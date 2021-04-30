苹果拟推多屏幕 iPhone 最快明、后年面世

苹果计划与水墨屏巨头元太合作，推出一款多屏版的iPhone，为水墨屏带来阅读以外的新用途...这款多屏版iPhone将在现有产品的基础上，于背面加入两块水墨屏作为副屏；两块副屏中的一块用于显示电量、网络状态、音量等状态信息，另一块则显示短信、通知等文字信息...在这些不需要高刷新率与丰富色彩的信息显示上，水墨屏相比传统的LCD或OLED屏幕，拥有更低的耗电量，并且更加护眼...水墨屏本身无法发光，这意味着如何在后壳额外塞下一套发光单元，还不导致iPhone厚度激增，将是苹果在设计时需要考虑的问题......