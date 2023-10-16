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用支付宝缴费免排队，北京26家医院医保移动支付升级！

2023-10-16 11:17 · 稿源：站长之家

为进一步提升群众就医体验，近日，“北京医保移动支付”功能优化升级。患者在手机上就能进行挂号医保缴费和医保门诊缴费，就医过程中无需多次排队。目前，该服务已覆盖全市26家定点医院。

使用方式也非常简单，北京市参保人可以打开支付宝APP，搜索“京通”，找到“健康服务”板块;或在支付宝首页搜索“医疗健康”，找到“北京预约挂号平台”-“医保门诊缴费”体验。服务提供的医保报销政策和线下保持一致。

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此外，本次升级还在北京市范围内首次实现代家庭成员进行线上医保缴费。市民可以在“支付宝”-“医疗健康”-“医保”界面，与父母、配偶、子女绑定“医保亲情账户”，在自己的手机上用家人的医保帮其进行医保挂号缴费和医保门诊缴费。

据了解，此次“京通”健康服务板块也针对“再次挂号”、“检验检查报告短信推送提醒“等服务进行全面改版升级。目前，“京通”支付宝小程序、支付宝医疗健康频道內，已陆续上线医保家庭共济、医保异地就医备案等多项医保官方服务，为患者提供一站式便捷就医体验。

附:支持门诊缴费医保移动支付医院名单

1.北京大学肿瘤医院

2.中国中医科学院西苑医院

3.清华大学长庚医院

4.首都医科大学宣武医院

5.首都医科大学附属北京友谊医院

6.首都医科大学附属北京同仁医院

7.首都医科大学附属北京朝阳医院

8.首都医科大学附属北京积水潭医院

9.首都医科大学附属北京天坛医院

10.首都医科大学附属北京安贞医院

11.首都医科大学附属北京世纪坛医院

12.首都医科大学附属北京中医医院

13.首都医科大学附属北京儿童医院

14.首都儿科研究所附属儿童医院

15.首都医科大学附属北京妇产医院

16.首都医科大学附属北京口腔医院

17.首都医科大学附属北京胸科医院

18.首都医科大学附属北京佑安医院

19.首都医科大学附属北京地坛医院

20.首都医科大学附属北京安定医院

21.北京回龙观医院

22.北京老年医院

23.北京小汤山医院

24.北京中医药大学东直门医院

25.北京中医药大学东方医院

26.北京中医药大学第三附属医院

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