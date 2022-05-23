小米与徕卡达成全球影像战略合作

在影像领域中，小米凭借在镜头光学、芯片、算法等领域的长期技术积累和对移动摄影的深刻理解，提供了包括人像、夜景、抓拍在内的众多超凡的摄影体验...小米与徕卡认同彼此的追求与理念、欣赏彼此的优势与行业影响力，此次合作将为小米的影像战略提供强大的助力...徕卡相机公司CEO Matthias Harsch表示:“很荣幸宣布与小米的长期战略合作关系...双方也向外界表明，此次的合作是深度空前的全方位影像战略合作...