人人可参与，3年来，支付宝工程师们针对300多台不同年代、不同型号的手机，进行了超10万次测试，敲下了20多万行代码，并通过自研Web3D互动引擎Galacean、AI数字人、云服务、区块链等多种技术的结合，保障了使用8年前老旧手机的用户都可顺畅成为数字火炬手，参与火炬传递。

数字火炬手从支付宝App跑进大莲花

而为了让人们既有参与感、又有真实感，他们开发58个捏脸控制器，人工智能根据人脸识别画出数字火炬手的面孔之后，可对脸型、头发、鼻子、嘴巴、眉毛等进行调整，实现自由换装。这个应用可提供2万亿种数字形象，满足了“一人一面”的定制需求。

支付宝工程师设计数字火炬手形象

点火仪式后，数字火炬手都可以收到一张数字点火专属证书，镌刻着每位数字火炬手独一无二的形象。这张证书通过分布式技术存储在区块链上，可以永远铭记点燃圣火的荣耀一刻。与此同时，杭州亚运会也通过支付宝App同步发布史上首个「数字主火炬塔」，依托于实体还原设计及三维渲染技术，它是首个可升级变形的亚运数字特许商品。

激动人心的点火仪式外，开幕式AR互动也令现场观众印象深刻，打开支付宝扫描主舞台，即可在现场召唤吉祥物“三小只”、放飞许愿灯、寄送明信片......AR（增强现实）与 AI(人工智能)的技术融合让人耳目一新。

现场观众用支付宝召唤吉祥物参与AR互动

现场观众在支付宝里发送古风数字明信片参与AR互动

现场观众在支付宝里放飞数字许愿灯参与AR互动

美轮美奂的视觉效果，有赖于技术支持团队的创新和攻坚。支付宝技术团队融合人工智能、空间计算、三维渲染等技术，并依托自研的Web3D互动引擎Galacean，进行了3个月的研发优化，才让AR互动达到了影视级细腻效果。

同时，支付宝技术团队派出近30人小组，在大莲花3层看台、24个区域、216个点位，围绕不同角度、用不同方式采集10-20秒数据，累计采集了超过40万帧的影像数据。所有图片数据交由AI算法训练，识别成功率超过95%，确保了即便是坐在角落的观众在暗光环境下也能参与其中。

“我们希望让几万名观众，能参与到开幕式中，成为现场演出的一部分。”总导演沙晓岚表示，“这也是智能亚运的一个体现，以科技创新之力，打造亚运经典记忆。”

“开在小程序上”的亚运会，为世界打造中国技术样板

在开幕式外，支付宝也通过开放生态、技术助力杭州亚运会实现多个历史首创。支付宝开放20项平台数字技术，联合15家合作伙伴和2万多个服务商家，助力杭州亚组委推出了全球首个一站式数字观赛服务平台——智能亚运一站通。该小程序自上线以来，用户注册量已超过1亿人，访问量高达43亿，并成功入选首批国家级智能体育典型案例。

在中国人民银行、国家外汇管理局的指导支持下，支付宝与中国银行、网联清算公司等合作伙伴紧密协作，实现通过「下载支付宝App后绑定境外银行卡」以及「直接使用10个境外电子钱包」，两套服务方案保障境外个人在境内的移动支付服务，助力杭州亚运会成为首个移动支付互联亚运会。

现代国际大型综合体育赛事本质上是一次尖端数字技术的集中呈现，由技术、平台、生态伙伴构成了整个赛事的数字服务体验，无论是首创数实融合的开幕式、还是“开在小程序上”的亚运会，亦或是让移动支付成为赛会“通用语言”，杭州亚运会的“智能”也为顶级体育赛事打造了一份技术样板。

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