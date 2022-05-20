4月全球热门移动游戏收入TOP10：《荣耀》吸金2.74亿美元 蝉联

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:今日，移动应用&手游情报平台SensorTower发布了2022年4月全球热门移动游戏收入TOP10榜单。
Sensor Tower 商店情报数据显示，2022年4月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.74亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军，相较去年同期增长6.2%。来自中国iOS市场的收入占96.4%，海外市场收入占比为3.6%。
腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）以2.18亿美元的收入位列榜单第2名。其中，61.7%的收入来自其中文iOS版本《和平精英》，美国市场的收入占8.8%。
榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。
全球热门移动游戏收入TOP10完整榜单具体如下:
SensorTower称，2022年4月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的消费为70亿美元，同比下降4.6%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了19亿美元，占全球总收入的27.7%。中国iOS市场排名第2，占20.4%;日本市场排名第3，占18%。
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