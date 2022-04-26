三星电子工资谈判陷入僵局 工会在李在镕住宅前抗议

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:三星电子的工资谈判陷入僵局。劳工和管理层之间的冲突似乎越来越大，因为工会拒绝了管理层提出的三天带薪休假提议，并要求全国的两个分支工会联合会和公民团体加入联合斗争。

4 月 25 日，工会在首尔汉南洞三星电子副会长李在镕住宅前召开记者会，呼吁团结斗争。参加会议的有韩国总工会（FKTU）下的三星电子、三星消防、三星显示和三星SDI蔚山、SK海力士的工会成员，以及韩国总工会下属的三星电子服务和三星Wellstory的工会成员（ KCTU)。

工会宣布不能接受管理层提议的 3 天带薪休假和合并 2021 年和 2022 年工资谈判。工会要求 7 天带薪休假。

此外，为了增加对公司的压力，工会要求两个分支工会组织和所有公民团体团结一致。“我们建议全国所有工会和民间团体成立一个联合支持小组，帮助三星电子赢得工资谈判斗争，”三星电子工会的一位官员说。“让我们回应三星集团和其他大公司的反工会政策，包括三星电子的管理层，他们寻求与三星电子劳工组织而不是三星电子劳工管理委员会达成协议。”

从 2021 年 9 月起，三星电子的劳资双方在 5 个月内共进行了 15 次 2021 年工资谈判，但始终未能消除分歧。在获得罢工的合法权利后，工会主义者要求与首席执行官直接沟通。 3 月 11 日，工会与京基贤会长会面，但没有取得任何进展，因此在李副会长家门前举行抗议活动。

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