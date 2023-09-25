支付宝“金秋消费节”发3亿红包 迎亚运庆双节助燃亚运经济

中秋、国庆“双节合一”，叠加亚运经济热潮，“十一”长假预计将迎来5年来最旺“黄金周”。

9月22日起至10月8日，全国千万商家联合支付宝开启“金秋消费节”，2大举措助燃亚运经济，一方面助力小微商家做好全球游客生意，另一方面支付宝还准备了3亿红包。用户可在线下扫商家红包码或在支付宝上搜索“金秋消费节”参与，领取的红包和福利可用于出行、餐饮、景区等等各类服务场景。这也将加速商家服务的数字化转型。

两大举措助燃亚运经济:全球生意用支付宝、国人消费可扫码领红包

“金秋消费节”恰与杭州第19届亚运会同期而办，作为亚运会官方支付合作伙伴，支付宝场内场外均全力以赴。一方面助力小微商家做好全球生意，目前全球游客入境可使用支付宝以及10个境外钱包用户在境内直接扫码消费，同时为帮助小微商家做好接待入境游客的准备，蚂蚁集团旗下支付宝、Alipay+联合浙江外国语学院以及杭州小商家代表，共同发布《小商家全球生意服务手册》，包括常见问题答疑、常用交流用语、通用手势等，助力小商家在家门口做好跨国生意。

另一方面，支付宝也为国人再发3亿消费红包助燃亚运经济。“今天领红包了吗?没领就扫这儿吧”，这是最近消费者在菜场、商店常听到的一句话，很多人已经发现，支付宝“扫码领红包”来了。“金秋消费节”期间，支付宝平台加大“赚钱红包”活动的投入。超千万线下商家只要申请了“赚钱红包”都可参与。消费者扫码领优惠，商家赚赏金，为小微商家带来更多的客流消费。

用户还可在支付宝App首页，搜【金秋消费节】进入活动页面，每天都可以抽最高88元支付红包。用户还可每天逛消费圈、看视频、玩游戏、听书读书集卡，完成集卡任务，即可参与每晚500万红包瓜分。

此外，支付宝还设置了“亚运喝彩站”，用户为亚运健儿喝彩，可在闭幕式当天抢6.6元支付红包。

“ 超级 黄金周”来600多家景区用福利欢迎游客

“因体育赛事奔赴一座城”，亚运经济红利凸显，亚运主办6城市酒店民宿一房难求。紧接着“黄金周”马上到来，还为旅游市场再添“一把火”。

据悉，全国超600家景区在支付宝“金秋消费节”期间都有消费券权益，用福利迎八方游客。金秋消费节设置了长假出游等多个分会场，消费者可以领取到车票机票、公交地铁、租车打车、停车养车、加油充电、景区门票、餐饮住宿等各项出游服务权益。

数字化经营促消费效果明显为小微商家降本提效

2022年起，支付宝投入资金和流量资源，联合商家举办了多场消费节。如每年春节前的“集五福”活动已成为新年俗，支付宝也逐步将这些IP开放给商家，助力小微商家提升数字化经营效果。

支付宝整合营销负责人张婧介绍，通过公私域融合，以公域活动带动商家私域，可帮助商家解决冷启动以及日常营销难题。支付宝将加大公域资源的投入，开放数字化能力，通过打造消费节新IP，拉动消费，助力商家数字化经营转型。

据2023年5月中国社会科学院财经战略研究院发布的《平台社会经济价值研究报告》显示，从2020年至今，支付宝平台通过助力政府机构发放消费券、平台发券营销等多样化形式，累计带动消费近3000亿元。在2022年的两场消费节中，平台数字化发券撬动杠杆可达1:25，极大限度地发挥了“一次杠杆”的乘数效应。

以支付作为支点，叠加更多的权益正在形成支付宝“聚集效应”，帮助商家数字化转型，让商家、消费者、服务商在消费节、集五福活动中达成多赢。

据悉，为小微商家降本提效，支付宝还推出了繁星计划开放百亿流量补贴，推出“三零服务”为小微商家降本提效，其中自2021年降费让利举措推行一年多来已为小微商家节省成本超过100亿元。

以支付宝“赚钱红包”为代表的数字化工具获得了商家的欢迎，支付宝平台的搜索、券、会员、芝麻免押等工具被越来越多的商家熟练运用。上述报告也表明，开通芝麻服务的消费者平均消费金额可提升8.3%，商户订单增长120%。

支付宝还为第三方数字化服务商提供基础技术产品基座，并开放原子化技术产品能力接口，助力服务商为中小企业提供“好用不贵”的数字化服务。自去年宣布加大助力商家数字化经营以来，支付宝活跃小程序数增长119%，商家经营成交额增长79%。第三方调研机构阿拉丁最新发布的报告显示，目前支付宝小程序规模达400万，吸引了零售、餐饮等主要行业近9成商家布局，是国内第二大商业开放生态。

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