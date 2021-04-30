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苹果拟推多屏幕 iPhone 最快明、后年面世

2022-05-09 17:26 · 稿源：站长之家

上游供应链最新消息称，苹果携手电子纸龙头元太，将在iPhone背面搭载两块以电子纸打造的次屏幕，搭配原本的正面主屏幕，成为多屏幕iPhone。

借由电子纸护眼、低耗电优势，增添iPhone购买理由。目前相关iPhone雏形照已在网络曝光流传，业界研判离上市之路不远，最快明、后年面世。

从爆料来看，这种「多屏 iPhone」其中一个副屏主要用来显示电量、网络状态、音量、蓝牙连接状态等信息，另一个则用来显示文字信息，在日常生活中大幅减少主屏耗电、蓝光伤眼等问题。

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