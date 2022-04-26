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淘宝：厨用类、农用类刀具发布时须使用量角器作为角度参照物

2022-04-26 10:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:4 月 25 日，淘宝发布《关于管制器具违禁规则修订的公示通知》，该规则将于 2022 年 5 月 5 日正式生效。

调整后的规则，明确管控要求外的屠宰类、厨用类、农用类等刀身较长的特定用途刀具商品发布时须使用量角器作为角度参照物。

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具体变更如下：

1.下列刀具可以发布，但需要遵守相应要求：

（1）刀具商品须发布在对应刀具相关类目下；

（2）刀具商品须按类目要求在商品的属性信息中填写刀尖角度、刀身长度（刃长）、刀柄长、全刀长最大值、刀身厚度、是否开刃、刀身材质、刀具是否带自锁、刀具是否带弹簧力等信息；

（3）玩具、模型等刀类商品（具刀刃的商品），商品标题里须明示材质、注明未开刃，商品信息中需写明刀尖角度、刃长等信息；

（4）户外类刀具商品主图须使用尺子对照物明示长度，同时标明刃长。商品描述须明确比例、刃长，刃长超过100mm视为超长刀具，不可以发布；

（5）宝剑或武术刀类商品，必须在商品标题里明示未开刃；

（6）工艺刀类如武术用的冷兵器：剑、长矛、长枪、枪头、大刀等可以用于工艺摆饰的商品必须在商品标题中注明未开刃；

购买第（4）（5）（6）规定刀具的买家须已通过支付宝实名认证。

2.玩具、模型等金属刀类商品（具刀刃的商品），商品信息中需写明刃长且商品主图需提供尺子为具体参照物；

3.管控要求外的屠宰类、厨用类、农用类等刀身较长的特定用途刀具商品信息发布要求如下：

（1）展示刀具必须使用尺子、量角器作为参照物；刀刃需水平展示，刀尖与尺子 0 刻度对齐；

（2）不规则形状刀具，标尺须以刀刃长度为参照。

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