微信可发520元红包 ；蔚来正式登陆新交所；小米手机均价升至1189元

淘宝直播将扶持白天直播在 2022 年天猫toptalk上，淘宝直播业务负责人程道放表示接下来，淘宝直播会重点扶持白天直播。从数据上表现，白天时段流量的价值洼地是很明显，错峰开播的帐号里面出现的很多case成交和单PV的价值优于晚上的案例。

微信视频号将展示用户IP属地 平台展示的帐号IP属地为用户发布视频或评论时的网络位置，境内帐号展示到省（自治区、直辖市），境外帐号展示到国家(地区)，帐号IP属地以运营商提供信息为准，用户暂时无法主动开启或关闭相关展示。

特斯拉拟让上海工厂员工闭环工作到6月中旬 特斯拉公司计划让其上海工厂的员工在闭环系统中工作，并定期接受新冠病毒检测，直到6月中旬。

支付宝推出视频红包封功能 5月20日当天，支付宝推出了“视频红包”新功能，支持用户在发红包时选择动效视频封面、添加祝福语，收发红包更有沉浸感。

顺丰同城上线无人机急送服务 骑士配送需要1小时的路程，无人机只需13分钟。520怕礼物没及时送到，让无人机给你送，排面够足!

京东618将于5月23日晚8点开启 京东宣布，今年京东618将于5月23日晚8点开启，分为“预售期”、“开门红”、“场景期”、“高潮期”四个阶段，持续至6月20日。“头号京贴”将升级为跨店满减，每满299减50。

央行:5年期以上LPR调整为4.45% 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年5月20日贷款市场报价利率（LPR）为:1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

特斯拉将建世界最大超级充电站 特斯拉已经开始在美国洛杉矶和拉斯维加斯之间的莫哈韦沙漠建造新的超级充电站，计划配置100个充电桩，或将成为世界上最大的超级充电站。

真我平板 X5月26日发布 realme 官方宣布，realme 真我平板 X 将于5月26日正式发布。

微信可发520元红包今日是520网络情人节，和往常一样，今日微信可发520红包。

B站 Mac 版客户端上线 昨日，B站 Mac 版客户端正式发布，支持 M1芯片。目前仅支持官网下载。

蔚来正式登陆新交所 蔚来开涨3.3%，今日蔚来在新交所挂牌并于当地建立人工智能与自动驾驶研发中心。

小米手环7官宣 雷军称，5月24日晚小米手环7将和Redmi Note11T一起发布。从预热海报中的宣传语“大不一样”来看，预计小米手环7的屏幕尺寸将得到提升，并带来更高的屏占比。

小鹏汽车回应解约应届生小鹏汽车称近期，由于部分部门岗位调整与绩效优化，涉及了少量应届毕业生和相关员工的调整，会继续沟通，妥善处理。

小米手机均价升至1189元据小米公布财报显示，一季度小米智能手机平均售价同⽐增长14.1%达1189元。对此，小米集团合伙人、总裁王翔表示，小米的平均售价上升依然不够快，小米会在手机中加入更多高端技术，着力打造好的中高端手机。

京东物流2.03亿元出售子公司 京东国际融资租赁有限公司100%股权。出售事项完成后，京东物流将不再于目标公司拥有任何权益，目标公司的财务业绩将不再于京东物流集团的合并财务报表中合并入账。

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