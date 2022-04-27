抖音调整真实宝服务赔付范围

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:4 月 26 日，抖音发布关于《电商直播真实宝服务管理规则》及《电商直播真实宝服务说明》修订的意见征集，意见征集期为 4 月 26 日- 5 月 2 日。

修订后的核心变化如下：

1 调整真实宝服务赔付范围；

2 增加仅平台定向开通“真实宝服务”的情形，调整“真实宝保险”开通要求；

3 未购买“真实宝保险”开通“真实宝服务”的，需向消费者进行赔付，将扣除创作者的推广费进行赔付。

据了解，真实宝服务开通方式包括平台定向邀请、“真实宝保险”投保后开通两种方式。符合真实宝服务开通条件的，平台将自动为创作者开通真实宝服务。创作者及推广的商品须满足以下条件：

创作者适用情形

（1）平台定向邀请开通真实宝服务的，创作者需同时满足以下条件：

等级为L5 及以上；

带货口碑分>=4. 4 分

以推广美妆或个护家清类目商品为主（具体以平台筛选确定为准）

（2）“真实宝保险”投保后开通“真实宝服务”的，创作者需同时符合下述条件：

「等级为L6 级且月结算金额为 500 万元及以上」，或 「等级为L5 级且月结算金额为 50 万元及以上」

带货口碑分>=4. 4 分；

过去 30 天内虚假宣传率<1%（虚假宣传率=虚假宣传投诉工单量/总投诉工单量）。

服务适用情形

本规则适用于因创作者过失或错误对商品信息进行虚假宣传造成消费者权益受损的情形。

商品信息虚假宣传情形包括：材质虚假宣传、品牌虚假宣传、重量虚假宣传、数量虚假宣传、大小虚假宣传、品种/产地虚假宣传、成分/含量虚假宣传、价格虚假宣传、专利/荣誉/销量/研发单位/效果指数虚假、功效虚假宣传、效果虚假宣传。

商家发货后，因创作者存在2. 1 部分所示虚假宣传情节的，消费者在平台售后服务受理期限内均可发起赔偿申请。不同订单状态下的售后申请受理期限，可参考《售后争议处理总则》相关规定。

开通“真实宝服务”的创作者，依据本规则相关要求需向消费者进行赔偿的，平台将冻结并扣除创作者相应金额的推广费并赔付给消费者。若创作者账户内的推广费金额不足以赔付的，平台有权自创作者所绑定的机构账户的推广费、创作者缴纳的保证金中扣除。

创作者购买真实宝保险产品，符合“真实宝服务”赔偿情形的，在保险合同约定的保障责任及赔付限额内，保险公司可赔偿创作者因向消费者承担赔偿责任而产生的经济损失。

平台定向邀请开通真实宝服务的创作者，服务期间如创作者帐号条件发生变化不符合本规则的开通条件，平台有权关闭“真实宝”服务。

值得注意的是，二手类目的商品不在“真实宝保险”承保范围，详情可参考保险合同要求。珠宝文玩类目的商品，创作者因材质虚假宣传、品牌虚假宣传违规的，不在“真实宝保险”承保范围。因脱离平台交易、消费者个人原因等出现的交易纠纷平台可不受理消费者赔偿申请。

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