首页 > 业界 > 关键词  > 周杰伦最新资讯  > 正文

创纪录！周杰伦演唱会搬线上近1亿人次观看

2022-05-23 10:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:5月20日/21日晚八点，周杰伦的地表最强、魔天伦两场演唱会在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、视频号等平台重映。据相关平台统计，这两场线上演唱会总观看量近1亿。

QQ截图20220523102220.jpg

根据腾讯音乐公布数据，在官宣周杰伦演唱会重映之后，预约人数在12个小时之内就突破了1000万人次。

同时，在线观看人数创在线演唱会最高观看纪录，两个晚上的演唱会全程获得全网热搜100+，微博总阅读量46.8亿+。相关话题连续两天霸榜微博热搜。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM