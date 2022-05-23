创纪录！周杰伦演唱会搬线上近1亿人次观看

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:5月20日/21日晚八点，周杰伦的地表最强、魔天伦两场演唱会在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、视频号等平台重映。据相关平台统计，这两场线上演唱会总观看量近1亿。
根据腾讯音乐公布数据，在官宣周杰伦演唱会重映之后，预约人数在12个小时之内就突破了1000万人次。
同时，在线观看人数创在线演唱会最高观看纪录，两个晚上的演唱会全程获得全网热搜100+，微博总阅读量46.8亿+。相关话题连续两天霸榜微博热搜。
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即使有各个卫视、平台跨年晚会的分流，这场3个小时的演唱会直播，还是吸引了超1676万人观看，直播点赞达到3201万，当晚五月天演唱会冲上8条热搜，相关话题阅读量超过10亿...《天台》《双截棍》《青花瓷》《不能说的秘密》……一首首经典歌曲，承载了80、90后人的青春，周杰伦的影响力，也并未因时间流逝消退，演唱会开场100分钟后，仅@QQ音乐 这一账号的观看人数就突破了2200万...据视灯研究院发布的《2021年视频号发展白皮书》，2021年视频号日活跃用户超过5亿，同比增长79%，2022年有望达到6亿......
周杰伦演唱会搬线上近1亿人次观看5月20日/21日晚八点，周杰伦的地表最强、魔天伦两场演唱会在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、视频号等平台重映...联发科发布天玑1050联发科宣布，推出首款支持5G毫米波频段的移动处理器天玑1050，采用台积电6nm工艺，搭载八核心 CPU，主频最高2.5GHz，GPU集成Mali G610，相关手机预计三季度陆续登场......
事实上早在2014年，贾跃亭还在国内经营乐视时，就引领了互联网公司与线下演唱会的合作——用户花费30元，即可实时收看汪峰的演唱会直播，三天带动7.5万次点播，为乐视创收超200万元...以本次重映的周杰伦演唱会为例，据公开信息，演唱会视频版权或归属于周杰伦个人创办的杰威尔音乐有限公司，及深度捆绑周杰伦IP的演唱会分包商巨星传奇集团有限公司......
第一季度在线音乐服务的付费用户人数为8020万人，与上年同期的6090万人相比增长31.7%；不过付费用户人数为830万人，与上年同期的1130万人相比下降26.5%...还应该注意的是，腾讯音乐第一季度在线音乐服务的月度ARPPU（平均每付费用户收入）为人民币8.3元，与上年同期的人民币9.3元相比下降10.8%；第一季度社交娱乐服务的月度ARPPU为人民币161.8元，与上年同期的人民币149.7元相比增长8.1%......
这场空前的“奇迹现场”也获得了亿万乐迷空前的喜爱，在TME live官宣后12小时，TME旗下四平台预约人数就超过了1000万，而两场演唱会重映累计在线观看人数也创造了在线演唱会观看人数最多的新纪录，据不完全统计，TME live“地表最强魔天伦”两场演唱会连映总观看量近1亿;在社交宣发层面，两场演唱会重映累计获得微博热搜100+，累计微博话题总阅读量46亿+，#周杰伦地表最强演唱会重映#话题持续霸榜微博热搜和实况热聊双榜第一位......
5月20日晚，周杰伦演唱会重映的消息在全网刷屏，霸占了无数热搜，这个很久没发新歌的男人，今晚却让很多网友泪奔。根据微博热搜数据显示，仅仅是#周杰伦演唱会重映#这一个话题就有4.5亿的阅读量，久居热搜榜一的位置不下。据了解，今晚重映的是周杰伦魔天伦2013世界巡回演唱会，演唱歌曲包括《龙拳》《一路向北》《最后的战役》《不能说的秘密》《明明就》《龙卷风》《双截棍》《青花瓷》《开不了口》在内的23个演唱段落贯穿整场。在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌以及视频号都平台都有同步重映，目前仅在QQ音乐平台的总预约人数就?
本次是"摩天伦"+"地表最强"双场演唱会重映， 5 月 20 日20: 00 上线"摩天伦"， 5 月 21 日20: 00 上线"地表最强"，在19： 35 还有先导篇内容，想要看的小伙伴可以提前打开当贝酷狗音乐收看......
今日早些时候，腾讯音乐公布2022第一季度财报称，该季度实现营收66.4亿元，同比下降15.1%，归属于公司股东的净利润为6.09亿元，同比下降34%...来自于音乐订阅服务的营收为19.9亿元，同比增长17.8%...
那些奇迹现场，更让不少人怀念，这一次，当贝酷狗音乐让记忆再现!5月20日/21日20:00，周杰伦520双场演唱会重映，当贝酷狗音乐大屏呈现...一、周杰伦地表最强魔天伦线上演唱会什么时候开始?...本次是“摩天伦”+“地表最强”双场演唱会重映，5月20日20:00上线“摩天伦”，5月21日20:00上线“地表最强”，在19:35还有先导篇内容，想要看的小伙伴可以提前打开当贝酷狗音乐收看...二、周杰伦地表最强魔天伦线上演唱会要门票吗?多少钱?...三、周杰伦地表最强魔天伦线上演唱会在哪里看?......
虽然2022年Q1，腾讯音乐的在线音乐付费会员净增400万人，达到了8020万人，并且在线音乐付费率也达到了13.3%，但是不能忽视的是，腾讯音乐在线音乐业务的ARPPU（每付费用户平均收入）仅为8.3元/月，去年同期为9.3元，同比下降10.8%...虽然腾讯音乐社交娱乐业务的付费率一直徘徊在5%左右，但是2022年Q1，该业务的ARPU（每用户平均收入）却达到了161.8元/月，是在线音乐业务的20倍左右......
2020年7月13日19时40分左右，石某宇在家中突然倒地，120到场急救约20分钟后无效身亡...依据石某宇的微信聊天记录显示，事发当天下班回家后，其通过..
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由于安全驾驶员在促进自动驾驶技术安全测试方面发挥着关键作用，而且DMV的自动驾驶汽车法规要求这些驾驶员需要有良好的驾驶记录，因此DMV将撤销该..
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