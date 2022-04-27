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研究报告称苹果的隐私功能促进其广告业务

2022-04-27 15:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:苹果发布了一份新报告，该报告分析了苹果隐私功能（App Tracking Transparency）对移动广告行业的影响，并就其促进自身广告业务的指控进行了辩护。

苹果

这份题为“移动广告和苹果应用跟踪透明度政策的影响”的报告由哥伦比亚商学院教授 Kinshuk Jerath 撰写。它主要反驳有关苹果实施App Tracking Transparency以支持其自己的广告业务同时反驳竞争对手的指控。 例如，白皮书称，苹果广告业务的增长可归因于“与 ATT 无关的各种原因”。

它声称App Store上的苹果搜索广告业务是一个相对较新的功能，受益于不断增长的应用程序类别和在中国的推出。苹果广告业务的增长也早于ATT的推出。

在声称该功能具有反竞争性时，该报告指出，苹果自己的应用程序通常具有比其他应用程序所需的隐私选项要强大得多。苹果的应用程序也完全出于广告目的放弃第三方数据，基本上自愿承担ATT可能征收的100%的收入罚款。

此外，该报告驳斥了有关数十亿美元的广告费用已从Meta等公司转移到苹果本身的说法。苹果搜索广告作为广告业务中的一个新入场者，可能不是大部分广告收入消失的原因。

报告还表示“即使广告商考虑将广告资金转移到苹果搜索广告上，他们这样做的盈利能力也会受到广告空间供应的限制”。

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