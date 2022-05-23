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小米与徕卡达成全球影像战略合作

2022-05-23 10:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:就在刚刚，小米宣布与徕卡达成全球影像战略合作，首款作品将于7月发布。

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据了解，这款产品或将是小米12Ultra。

根据此前爆料，小米12Ultra正面采用居中挖孔屏，背部采用圆形摄像头模组，模组右上方有徕卡logo，搭载索尼IMX9系列图像传感器。

此外，小米12Ultra还将搭载骁龙8Gen1Plus芯片，采用二代LTPO屏，刷新率为120Hz，电池容量为4860mAh，支持120W有线秒充、50W无线秒充。

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