苹果拟推多屏幕 iPhone 最快明、后年面世

上游供应链最新消息称，苹果携手电子纸龙头元太，将在iPhone背面搭载两块以电子纸打造的次屏幕，搭配原本的正面主屏幕，成为多屏幕iPhone。
借由电子纸护眼、低耗电优势，增添iPhone购买理由。目前相关iPhone雏形照已在网络曝光流传，业界研判离上市之路不远，最快明、后年面世。
从爆料来看，这种「多屏 iPhone」其中一个副屏主要用来显示电量、网络状态、音量、蓝牙连接状态等信息，另一个则用来显示文字信息，在日常生活中大幅减少主屏耗电、蓝光伤眼等问题。
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据中国台湾经济日报报道，业界人士称苹果携手电子纸（ePaper）龙头企业元太开发新款iPhone，在iPhone背面搭载两块以电子纸打造的次屏幕，搭配原本的正面主屏幕，成为多屏幕iPhone，借由电子纸护眼、低耗电优势，增添iPhone购买理由...而元太董事长李政昊强调，元太的电子纸应用越来越广泛，不再只限于方方正正的电子书阅读器、电子标签等，而且在手机盖子、耳机上等位置都可以有电子纸显示器，但具体内容碍于尚未落实及公开上市，无法透露......
据国外媒体报道，业界的消息称，在研发可折叠屏iPhone的苹果，也在谋划多屏幕iPhone，在机身北部增加两款屏幕，成为多屏幕的iPhone...具体而言是在iPhone机身背面，搭载两块元太科技供应的电子纸次屏幕，与正面的主屏幕，组成多块屏幕...此前曾有苹果的可折叠屏iPhone，有望在2023年推出...如果苹果最终推出机身背面搭载元太科技电子纸屏幕的iPhone，就将大幅推升元太科技的业绩...
2017年发布的魅族PRO 7在背部双摄下方配备了一块1.9英寸彩色显示的AMOLED副屏，能实现多种实用功能，如双摄自拍、双指截屏、徽章、天气、计步、通知/状态提醒、休眠MP3等...而在去年3月发布的小米11 Ultra也同样引入了背部副屏设计，这块小屏大小为1.1英寸，可用来息屏显示，支持自定义时间、天气、动图、主题；查看通知，支持消息提醒、健康提醒、音乐控制、自拍实时预览画面等......
在 iPhone 13 推出之后 iPhone 12 Pro 和 iPhone XR 宣布停产，而最新消息称苹果在推出 iPhone 14 系列之后会停产 iPhone 11...苹果曾在 2020 年停产了 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，现在，它正在考虑逐步淘汰剩余的两款 iPhone 11 机型...
据phoneArena报道，苹果在去年推出iPhone13后停产了iPhone12Pro和iPhone XR，而一份新报告称，该公司在9月宣布iPhone14系列后可能会停产iPhone11...苹果曾在2020年停产了iPhone11Pro、iPhone11Pro Max、iPhone8和iPhone8Plus，现在，它正在考虑逐步淘汰剩余的两款iPhone11...苹果公司在发布iPhone14后可能会将其价格降至599美元......
据上游供应链最新消息称，苹果可能可能推出双（三）屏版本的iPhone，其并非是折叠屏设计，而是前后屏设计，背部是次屏幕，而之前有安卓手机厂商涉足过...爆料中提到，苹果携手电子纸龙头元太，在iPhone背面搭载两块以电子纸打造的次屏幕，搭配原本的正面主屏幕，成为多屏幕iPhone，借由电子纸护眼、低耗电优势，增添iPhone购买力...据说，上述这款iPhone已经准备的差不多了，最快明、后年面世，而之前元太在这方面也是颇有经验，曾经的YotaPhone就是出自他们之手...
虽然绝大多数苹果产品都是在中国组装，但苹果也会利用富士康在巴西和印度等国的工厂组装iPhone...令他惊讶的是，盒子上写着产品是“在巴西组装”的字样...MacMagazine发现，苹果于2022年1月24日更新了ANATEL（巴西电信监管机构）的iPhone 13文档，其将富士康巴西纳入该产品的制造工厂...也许苹果知道，无论如何努力让它更便宜，mini版的需求都很低，或者这只是一个迹象--表明iPhone 13 mini将在今年晚些时候正式停产......
苹果计划与水墨屏巨头元太合作，推出一款多屏版的iPhone，为水墨屏带来阅读以外的新用途...这款多屏版iPhone将在现有产品的基础上，于背面加入两块水墨屏作为副屏；两块副屏中的一块用于显示电量、网络状态、音量等状态信息，另一块则显示短信、通知等文字信息...在这些不需要高刷新率与丰富色彩的信息显示上，水墨屏相比传统的LCD或OLED屏幕，拥有更低的耗电量，并且更加护眼...水墨屏本身无法发光，这意味着如何在后壳额外塞下一套发光单元，还不导致iPhone厚度激增，将是苹果在设计时需要考虑的问题......
知名分析师郭明錤（Mig Chi Kuo）之前说，苹果可能在2024年推出其第一款真全屏智能手机，也就是彻底去掉刘海，前置镜头合面部识别等装置放在屏幕下方...按照供应链的说法，苹果在2024年采用显示屏下的Face ID的路线图，而当前的硬件和软件限制也可能是苹果致力于完善屏下技术的一个因素...但苹果在发布会前不会透露任何信息，目前这些还都是只是猜测...有供应链消息人士表示，在2024年，高端 iPhone 将采用一个屏下显示前置摄像头和面部识别装置...
苹果目前在印度生产一些最先进的iPhone机型，包括iPhone 11、iPhone12 和现在的iPhone 13， 由富士康在当地的工厂组装，iPhone SE和iPhone12 则由纬创资通的工厂组装...此举将有助于深化苹果在印度这个全球第二大智能手机市场的影响力，并可能将其市场份额提高至纪录高位...
声明：本文来自于微信公众号时趣研究院（ID：SocialTouch2020），作者：刘渔，授权站长之家转载发布。自刘畊宏一跃成为“顶流”后，其商业化合作会..
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