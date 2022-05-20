4月全球热门移动游戏收入TOP10：《荣耀》吸金2.74亿美元 蝉联

随着其第一辆电动汽车的销量超过了传统911跑车，德国汽车制造商--保时捷正在通过增加其在电动汽车上的赌注来应对，其中一部分是通过对锂硅电池开发商Group14 Technologies的巨额投资。作为更大的4亿美元C轮融资的一部分，保时捷向Group14注入了1亿美元。其他加入的投资者包括加拿大养老基金OMERS、Decarbonization Partners、私募股权公司Riverstone、Vsquared Ventures和Moore Strategic Ventures。Group14的关键技术是一种硅碳粉末，它可以取代或增强石墨阳极。石墨则被用于当今大多数的锂离子电池中，它是一种合理的阳极，因为它非常稳