在华外国人新便利！ 可用支付宝预约签证服务

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:10月9日，国家移民管理局政务服务平台正式开通在华外籍人士签证证件网上预约查询等功能。在华外籍人士可在支付宝搜索“NIA”或者“移民局”，进入国家移民管理局政务服务平台小程序在线办理相关业务，包括:在线预约申请本人签证证件、在线查询本人签证证件办理进度、在线查询本人签证证件信息、在线查询本人永久居留身份证件信息、在线查询永久居留外国人持用护照信息、在线查询办证机构信息、在线办事指引、线上亲友帮办服务。
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站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:10月9日，国家移民管理局政务服务平台正式开通在华外籍人士签证证件网上预约查询等功能。在华外籍人士可在支付宝搜索“NIA”或者“移民局”，进入国家移民管理局政务服务平台小程序在线办理相关业务，包括:在线预约申请本人签证证件、在线查询本人签证证件办理进度、在线查询本人签证证件信息、在线查询本人永久居留身份证件信息、在线查询永久居留外国人持用护照信息、在线查询办证机构信息、在线办事指引、线上亲友帮办服务。
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iPhone15Pro系列正式发布，外观看似变化不大，但细节上却有诸多创新。该系列首次采用了钛合金边框，材质为5级钛金属，与火星探测器上的材质相同。抗指纹最好的还是iPhoneXR的磨砂质感边框，几乎看不到指纹，但外观不太上档次。
快科技9月27日消息，中秋与国庆双节假期即将来临，不少游客选择自驾游，支付宝为此上线了境外租车”服务，联合租租车为用户提供全球近200个国家和地区的租车服务。用户上支付宝搜支付宝租车”，选择境外租车”即可预定，租车服务地包含了国人热门出境游目的地国家，如：泰国、韩国、意大利、美国、澳大利亚、新西兰等。并由租租车提供24小时的中英文客服服务，帮助用户的用车答疑、事故跟进处理等，保证了租车用户去到任何时区的国家和地区，都能享受到全天候客服保障。据了解，9月28日前，用户还可在页面免费办理国际驾照认证件（TIDL）?
杭州第19届亚运会电竞项目已正式开赛。为了让普通用户也能体验足球竞技的乐趣，9月27日，作为电竞项目之一的《足球在线4》同款推广互动“FCOnline点球大战”小程序正式在支付宝上线。用户上支付宝搜“点球大战”即可体验足球射门、球衣收集、球员换装、对战积分挑战、夺真实金条挑战等玩法，感受足球场上紧张博弈的精彩对战，积分还可兑换贝克汉姆、卡卡、李毅等12名明星球员卡。
中秋、国庆“双节合一”，叠加亚运经济热潮，“十一”长假预计将迎来5年来最旺“黄金周”。9月22日起至10月8日，全国千万商家联合支付宝开启“金秋消费节”，2大举措助燃亚运经济，一方面助力小微商家做好全球游客生意，另一方面支付宝还准备了3亿红包。第三方调研机构阿拉丁最新发布的报告显示，目前支付宝小程序规模达400万，吸引了零售、餐饮等主要行业近9成商家布局，是国内第二大商业开放生态。
杭州亚运会迎来开幕式后正式比赛日，为提升用户观赛体验，支付宝首页上线亚运服务专区、支付宝生活频道上线亚运专题「燃情亚洲」，提供亚运实时资讯、花絮视频、运动员直播等多项内容服务。郎平、何冲等十余位明星运动员和教练员将现身支付宝生活号直播间，与观众一起为亚运健儿加油、交流赛事背后故事。除上述内容服务外，用户还可以上支付宝搜「亚运」，进入亚运官方“智能亚运一站通”支付宝小程序，便捷地获得“食、住、行、游、购、娱”等一站式智能观赛服务体验。
9月23日晚，杭州第19届亚运会开幕式精彩呈现，向世界奉献了一场精彩绝伦的视觉盛宴，数实融合成为最大亮点。作为亚运官方合作伙伴、技术服务方的支付宝用技术助力开幕式首创了数实融合、人人可参与的两大经典时刻:超1亿数字火炬手跑出支付宝App汇聚大莲花点燃主火炬，实现全球首个数字点火仪式;万名观众在现场通过支付宝放飞许愿灯召唤吉祥物，实现全球首次大型演
随着杭州亚运会的临近，越来越多的全球游客到访浙江，喜迎亚运，畅游美景。9月12日，杭州西湖风景名胜区携手支付宝，助力全球游客一部手机畅游景区和杭州。在中国人民银行和网联清算有限公司支持下，借助Alipay跨境数字支付和营销解决方案，首期境外钱包服务已支持中国香港、韩国、马来西亚等地游客使用AlipayHK、KaKaoPay、Touch’nGoeWallet在国内支付宝商家网络扫码消费，并将在亚运期间进一步覆盖更多国家与地区的电子钱包用户。
支付宝首页新增了三块核心场景固定流量“入口”，用户在支付宝首页点击卡片即可进入短视频信息流，或直接进入“消费圈”商品卖场，享受优惠购物。把新增的固定卡片入口置于仅次于首页宫格的首屏核心位置，不难看出，支付宝对内容创作者和商家经营的流量开放正在持续加大。据支付宝生活号运营负责人透露，过去半年，生活号的入驻账号数增长超10倍，日均作品上传
亚运又添新世界纪录。10月4日，杭州亚运会主媒体中心内举行了“智能亚运”发布会，向大家展示了本届“智能亚运”总体建设情况及亮点，杭州亚运会信息技术指挥中心新闻发言人张鸽部长宣布，杭州亚组委和官方合作伙伴支付宝共同首创，超1亿人参与的数字火炬手及线上火炬传递活动，创造新的吉尼斯世界纪录。亚组委还表示，未来“智能亚运一站通”可直接作为亚运遗�
第二届全国职业技能大赛圆满落幕，从大赛中脱颖出的120名全国顶级“匠人”入驻开通支付宝生活号。其中不乏国家级面点师世界吉尼斯记录保持者秦创年、华州皮影传承人汪天喜、黑龙江省非遗金漆镶嵌工艺代表性传承人，享受国务院特殊津贴专家夏立军等国宝级专家。今年5月以来，支付宝生活号陆续发布系列内容激励政策，吸引优质创作者入驻，扶持原创好内容，加码发力内容赛道。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。