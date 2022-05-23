站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:就在刚刚，小米宣布与徕卡达成全球影像战略合作，首款作品将于7月发布。
据了解，这款产品或将是小米12Ultra。
根据此前爆料，小米12Ultra正面采用居中挖孔屏，背部采用圆形摄像头模组，模组右上方有徕卡logo，搭载索尼IMX9系列图像传感器。
此外，小米12Ultra还将搭载骁龙8Gen1Plus芯片，采用二代LTPO屏，刷新率为120Hz，电池容量为4860mAh，支持120W有线秒充、50W无线秒充。
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5月23日消息 小米宣布，小米与徕卡达成全球影像战略合作，首款产品将于7月与大家见面...小米在高端化的道路上，充电技术有较大优势，硬件配置也也能上到超大杯，但影像方面一直弱...预计小米12 Ultra将于7月份发布，搭载最新的高通骁龙8+处理器，也将有徕卡联名技术...
中关村在线消息：5月23日上午10点，小米公司官宣了一则重大消息：其已于相机大厂徕卡达成了全球影像战略合作， 将百年传奇影像与创新科技相融合，共同开启移动影像新时代...小米与徕卡展开合作的消息早已被多方曝光，之前一直有消息称小米12 Ultra将首发搭载徕卡联名镜头，看来消息属实...
今天上午，传闻已久的小米x徕卡”联名已经被正式官宣，双方宣布将达成战略合作，首款机型将于7月份发布...对此，小米公关负责人@王化 也专门发文强调称：小米和徕卡这个不是联名合作，而是战略合作，毕竟战略合作比联名合作可是深太多了...这就意味着，小米和徕卡的合作可能会非常深度，或许双方会组成一个专门的影像团队，针对手机的成像、镜头调教等各方面做出优化...这也会为小米12 Ultra带来更强的成像效果，并不仅仅是加上几款徕卡滤镜，让成像更艳丽一些而已...
今日早间，小米宣布与徕卡达成全球影像战略合作，首款作品将于7月发布...而小米公关负责人王化表示，小米和徕卡这个不是联名合作，而是战略合作，毕竟战略合作比联名合作可是深太多了...针对小米和徕卡合作的情况，雷军透露称，为了能达成双方共同的目标，除了中德两地协作，徕卡还特地派出了一支工程师队伍来到北京，和小米的工程师们并肩工作...
今天，小米方面宣布与徕卡达成全球影像战略合作，并透露双方合作的首款作品将于7月发布...对此，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军称:“小米与徕卡认同彼此的追求与理念、欣赏彼此的优势与行业影响力，此次合作将为小米的影像战略提供强大的助力...徕卡相机公司 CEO Matthias Harsch 表示:“很荣幸宣布与小米的长期战略合作关系...
在影像领域中，小米凭借在镜头光学、芯片、算法等领域的长期技术积累和对移动摄影的深刻理解，提供了包括人像、夜景、抓拍在内的众多超凡的摄影体验...小米与徕卡认同彼此的追求与理念、欣赏彼此的优势与行业影响力，此次合作将为小米的影像战略提供强大的助力...徕卡相机公司CEO Matthias Harsch表示:“很荣幸宣布与小米的长期战略合作关系...双方也向外界表明，此次的合作是深度空前的全方位影像战略合作...
DoNews5月23日消息（刘文轩）小米与徕卡相机公司宣布正式达成移动影像战略合作，双方联合研制的第一款影像旗舰手机将于今年7月正式面世...成立12年来，小米始终践行“坚持做感动人心、价格厚道的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”的使命，智能手机等产品行销全球100多个国家和地区...小米与徕卡认同彼此的追求与理念、欣赏彼此的优势与行业影响力，此次合作将为小米的影像战略提供强大的助力...双方也向外界表明，此次的合作是深度空前的全方位影像战略合作...
中关村在线消息：今天早上10点，小米官方正式宣布，小米与徕卡达成全球影像战略合作，百年传奇影像与创新科技相融合，一起开启移动影像新时代！首款作品，7月见...小米12Ultra拥有6.73英寸2K 120Hz E5屏幕，支持LTPO2.0，搭载了5月20日发布的全新一代的骁龙8 Plus，影像方面搭载了澎湃C2 ISP影像芯片，后置3摄5000W（IMX989+OIS）+4800W+4800W，前置3200W人像镜头，续航方面为4900mAh+120W快充......
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