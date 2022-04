研究报告称苹果的隐私功能促进其广告业务

苹果发布了一份分析了其应用跟踪透明度(ATT)对移动广告业影响的新报告。另外,它还在报告中对其促进自身广告业务的指责进行辩护。这份题为《移动广告和苹果应用跟踪透明政策的影响(Mobile Advertising and the Impact of Apple's App Tracking Transparency Policy) 》的报告是由哥伦比亚商学院教授Kinshuk Jerath撰写。它主要用来反驳关于苹果实施应用跟踪透明政策是为了支持自己的广告业务并同时扼杀竞争对手的指责。比如白皮书称,苹果广告业务的增长可以归因于“跟ATT无关的各种原因”。 它称,App Store上的苹果搜索广告业务是一个相