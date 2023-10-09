在华外国人新便利！ 可用支付宝预约签证服务

快科技9月27日消息，中秋与国庆双节假期即将来临，不少游客选择自驾游，支付宝为此上线了境外租车”服务，联合租租车为用户提供全球近200个国家和地区的租车服务。用户上支付宝搜支付宝租车”，选择境外租车”即可预定，租车服务地包含了国人热门出境游目的地国家，如：泰国、韩国、意大利、美国、澳大利亚、新西兰等。并由租租车提供24小时的中英文客服服务，帮助用户的用车答疑、事故跟进处理等，保证了租车用户去到任何时区的国家和地区，都能享受到全天候客服保障。据了解，9月28日前，用户还可在页面免费办理国际驾照认证件（TIDL）?