创纪录！周杰伦演唱会搬线上近1亿人次观看

5月20日晚，周杰伦演唱会重映的消息在全网刷屏，霸占了无数热搜，这个很久没发新歌的男人，今晚却让很多网友泪奔。根据微博热搜数据显示，仅仅是#周杰伦演唱会重映#这一个话题就有4.5亿的阅读量，久居热搜榜一的位置不下。据了解，今晚重映的是周杰伦魔天伦2013世界巡回演唱会，演唱歌曲包括《龙拳》《一路向北》《最后的战役》《不能说的秘密》《明明就》《龙卷风》《双截棍》《青花瓷》《开不了口》在内的23个演唱段落贯穿整场。在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌以及视频号都平台都有同步重映，目前仅在QQ音乐平台的总预约人数就?